“Empezá a estudiar”: el álgido debate en vivo entre Diego Latorre y el Chavo Fucks

Un debate sobre las lesiones en el fútbol que comenzó con el caso de Boca Juniors y las recientes bajas de Ander Herrera y Exequiel Changuito Zeballos generó un álgido intercambio de opiniones entre Diego Latorre y Diego Chavo Fucks durante la emisión del programa F90, de ESPN.

Luego de la presentación del tema con Augusto César, periodista que cubre la actualidad del Xeneize, se inició el debate en el panel sobre las lesiones y cuánta influencia hay en el trabajo de los futbolistas en el gimnasio y qué incidencia tiene el uso de los datos del GPS. “No hables más. ¿Ves por qué me enojo? Estoy hablando de la motricidad de los jugadores de fútbol", expuso Latorre en medio de la discusión con Fucks. El Chavo le contestó: "Vos no ves que los jugadores... como dicen los ex jugadores, ¿llevan un corpiño? Bueno, eso es individual, eso es para tener mediciones individuales".

En el intercambio siguió escalando y Gambeta le pidió a su compañero que responda sobre las lesiones que sufrieron otros futbolistas internacionales. “¿Por qué el City tiene siete lesionados? ¿Por qué el Arsenal tiene ocho lesionados? Después de hablarme de la tecnología me decís: ‘Qué se yo’. ¿Vos sabés cómo se lesionó Gvardiol en el Manchester City, por ejemplo? Empezá a estudiar entonces y no me hables del GPS, hablame del juego real. El futbolista juega realmente ahí adentro de la cancha. Y el gesto del fútbol está determinado por el adversario también. Por el adversario". Para finalizar, Latorre le dijo al conductor Sebastián Vignolo: “Me tenés que pagar el sueldo vos, las cosas que tengo que escuchar en este programa...”.

*El debate sobre los lesionados en Boca Juniors

En cuanto al sensible momento que atraviesa Boca con el tema de lesiones, el técnico Claudio Úbeda deberá resolver al once inicial que visitará a Vélez el domingo en Liniers por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El vasco Ander Herrera y el Changuito Zeballos fueron los últimas bajas del Xeneize. La buena noticia es que Miguel Merentiel se recuperó de su dolencia y pide pista para retornar después de la distensión en el sóleo derecho que padeció en el amistoso contra Olimpia de Paraguay en San Nicolás. El delantero uruguayo está siendo exigido y, si el cuerpo técnico le levanta el pulgar, podría estar entre los concentrados y hasta jugar de arranque en el estadio José Amalfitani, desde las 22.15.

Todavía existen algunas dudas sobre la presencia de Edinson Cavani, quien padece una lumbalgia crónica que lo marginó de muchas convocatorias en el último tiempo y le impidió realizar la pretemporada con total normalidad. El DT ya comentó públicamente que espera tenerlo lo antes posible, pero todo dependerá de lo que el Matador soporte el dolor en su espalda para competir a alto nivel.

El calendario marca que después de visitar al Fortín este fin de semana, Boca tendrá dos encuentros como local ante Platense (domingo 15/2) y Racing (viernes 20/2). Luego se medirá ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina (martes 24/2, en Salta) y contra Gimnasia de Mendoza en la Bombonera (sábado 28/2). Fue postergado, con fecha a confirmar, el choque contra Lanús por la séptima jornada, debido a que el Granate disputará las finales de Recopa Sudamericana ante Flamengo.