El Chavo Fucks contó qué pasó con Latorre tras la discusión al aire y lanzó una filosa respuesta luego de que lo mandaran a “estudiar”

Luego del tenso intercambio de opinión que tuvieron al aire en el debate por las lesiones en el fútbol argentino, Diego Chavo Fucks le respondió a Diego Latorre, quien le había recomendado al experimentado periodista que “empezara a estudiar” para poder analizar ciertos temas. Este viernes, en la apertura del programa F90 de ESPN, hubo una segunda parte del cruce que se hizo viral.

“Ayer me mandaron a la escuela. Es muy gracioso que manden a la escuela a un tipo que cubrió siete Mundiales y escribió cinco libros, pero no importa, hay que ser siempre humilde. Por eso traje acá algunos libros”, comenzó Fucks mostrando algunas bibliografías, algunas de su autoría. El Chavo mostró en primera instancia la obra de Martí Perarnau llamada La evolución táctica del fútbol. “Lo voy a leer de nuevo”, avisó.

Luego, el periodista sacó un segundo ejemplar y lo mostró a cámara: “Me tomé el atrevimiento de traer un libro de mi autoría que se llama ‘Duelo de Guapos’, es de 2005, tiene 62 clásicos, el prólogo de un tal Roberto Fontanarrosa y hay un capítulo dedicado a Diego Latorre que se llama ‘Boca se subió a la torre’ y es del famoso partido que Boca le ganó 4-3 a River”.

El Chavo Fucks le contestó a Diego Latorre tras el cruce en el programa F90 (Captura de video)

En otra de las chicanas sobre la discusión del día anterior con Gambeta Latorre, el Chavo Fucks mostró otro libro llamado Dios salve a Pep. “Acá está Gvardiol, ya que preguntaban, antes de la lesión. También Rubén Dias, antes de la lesión. Es un libro espectacular que cuenta la etapa de Guardiola en el City desde que llegó hasta que ganó la Champions. Es un libro espectacular que me deja la duda de la discusión que tuvimos porque si él (por Latorre) admira tanto a Guardiola, es todo lo contrario...”, lanzó.

Por último, en su monólogo, Fucks sacó un ejemplar de la revista española Líbero en la cual tenía como nota de tapa a 20 mejores futbolistas de la Argentina, con la opinión de cuatro periodistas nacionales de los cuales dos estaban presentes en el programa F90. Uno era él y el otro Daniel Arcucci. “Así que muchachos, antes de decir algunas cositas hay que fijarse a quién se la decimos y por qué. Voy a ir a la escuela, voy a aprender con todos esos libracos que traje”, cerró el Chavo. De todas maneras, aclaró que tiene una buena relación con Latorre y que ayer se fueron hablando hasta el estacionamiento sobre la discusión que habían mantenido al aire. “Es un tipo bárbaro y lo quiero mucho. Todo lo que él dice lo piensa de verdad, porque es genuino por más que esté equivocado. Pero es lo que piensa”, completó.

*El álgido debate entre Diego Latorre y el Chavo Fucks

Luego de la presentación del tema de los lesionados en Boca Juniors, con los casos de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, se inició el acalorado debate en el panel y cuánta influencia hay en el trabajo de los futbolistas en el gimnasio y qué incidencia tiene el uso de los datos del GPS. “No hables más. ¿Ves por qué me enojo? Estoy hablando de la motricidad de los jugadores de fútbol", expuso Latorre en medio de la discusión con Fucks. El Chavo le contestó: "Vos no ves que los jugadores... como dicen los ex jugadores, ¿llevan un corpiño? Bueno, eso es individual, eso es para tener mediciones individuales".

La polémica escaló más adelante cuando Latorre cuestionó: “¿Por qué el City tiene siete lesionados? ¿Por qué el Arsenal tiene ocho lesionados? Después de hablarme de la tecnología me decís: ‘Qué se yo’. ¿Vos sabés cómo se lesionó Gvardiol en el Manchester City, por ejemplo? Empezá a estudiar entonces y no me hables del GPS, hablame del juego real. El futbolista juega realmente ahí adentro de la cancha. Y el gesto del fútbol está determinado por el adversario también. Por el adversario". Para finalizar, Gambeta le dijo al conductor Sebastián Vignolo: “Me tenés que pagar el sueldo vos, las cosas que tengo que escuchar en este programa...”.