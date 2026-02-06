Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 33 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

Franco Dal Farra fue el abanderado argentino en Predazzo (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Más allá que la competencia oficial inició este miércoles, los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 tienen su ceremonia inaugural este viernes en el icónico Estadio de San Siro, el recinto donde hacen de locales de manera habitual el Inter y el Milan en el fútbol italiano. El evento cuenta con estrellas de primer nivel internacional que sirvieron como plataforma de presentación a una cita que se prolongará hasta el domingo 22 de febrero próximo.

La famosa cantante Laura Pausini honró sus orígenes italianos siendo la encargada de entonar las estrofas del himno nacional en un emocionante momento captado para miles de personas al inicio del acto. Vale destacar que ella es la primera mujer de ese país en ganar un premio Grammy e integra una gala en compañía de emblemáticos artistas, como la compositora Mariah Carey y el músico Andrea Bocelli, entre otros.

La ceremonia de apertura de estos JJOO giran en torno al concepto “Armonía”, una visión que buscó fusionar la música, el deporte, la innovación y la emoción para festejar la unión perfecta entre cuerpo y mente. Con este objetivo, se ideó que la celebración se haga en las diferentes sedes para facilitar que todos los deportistas puedan decir presentes porque algunas disciplinas, como snowboard o esquí alpino, se disputarán al día siguiente a unas cuatro horas de viaje desde San Siro.

En este sentido, la delegación argentina fue una de las primeras en aparecer con Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi como abanderados y, de esta forma, tuvo un particular desfile con toda la comitiva repartida en diferentes regiones de las siete sedes olímpicas, que están distribuidas en 22.000 kilómetros cuadrados entre Milán y Cortina d’Ampezzo. Competirá en tres disciplinas (esquí alpino, esquí de fondo y luge).

Francesca Baruzzi portó la bandera nacional en Cortina d'Ampezzo, otra de las sedes de los JJOO (Crédito: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Vale destacar que Dal Farra es uno de los ocho representantes argentinos y uno de los cuatro de la comitiva en esquí de fondo y afrontará sus segundos JJOO después de su debut en Beijing 2022. Estará acompañado de Mateo Sauma, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz, quien es la líder del circuito de la Copa Sudamericana en los últimos años y también olímpica en Beijing 2022 con apenas 18 años.

Por otro lado, Baruzzi es una de las deportistas que integra el equipo de esquí alpino, logró un doble Top 30 en Beijing 2022 y marcó un resultado histórico para la Argentina al ingresar entre las mejores 30 de una prueba técnica de Copa del Mundo. Completa su equipo junto a Nicole Begue, una atleta juvenil de gran proyección en disciplinas de velocidad, y Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier que lideró el ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante.

Por último, Verónica Ravenna será la participante argentina más experimentada con su tercera presencia después de PyeongChang 2018 y Beijing 2022. La máxima especialista nacional en luge, deporte donde los atletas se deslizan por una pista de hielo a más de 150 kilómetros por hora, nació en Buenos Aires y se radicó de joven en Whistler, Canadá. La mujer de 27 años logró un valorable séptimo puesto hace una década en Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016. Será una de las más de 3.500 atletas repartidas entre 93 países.

Hay ocho representantes argentinos en Italia (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

El desfile de las comitivas finalizó con el país anfitrión. A pura algarabía, los deportistas italianos se hicieron presentes ante el encendido automático de las cámaras de los celulares pertenecientes a los espectadores, quienes buscaron captar el momento para toda la vida. Lo siguió desde las tribunas del San Siro el presidente de ese país, Sergio Mattarella, como así también hubo otras figuras políticas porque también acompañó la ceremonia el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.

Luego de una participación de la actriz Sabrina Impacciatore en la continuidad del evento, fue momento de escuchar a Giovanni Malago, presidente del Comité Organizador de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos: “Esta noche, Italia abre sus brazos al mundo, les damos la bienvenida a una tierra de innovación, cultura y pasión. Estos JJOO serán vistos por millones de personas, estamos listos para hacer historia, una vez más. Sé lo duro que trabajamos para que esto suceda, el camino no ha sido con pocos retos, pero estuve determinado a nunca rendirme porque simplemente amo al país, al deporte y al movimiento olímpico“.

A continuación, Kirsty Coventry fue invitada a tomar el micrófono como presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI): “Los atletas nos demostrarán que la fortaleza no es solamente ganar, sino que es tener la fuerza, la empatía y el corazón. No solamente harán increíbles memorias, alcanzarán sus sueños olímpicos y demostrarán al mundo cómo vivirlo. Esa es la razón por las que todos amamos los Juegos. Ustedes nos recuerdan que podemos ser valiantes y nobles y que podemos levantarnos sin importar lo duro que nos hayamos caído. Cuando vemos a una atleta cayendo y levántandose, se nos recuerda que todos podemos hacer lo mismo”.

Acto seguido, le cedieron la palabra a Mattarella para que inaugure la cita desde uno de los palcos donde estaba situado: “Declaro abierta la celebración de la 25° edición de los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina”.

Las fotos más impactantes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno

Vista general de los bailarines interpretando el mito de Cupido y Psique durante la ceremonia de apertura (Crédito: Reuters/Mike Segar)

Estos Juegos Olímpicos de invierno regresan a Europa después de dos ediciones en suelo asiático (Crédito: Reuters/Fabrizio Bensch)

La actriz Matilda De Angelis fue una de las grandes figuras de la inauguración REUTERS/Claudia Greco

Vista general de los bailarines actuando con tres tubos de pintura gigantes durante la ceremonia de apertura (Crédito: Reuters/Mike Segar)

La ceremonia previa a la presentación de las comitivas se llevó a cabo por completo en San Siro (Crédito: Reuters/Mike Segar)

Los JJOO de invierno se llevarán a cabo hasta el 22 de febrero (Crédito: Reuters/Susana Vera)

Se desplegó un gran dispositivo para esta cita de gran envergadura (Crédito: Reuters/Alkis Konstantinidis)

La cantante Mariah Carey brilló en una de las primeras presentaciones de la ceremonia (Crédito: Reuters/Yara Nardi)

Italia es sede por cuarta vez en su historia después de 1944, 1956 y 2006 (Crédito: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

Debido a la cercanía con este evento, Inter debió trasladar su localía a Monza para el cruce entresemana ante Torino por la Copa Italia (Crédito: Reuters/Mike Segar)

La bandera de Italia fue izada y ya flamea en San Siro (Crédito: Reuters/Alessandro Garofalo)

El símbolo tradicional de los JJOO fue armado con diferentes anillos que fueron elevados por el aire desde el césped (Crédito: Reuters/Mike Segar)

Salieron fuegos artificiales de los anillos que armaron el símbolo olímpico al término de esta parte de la ceremonia (Crédito: Reuters/Mike Segar)

La estelaridad del evento incluyó el desfile de 93 delegaciones (Crédito: Reuters/Alessandro Garofalo)

Se pondrán en juego 195 medallas en 16 disciplinas olímpicas (Crédito: Reuters/Alkis Konstantinidis)

El instante previo a que queden armados los cinco anillos en su adecuada ubicación y la expectativa de los bailarines en el césped (Crédito: Reuters/Yves Herman)

La delegación de Grecia inauguró el desfile por tratarse del país donde se originaron los Juegos Olímpicos (Crédito: Reuters/Stephanie Lecocq)

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, observó en una de las tribunas el desfile de la delegación de ese país (Crédito: Reuters/Andreas Rentz)

Los Alpes franceses heredarán la posta de Italia porque serán la sede de este evento en 2030. Utah lo cobijará en 2034 (Crédito: Reuters/Alkis Konstantinidis)

La abanderada Mariia Seniuk de Israel encabezó su contingente en el desfile (Crédito: Reuters/Alessandro Garofalo)

Wataru Morishige fue el abanderado de Japón (Crédito: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

Una tremenda imagen que muestra cómo se iluminaron los anillos olímpicos e hicieron brillar el escenario (Crédito: Reuters/Pawel Kopczynski

El contingente de Alemania en el desfile de atletas durante la ceremonia de apertura (Crédito: Reuters/Yves Herman)

El paso de los atletas alrededor de los emblemáticos anillos (Crédito: Reuters/Fabrizio Bensch)

Muhammad Karim fue el encargado de flamear la bandera de Pakistán (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

Olivia Smart fue la elegida para liderar la delegación española (Crédito: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

La comitiva de Eslovaquia se hizo presente en la ceremonia (Crédito: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

La aparición de la delegación italiana generó la ovación del público local (Crédito: Reuters/Mike Segar)

Erin Jackson flameó la bandera de los Estados Unidos (Crédito: Reuters/Yara Nardi)

El contingente de Ucrania se sumó al desfile sobre el cierre (Crédito: Reuters/Yves Herman)