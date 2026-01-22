El Pity Martínez acordó su llegada a un equipo de la Liga Profesional tras dejar River: “Jugar al fútbol es mi sueño”

El mercado de pases de la Liga Profesional de Fútbol se sigue moviendo a horas del comienzo del Torneo Apertura 2026 y uno de los impactos se dio esta mañana con la llegada de Gonzalo Pity Martínez como nuevo refuerzo de Tigre.

El mediocampista ofensivo de 32 años, quien viene de quedar libre de River Plate, se realizó este jueves la revisión médica para firmar posteriormente su contrato con el Matador. “Hasta que no firme, no hablo“, indicó el mendocino antes de subirse a su camioneta cuando le preguntaron por sus sensaciones en su nuevo club. Luego, el Pity aclaró: ”Jugar al fútbol es mi sueño, hay que seguir".

El talentoso futbolista que ganó 13 títulos en su carrera, nueve de ellos con la camiseta del Millonario y bajo el ala de Marcelo Gallardo, evitó contestar preguntas y brindar una entrevista al salir del centro médico al responder que estaba viviendo “un momento difícil”. La razón es que en las últimas horas falleció su padre. Gonzalo Martínez lo recordó en sus redes sociales con un posteo y fotos. "Orgulloso de ser tu hijo y muchas gracias por acompañarme a cumplir mis sueños. Volá alto, enano. Te vamos a extrañar mucho. Algún día nos juntaremos de nuevo. ¡Te amo!“, escribió el jugador.

El posteo de Pity Martínez con su padre, quien falleció en los últimos días (Instagram)

De acuerdo con lo informado por ESPN, el contrato del Pity Martínez con Tigre estaba acordado hace tres días, pero una situación personal del futbolista hizo que se retrasara la revisión médica. Debido a la muerte de su papá, el jugador viajó a Mendoza y tras arribar a Buenos Aires alrededor de las 7.30 AM, se dirigió al predio Mapuche, donde se entrena el Matador para hablar con los médicos del plantel y parte del cuerpo técnico. Luego, conoció a sus nuevos compañeros y se fue a hacerse los exámenes correspondientes. Su nuevo vínculo con la institución de Victoria será por un año, con una opción de extenderlo por seis meses más.

El talentoso volante surgió como futbolista en las inferiores de Huracán, el Pity Martínez se destacó rápidamente, lo que le valió un traspaso a River Plate, donde se convirtió en una leyenda, siendo fundamental en la obtención de la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors al marcar el tercer tanto y fue elegido como el Mejor Futbolista de América ese año. Posteriormente, continuó su carrera en el Atlanta United de la MLS y en Al Nassr de Arabia Saudita, antes de regresar nuevamente a River en agosto de 2023.

Gonzalo Pity Martínez en su regreso a River Plate en 2023 para jugar su segundo ciclo en el club (@riverplate)

El mendocino, además, tuvo un historial negativo con algunas lesiones graves que sufrió a lo largo de su carrera. Por ejemplo, el Pity se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en febrero de 2023 jugando para Al Nassr y un año después padeció la misma lesión en River, lo que terminó alejándolo de las canchas por un período de seis meses. A mediados de 2025, otras afecciones musculares lo marginaron de la consideración de Gallardo y terminó quedando sin lugar en el Millonario.

En su trayectoria, Pity Martínez tiene un total de 402 partidos oficiales, con 71 goles y 66 asistencias. El pico más alto de su carrera fue en River, donde participó de 193 encuentros y marcó 37 tantos, con 42 pases-gol. En Huracán también es un símbolo, con su 97 apariciones y un título de Copa Argentina en 2014.

En cuanto a su nuevo equipo, Tigre debutará en el Torneo Apertura el domingo 25 de enero, a las 21.00, como local frente al ascendido Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto que dirige Diego Dabove participará este semestre de la Copa Sudamericana y tendrá como rival a Claypole (17 de febrero) en los 32avos de final de la Copa Argentina.