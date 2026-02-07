La atleta italiana de apellido legendario que logró el primer récord de los Juegos Olímpicos de Invierno

La italiana Francesca Lollobrigida fue la más rápida en los 3.000 metros de patinaje de velocidad

El país anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno celebró la primera medalla de oro. La protagonista fue la deportista italiana Francesca Lollobrigida, quien alcanzó la medalla dorada tras su triunfo en la final de 3.000 metros de patinaje de velocidad. Con un tiempo de 3:54.28, no sólo lideró el podio, sino que también estableció un nuevo récord olímpico en la distancia.

La trayectoria de Francesca Lollobrigida se caracteriza por la perseverancia y el esfuerzo sostenido. Después de años en la élite del patinaje de velocidad, la atleta alcanzó por fin la cima olímpica, consolidándose como una de las figuras centrales de su disciplina. Según NBC Olympics, el récord anterior estaba en manos de la neerlandesa Irene Schouten, quien había establecido un tiempo de 3:56.93 en 2022.

Francesca Lollobrigida marcó un nuevo récord olímpico en el patinaje de velocidad (REUTERS/Yves Herman)

La hazaña, además de sumar una medalla, marcó un hito que coincidió con el día de su cumpleaños número 35. El triunfo representa mucho más que una victoria personal: Italia suma solo tres oros en la historia olímpica del patinaje de velocidad, y el último lleva ahora su nombre. Aunque en su recorrido antes de alcanzar el podio más alto, la italiana atravesó una experiencia previa en la máxima cita deportiva sin conseguir el primer puesto.

En los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, la patinadora ya había demostrado su nivel al conseguir la medalla de plata en los 3.000 metros femeninos y el bronce en la salida de grupo. Pese a esos avances, el oro se mantuvo fuera de su alcance en esa edición. En la temporada siguiente, se coronó campeona en los 5.000 metros del Mundial de distancia individual, de esa forma consolidó su mejor momento deportivo y reforzó su condición de favorita para Milano Cortina 2026, donde finalmente cumplió con las expectativas y se impuso en la alta competencia.

La deportista italiana festejó el triunfo junto a su hijo Tomasso (Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

Posteriormente, la vida personal de la deportista y sus retos profesionales se entrelazaron en una decisión determinante. “Tenía dos opciones: ser madre o participar en los Juegos de Milano Cortina en casa. No quise renunciar a ninguna de ellas”, confesó Francesca, quien hoy festejó su nuevo logro junto a su hijo Tomasso de apenas 2 años. El regreso al hielo tras la maternidad marcó otra muestra de su dedicación que culminó en el oro y el récord olímpico.

El apellido Lollobrigida resuena tanto en el mundo del deporte como en el arte italiano. Aunque Francesca alcanzó la cima en el patinaje de velocidad, su vínculo familiar la conecta con el legado interpretativo de su país. La deportista es sobrina nieta de la célebre actriz Gina Lollobrigida, fallecida en enero de 2023 a los 95 años, aunque, según relató la propia atleta, apenas tuvo oportunidad de conocerla.

La donna più bella del mondo -como la llamaron durante años en honor a la película que rodó en 1955– fue musa indiscutible de la cinematografía italiana y última diva de los Años de Oro de Hollywood. “Pero nunca la he visto ni he sabido nada de ella porque, para ser sincera, ni siquiera tengo tiempo para hablar con mis familiares más cercanos”, le contó la atleta al diario italiano Corriere della Sera. El parentesco con la famosa actriz viene a partir de su abuelo.

Ragne Wilklund y Valerie Maltais completaron el podio junto a Francesca Lollobrigida (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El reciente oro olímpico se suma al palmarés de la patinadora, que ya incluía una plata y un bronce en Pekín 2022. En la final de 3.000 metros de estos Juegos, la noruega Ragne Wilklund se adjudicó la medalla de plata al detener el cronómetro en 3:56.54, mientras que la canadiense Valerie Maltais logró el bronce con un tiempo de 3:56.93.

Francesca Lollobrigida brilló en el inicio de estos JJOO de invierno (Foto: Reuters/Yves Herman)