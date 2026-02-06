Prueba piloto en el Monumental: River Plate habilitará el consumo de cerveza durante el partido frente a Tigre

El estadio Monumental de River Plate venderá alcohol en el partido contra Tigre (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

El Estadio Monumental de River Plate será este sábado –durante el encuentro frente a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026– escenario de la primera venta controlada de cerveza con alcohol en un partido de fútbol argentino desde 1998. La iniciativa, aprobada por los organismos de seguridad y comunicada oficialmente por el club, introduce un esquema de expendio restringido que marcará un cambio en la experiencia de los espectadores en la Ciudad de Buenos Aires.

La prueba piloto habilita la venta únicamente a mayores de 18 años en sectores VIP y plateas seleccionadas del Monumental. El acceso a la bebida quedará circunscrito a espacios internos como palcos 360, áreas de hospitality y zonas delimitadas de las plateas San Martín y Belgrano, excluyendo por completo las tribunas generales. El expendio será nominal, anticipado, limitado y gestionado a través del sistema digital RiverID, donde los hinchas podrán adquirir hasta dos unidades por persona, exclusivamente en preventa y hasta ocho horas antes del inicio del evento.

River Plate remarcó que la medida responde a un proceso más amplio de modernización del estadio, enfocado en brindar mayor confort y confianza a los asistentes. Según detalló el club, “se trata de una prueba piloto extremadamente controlada, limitada a sectores VIP, con trazabilidad total y alineada con estándares internacionales de gestión de espectáculos deportivos”.

La última vez que se permitió la venta de alcohol en partidos de fútbol en Argentina fue en mayo de 1998, antes de que la Ley 24.788 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 1032/1998 establecieran la prohibición de expendio y consumo en estadios y en un radio de 500 metros alrededor de los mismos. Estas restricciones se implementaron con el objetivo de prevenir hechos de violencia y reforzar la seguridad en los espectáculos deportivos.

La nueva modalidad incluye una serie de controles para garantizar el cumplimiento de las normas. La compra anticipada por RiverID asegura la identificación y la edad de los compradores, mientras que la circulación dentro del estadio se organizará mediante circuitos independientes del público general.

El Monumental, casa de River Plate, fue el escenario elegido para realizar una prueba piloto para la venta de alcohol en el fútbol argentino (Foto: @riverplate)

La cerveza que se ofrecerá será de la marca Quilmes, con un precio de 7.000 pesos por lata. La venta será exclusiva para quienes hayan realizado la compra previa y no existirá la posibilidad de trasladar la bebida a las tribunas. En los palcos, la adquisición estará a cargo de los administradores, y en el sector hospitality, el control se realizará mediante una aplicación específica. Toda la cartelería en la zona indicará las reglas y restricciones de consumo.

La prohibición de venta de alcohol en el fútbol argentino ha sido una constante durante más de dos décadas, mientras que en países europeos como Alemania, Italia y Países Bajos, el consumo de cerveza en eventos deportivos forma parte habitual de la experiencia de los aficionados. En los campeonatos mundiales organizados por la FIFA, la comercialización de bebidas alcohólicas suele estar permitida, con la excepción de situaciones como la ocurrida en el Mundial de Qatar 2022, donde la normativa local restringió su venta en estadios, decisión anunciada dos días antes del inicio de la competencia.

Los controles implementados en este operativo incluyen cartelería visible con reglas y límites de consumo, molinetes exclusivos, circuitos de circulación diferenciados, pulseras identificatorias, promotoras de control, procedimientos internos ante infracciones y monitoreo constante. Además, la venta se mantendrá limitada a dos cervezas por persona y en ningún caso estará permitida la presencia ni el consumo de alcohol en las tribunas generales.

La decisión de habilitar la prueba piloto se tomó tras varios encuentros entre River Plate y los entes reguladores, quienes finalmente otorgaron el permiso debido al cumplimiento de antecedentes de comportamiento, infraestructura y controles de seguridad adecuados en el Estadio Monumental. El operativo incluirá controles de alcoholemia a la salida para garantizar la convivencia segura y la responsabilidad de los conductores asignados.

El encuentro entre River Plate y Tigre, programado para las 20 horas, será la segunda presentación del año del equipo local en el recinto ubicado en Núñez y servirá como banco de pruebas para evaluar la viabilidad de la medida.

Esta noticia surge en paralelo a que el conjunto de Núñez avanzó en un acuerdo estratégico por 110 millones de dólares más impuestos con tres compañías líderes del entretenimiento, lo que permitirá una planificación de inversiones en fútbol, infraestructura y reducción de deuda. El convenio, vigente que estará vigente durante una década, otorga la explotación exclusiva de shows musicales y el naming del estadio a Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live.

El contrato contempla la cesión de doce fechas anuales para espectáculos, así como derechos comerciales y operativos asociados, y establece que si se superan esos encuentros, el club recibirá ingresos adicionales. Además, el acuerdo incluye 30 millones de dólares por el derecho al naming del estadio, aunque la institución se reserva la aprobación de la marca propuesta. Los socios de River Plate tendrán acceso prioritario a un cupo de preventa de entradas para cada show, fortaleciendo el vínculo con su comunidad y consolidando al Monumental como un referente regional en la industria del entretenimiento.

En el Torneo Apertura 2026, River Plate y Tigre llegan igualados en puntos y ubicados entre los primeros puestos del Grupo B. Ambos equipos suman siete unidades luego de tres jornadas, con dos victorias y un empate cada uno. En lo que va de la competencia, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo superó 1-0 a Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia y 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. En su último compromiso igualó 0-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El Matador, por su parte, empezó superando 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como local, luego empató 1 a 1 contra Belgrano en Córdoba. En su último choque dio el golpe y vulneró 3-1 a Racing en Victoria.