"Y va el tercero": la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

El mediocampista selló la victoria con un tanto que desató la ovación y el abrazo con el plantel en su debut en el Matador

El cierre del partido en Victoria tuvo como protagonista a Gonzalo Pity Martínez, quien vivió un momento cargado de emociones en su debut oficial con Tigre. A falta de diez minutos para el final frente a Racing, el delantero ingresó desde el banco y, tras apenas un par de intervenciones, marcó su primer gol con la camiseta del Matador.

La jugada que desató la ovación comenzó por el sector izquierdo: Martínez tomó la pelota en campo propio, encaró en velocidad y, con una maniobra individual, definió por encima de Facundo Cambeses para sellar el 3-1 definitivo. Ese tanto no sólo aseguró la victoria de Tigre, sino que se transformó en un desahogo personal para el ex River. Enseguida, en las redes afloraron las analogías con el mítico tanto a Boca en la Libertadores 2018 y el relato de Mariano Closs con su muletilla ya célebre: “Y va el tercero”.

Así lo festejo Gonzalo "Pity"
Así lo festejo Gonzalo "Pity" Martínez

El festejo mutó en lágrimas en pocos segundos. El futbolista no pudo contener la emoción tras el gol, en el que recordó a su padre, quien falleció días atrás. Rodeado por sus compañeros y los suplentes, el volante ofensivo recibió el abrazo colectivo del plantel. El 21 de enero, el Pity le dedicó unas palabras para despedirlo en redes sociales: “Orgulloso de ser tu hijo y muchas gracias por acompañarme a cumplir mis sueños. Volá alto enano, te vamos a extrañar mucho. Algún día nos juntaremos de nuevo. TE AMO!!”.

El posteo del Pity Martínez
El posteo del Pity Martínez para despedir a su padre

La llegada de Martínez a Tigre se concretó hace apenas unas semanas, tras dejar River en condición de libre. Firmó contrato hasta diciembre de 2026 y fue presentado ante la hinchada en el estadio José Dellagiovanna. Por el momento, el conjunto dirigido por Diego Dabove debutó en el Torneo Apertura con un triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y empató 1-1 contra Belgrano por la segunda jornada del campeonato.

Mientras tanto, Racing atraviesa un inicio de torneo marcado por derrotas y dudas. El equipo de Gustavo Costas mostró errores defensivos y falta de reacción, situación que Tigre supo aprovechar con goles de José Romero, Ignacio Russo y el emotivo tanto de Martínez.

El Pity Martínez finalizó su
El Pity Martínez finalizó su vínculo en River para incorporarse a Tigre

El recorrido del mediocampista de 32 años comenzó en las Divisiones Inferiores de Huracán, donde su talento llamó la atención desde joven. Rápidamente ganó protagonismo y concretó su salto a River Plate, club en el que se transformó en figura histórica. En River, el mediocampista fue clave para la conquista de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors: marcó el tercer gol en la final y fue elegido como el Mejor Futbolista de América ese mismo año.

Tras su etapa gloriosa en el fútbol argentino, Martínez jugó en el Atlanta United de la MLS y en Al Nassr, de Arabia Saudita. En agosto de 2023 regresó a River, renovando el vínculo con la hinchada.

A lo largo de su carrera, el “Pity” acumula 403 partidos oficiales, con 72 goles y 66 asistencias. En River vivió su momento más alto, con 193 partidos, 37 goles y 42 pases de gol, aunque su última etapa estuvo marcada por las lesiones. Por eso, en Victoria busca su revancha. En Huracán, por su parte, también es símbolo, con 97 presencias y el título de Copa Argentina 2014 en su palmarés.

Tigre derrotó a Racing 3-1
Tigre derrotó a Racing 3-1 por la tercera fecha del Torneo Apertura

