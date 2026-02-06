Deportes

Todo lo que hay que saber del Super Bowl LX que enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks por el título de la NFL: horario y TV

Este domingo, en San Francisco, los dos mejores equipos del fútbol americano jugarán por el trofeo Vince Lombardi

New England Patriots y Seattle
New England Patriots y Seattle Seahawks jugarán por el Super Bowl LX (Kirby Lee-Imagn Images)

El Super Bowl LX reunirá a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en lo que será la edición número 60 de la definición por el título de la NFL, reconocido como el evento deportivo con mayor audiencia en Estados Unidos. Este domingo, el partido se pondrá en marcha a las 20:30 (hora argentina) y se podrá seguir por ESPN y Disney+.

El nombre Super Bowl fue ideado por Lamar Hunt, propietario de los Kansas City Chiefs, inspirado en el juguete “Super Ball” de sus hijos. Hunt propuso además numerar cada edición con cifras romanas, tradición adoptada en 1971 para evitar confusiones con los años de temporada regular.

En esta ocasión, los New England Patriots hacen su aparición número 12 en una definición del fútbol americano, el mayor registro en la historia de la liga. El equipo, que disputa su primera final tras la gloriosa era del mariscal de campo Tom Brady y el entrenador Bill Belichick, busca convertirse en la franquicia más ganadora sumando un séptimo campeonato y, en el caso de lograrlo, superará a los Pittsburgh Steelers. El joven Drake Maye podría convertirse en el mariscal de campo más joven en ganar el título, con 23 años y cinco meses.

Por parte de los Seattle Seahawks, el entrenador Mike MacDonald lidera a una escuadra favorita en las apuestas, con una línea inicial de 3,5 puntos que subió a 4,5. El equipo presume haber ganado la NFC Oeste y una defensa que cedió solo 292 puntos esta temporada. Además, el gerente general John Schneider hace historia al llevar a los Seahawks a tres Super Bowls con diferentes responsables en la dirección técnica y sin repetir jugadores en plantilla. El quarterback Sam Darnold, con un récord adversa frente a New England, puede convertirse en el primero de la clase de 2018 en conquistar un título.

El trofeo Vince Lombardi se
El trofeo Vince Lombardi se llevará el ganador del Super Bowl LX (Kirby Lee-Imagn Images)

El partido reedita el Super Bowl XLIX de 2015, cuando los Patriots vencieron a los Seahawks en una final recordada por la intercepción de Malcolm Butler en la yarda uno. De aquel encuentro, solo permanecen en posiciones directivas John Schneider y Josh McDaniels. Un triunfo de Seattle lo llevaría a empatar a Eagles, Colts, Rams, Ravens, Dolphins y Buccaneers con dos campeonatos.

La historia de la final suma datos y récords singulares. Únicamente son tres los entrenadores que ganaron el Super Bowl antes de cumplir 40 años; Mike MacDonald aspira a ser el cuarto con 38. Será también la primera vez que se enfrenten dos quarterbacks elegidos como tercera selección global. Entre los logros destacados, está la anotación más rápida, conseguida por los Seahawks en 12 segundos, y el regreso de despeje para touchdown de Percy Harvin.

Como suele ocurrir, el espectáculo de la final de la NFL va más allá del campo de juego. Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo y buscará superar la marca de audiencia que estableció Kendrick Lamar: más de 133,5 millones de televidentes en 2025. El artista puertorriqueño será el primer solista masculino de habla hispana en encabezar una presentación que coronará la presencia de grandes artistas de la música internacional a lo largo del evento a jugarse en la bahía de San Francisco. También se presentará el icónico grupo Green Day en los actos previos, junto con las actuaciones de Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones en las ceremonias protocolares como el himno nacional.

El Levi’s Stadium volverá a ser el escenario que enfrentará a los dos conjuntos por el trofeo más relevante del deporte estadounidense. El recinto que tiene una capacidad para casi 73 mil espectadores vivirá su tercera vez como sede de un Super Bowl, en una ciudad donde se celebró la edición 50 en 2016, única sin numeración romana. California suma 14 Super Bowls, la segunda cifra más alta tras Florida. Y en el caso del estado de San Francisco, fortalece así su vínculo con el fútbol americano profesional.

Bad Bunny será la principal
Bad Bunny será la principal atracción del show de mediotiempo en el Super Bowl LX (REUTERS/Henry Romero)

En el ámbito comercial, se estima que un comercial de 30 segundos alcanzará un valor de USD 8 millones. Las celebridades de Hollywood, músicos e influencers suelen protagonizar estos comerciales, y pueden recibir pagos entre USD 3 millones y USD 5 millones por aparición. Luego de la aparición de Lionel Messi en la edición de 2024 y David Beckham junto a la estrella de la NBA James Harden en 2025, la presente edición volverá a contar con grandes personalidades del mundo deportivo. Una de las leyendas de la NFL, Peyton Manning, dirá presente por segundo año consecutivo y se sumará la ex número 1 del mundo en el tenis femenino Serena Williams. Incluso, la reconocida cantante Sabrina Carpenter y la actriz Emma Stone se estrenarán en algunos de los 28 comerciales que el público que seguirá por TV el Super Bowl esperará ver durante las pausas en el juego.

En relación a la transmisión, el duelo entre Patriots y Eagles no estará disponible directamente en Apple TV, pero esto no significa que los usuarios de dispositivos Apple no puedan disfrutar del evento. Es posible verlo desde cualquier equipo de Apple, incluidas las Vision Pro, descargando las aplicaciones de los servicios streaming oficiales.

En Estados Unidos, el partido se transmitirá en vivo a través de Peacock, la plataforma de NBC; en Hulu + que incluye NBC y NFL+ permitirá disfrutar del juego. En Latinoamérica (incluidos Colombia y México), el Super Bowl estará disponible en Disney+. En México, también se podrá ver desde la aplicación de Fox Sports y en toda la región, a través de ESPN.

Para el resto del mundo, el NFL Game Pass en DAZN ofrece la posibilidad de ver todos los partidos de la temporada, incluido el Super Bowl, en la mayoría de los países. Solo es necesario descargar la aplicación correspondiente en el dispositivo Apple para acceder a la transmisión como iPhone, iPad y Mac.

Mucho más que una definición por el mote de campeón de un deporte, el Super Bowl es una plataforma global de cultura, de entretenimiento y negocios para la NFL. Una de las tradiciones más reconocidas es que, desde hace más de treinta años, el Jugador Más Valioso celebra la jornada visitando uno de los parques de Disney tras la gran final y coronarse como el jugador que lideró a su equipo para ganar uno de los trofeos más reconocidos en el mundo del deporte.

El logo del Super Bowl
El logo del Super Bowl LX (Kirby Lee-Imagn Images)

Horarios del Super Bowl LX:

Domingo 8 de febrero del 2026

20.30 (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile)

19.30 (Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico)

18.30 (Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Miami, Estados Unidos)

17.30 (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica)

15.30 (San Francisco, EEUU)

Lunes 9 de febrero del 2026

00.30 (España)

Televisación: ESPN y Disney+ (Latinoamérica, Centroamérica) / Peacok-NBC (Estados Unidos) / NFL League Pass (resto del mundo)

