Deportes

“Empezá a estudiar”: el álgido debate en vivo entre Diego Latorre y el Chavo Fucks

El ex futbolista tuvo un intercambio de opiniones con el periodista en medio del programa F90 al hablar de las lesiones en el fútbol

Guardar

Un debate sobre las lesiones en el fútbol que comenzó con el caso de Boca Juniors y las recientes bajas de Ander Herrera y Exequiel Changuito Zeballos generó un álgido intercambio de opiniones entre Diego Latorre y Diego Chavo Fucks durante la emisión del programa F90, de ESPN.

Luego de la presentación del tema con Augusto César, periodista que cubre la actualidad del Xeneize, se inició el debate en el panel sobre las lesiones y cuánta influencia hay en el trabajo de los futbolistas en el gimnasio y qué incidencia tiene el uso de los datos del GPS. “No hables más. ¿Ves por qué me enojo? Estoy hablando de la motricidad de los jugadores de fútbol", expuso Latorre en medio de la discusión con Fucks. El Chavo le contestó: "Vos no ves que los jugadores... como dicen los ex jugadores, ¿llevan un corpiño? Bueno, eso es individual, eso es para tener mediciones individuales".

En el intercambio siguió escalando y Gambeta le pidió a su compañero que responda sobre las lesiones que sufrieron otros futbolistas internacionales. “¿Por qué el City tiene siete lesionados? ¿Por qué el Arsenal tiene ocho lesionados? Después de hablarme de la tecnología me decís: ‘Qué se yo’. ¿Vos sabés cómo se lesionó Gvardiol en el Manchester City, por ejemplo? Empezá a estudiar entonces y no me hables del GPS, hablame del juego real. El futbolista juega realmente ahí adentro de la cancha. Y el gesto del fútbol está determinado por el adversario también. Por el adversario". Para finalizar, Latorre le dijo al conductor Sebastián Vignolo: “Me tenés que pagar el sueldo vos, las cosas que tengo que escuchar en este programa...”.

*El debate sobre los lesionados en Boca Juniors

En cuanto al sensible momento que atraviesa Boca con el tema de lesiones, el técnico Claudio Úbeda deberá resolver al once inicial que visitará a Vélez el domingo en Liniers por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El vasco Ander Herrera y el Changuito Zeballos fueron los últimas bajas del Xeneize. La buena noticia es que Miguel Merentiel se recuperó de su dolencia y pide pista para retornar después de la distensión en el sóleo derecho que padeció en el amistoso contra Olimpia de Paraguay en San Nicolás. El delantero uruguayo está siendo exigido y, si el cuerpo técnico le levanta el pulgar, podría estar entre los concentrados y hasta jugar de arranque en el estadio José Amalfitani, desde las 22.15.

Todavía existen algunas dudas sobre la presencia de Edinson Cavani, quien padece una lumbalgia crónica que lo marginó de muchas convocatorias en el último tiempo y le impidió realizar la pretemporada con total normalidad. El DT ya comentó públicamente que espera tenerlo lo antes posible, pero todo dependerá de lo que el Matador soporte el dolor en su espalda para competir a alto nivel.

El calendario marca que después de visitar al Fortín este fin de semana, Boca tendrá dos encuentros como local ante Platense (domingo 15/2) y Racing (viernes 20/2). Luego se medirá ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina (martes 24/2, en Salta) y contra Gimnasia de Mendoza en la Bombonera (sábado 28/2). Fue postergado, con fecha a confirmar, el choque contra Lanús por la séptima jornada, debido a que el Granate disputará las finales de Recopa Sudamericana ante Flamengo.

Temas Relacionados

Diego LatorreChavo FucksFútbol

Últimas Noticias

Fue verdugo de Novak Djokovic en Australia y las lesiones frenaron su carrera: quién es Hyeon Chung, rival de Argentina en la Copa Davis

Ex número 19 del mundo y semifinalista en el primer Grand Slam del año, el surcoreano intenta reconstruir su carrera y será una de las cartas del equipo asiático en la serie por los Qualifiers 2026

Fue verdugo de Novak Djokovic

Guido Andreozzi y la emoción del llamado a la Copa Davis: “Trato de disfrutar cada momento”

A los 34 años, quien supo reconvertir su carrera como doblista tendrá su estreno en la competencia por equipos más importante del mundo, cuando Argentina visite a Corea del Sur del 6 al 8 de febrero en Busan, por la primera ronda de los Qualifiers 2026

Guido Andreozzi y la emoción

La comparación de Lando Norris sobre los autos de la nueva era de la Fórmula 1 con otra categoría que llamó la atención

El piloto de McLaren, que se consagró campeón del mundo en 2025, dio su mirada sobre los nuevos monoplaza tras el cambio reglamentario

La comparación de Lando Norris

Los “trucos” de Adrian Newey en los nuevos Aston Martin que abrieron los interrogantes en la Fórmula 1

El AMR26 que salió a girar sobre el final de la semana inicial de pruebas en Barcelona puso sobre la mesa el debate sobre el diseño del líder de la escudería

Los “trucos” de Adrian Newey

Conmoción en el Challenger de Rosario por la amenaza de apostadores a un tenista antes del partido: “Sabemos todo de tí y de tu familia”

El español Nikolas Sánchez Izquierdo formalizó su denuncia en la Comisaría 17ª de la ciudad argentina antes del duelo contra el local Valerio Aboian

Conmoción en el Challenger de
DEPORTES
Fue verdugo de Novak Djokovic

Fue verdugo de Novak Djokovic en Australia y las lesiones frenaron su carrera: quién es Hyeon Chung, rival de Argentina en la Copa Davis

Guido Andreozzi y la emoción del llamado a la Copa Davis: “Trato de disfrutar cada momento”

La comparación de Lando Norris sobre los autos de la nueva era de la Fórmula 1 con otra categoría que llamó la atención

Los “trucos” de Adrian Newey en los nuevos Aston Martin que abrieron los interrogantes en la Fórmula 1

Conmoción en el Challenger de Rosario por la amenaza de apostadores a un tenista antes del partido: “Sabemos todo de tí y de tu familia”

TELESHOW
Quienes son los invitados de

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

A 14 años de la muerte de Jazmín De Grazia: preguntas abiertas y una huella imborrable

El malestar de Nacho Castañares luego de quedar afuera del stream de Telefe: “No había lugar para mí”

Esteban Mirol criticó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”

Daniela Christiansson se sinceró sobre los cambios físicos que tuvo durante el embarazo

INFOBAE AMÉRICA

Israel intensificó bombardeos contra objetivos

Israel intensificó bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el Líbano

Embajadora suiza reafirma interés en colaboración energética y minera con República Dominicana

Panamá autorizó la extradición de un procesado del caso ‘Encuentro’ de Ecuador

Alex Saab y la ruta ecuatoriana del dinero chavista

Las niñas con autismo son diagnosticadas con menos frecuencia que los varones en la infancia, según expertos