Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y el cronograma de todas las competiciones

La cita invernal concentra la atención mundial con múltiples disciplinas que reúnen atletas de 93 países

El Curling, uno de los deportes más populares de los Juegos Olímpicos de Invierno (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La ciudad de Milán inauguró el viernes 6 de febrero una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno con una ceremonia oficial en el legendario estadio San Siro. Esta cita internacional, que se extenderá hasta el 22 de febrero con el cierre en la Arena de Verona, reúne a 93 delegaciones y marca el regreso de la competencia a Italia dos décadas después de la edición celebrada en Turín.

El evento reúne a más de 2.800 deportistas, con Estados Unidos figurando como la delegación de mayor tamaño gracias a sus 235 atletas. Por parte de Argentina, la representación cuenta con ocho deportistas: Francesca Baruzzi (esquí alpino), Franco Dal Farra (esquí de fondo), Tiziano Gravier (esquí alpino), Nicole Begué (esquí alpino), Mateo Sauma (esquí de fondo), Verónica Ravenna (luge), Nahiara Díaz (esquí de fondo) y Agustina Groetzner (esquí de fondo).

La competencia comenzó antes de la ceremonia oficial, con la acción deportiva iniciando el miércoles 4 de febrero y la primera medalla dorada otorgada al suizo Franjo von Allmen en descenso masculino de esquí alpino. El podio se completó con los italianos Giovanni Franzoni (plata) y Dominik Paris (bronce).

Franjo von Allmen se quedó con la primera medalla dorada de esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (REUTERS/Dylan Martinez)

La transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 se realiza en diferentes plataformas según la región. En Argentina y el resto de Latinoamérica, la única vía oficial para acceder a todas las competencias en vivo es el canal de YouTube de Claro Sports, que requiere una suscripción. México suma opciones con Canal 9, TUDN y ViX. Para Estados Unidos, la cobertura corresponde a la plataforma de streaming Peacock, además de los canales NBC, USA Network, CNBC y NBCSN. En España, la exclusividad corresponde a Eurosport, disponible a través de DAZN.

La edición actual distribuye su programación en las sedes de Milán y Cortina d’Ampezzo, albergando disciplinas como esquí alpino, esquí de fondo, biatlón, patinaje artístico, hockey sobre hielo y snowboard, entre otras.

En la edición anterior celebrada en Beijing 2022, Noruega lideró el medallero con 16 oros, 8 platas y 13 bronces, seguido de Alemania, Estados Unidos, China y Suecia. Latinoamérica no obtuvo medallas, mientras que España sumó una presea de plata gracias a Queralt Castellet en snowboard, quien vuelve a competir este año en busca de repetir el logro.

CRONOGRAMA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 2026:

Atletas de 93 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 (REUTERS/Mike Segar)
  • Biatlón: 8 al 21 de febrero
  • Bobsleigh: 15 al 22 de febrero
  • Combinada nórdica: 11 al 19 de febrero
  • Curling: 4 al 22 de febrero
  • Esquí acrobático: 7 al 21 de febrero
  • Esquí alpino: 7 al 18 de febrero
  • Esquí de fondo: 7 al 22 de febrero
  • Esquí de montaña: 19 al 21 de febrero
  • Hockey sobre hielo: 5 al 22 de febrero
  • Luge: 7 al 12 de febrero
  • Patinaje artístico: 6 al 19 de febrero
  • Patinaje de velocidad: 7 al 21 de febrero
  • Patinaje de velocidad en pista corta: 10 al 20 de febrero
  • Salto de esquí: 7 al 16 de febrero
  • Skeleton: 12 al 15 de febrero
  • Snowboard: 5 al 18 de febrero

Las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026:

El Milano Ice Skating Arena, uno de los escenarios de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)
  • Milano Ice Skating Arena
  • Milano San Siro Olympic Stadium
  • Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
  • Milano Speed Skating Stadium
  • Milano Rho Ice Hockey Arena
  • Cortina Curling Olympic Stadium
  • Cortina Sliding Centre
  • Tofane Alpine Skiing Centre
  • Anterselva Biathlon Arena
  • Stelvio Ski Centre
  • Livigno Snow Park
  • Livigno Aerials & Moguls Park
  • Tesero Cross-Country Skiing Stadium
  • Predazzo Ski Jumping Stadium
  • Verona Olympic Arena

La mascota de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026:

Tina, la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (REUTERS/Leonhard Foeger)

La figura representativa de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 es Tina, una armiña que toma como referencia la fauna típica de los Alpes italianos y simboliza los principios olímpicos de amistad, respeto y excelencia. En el caso de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026, la mascota se llama Milo, otra armiña que encarna la inclusión, la determinación y la capacidad de superarse, valores fundamentales del movimiento paralímpico.

