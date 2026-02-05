Boca Juniors oficializó el rol del Chelo Delgado en el Consejo de Fútbol: quiénes lo acompañarán

Se confirmó el nuevo cargo del Chelo Delgado en Boca Juniors

A fines de 2025, Boca Juniors dio un giro en su estructura de fútbol con las salidas de Mauricio Chicho Serna y Raúl Cascini, ahora ex integrantes del Consejo de Fútbol, mientras que Marcelo Delgado continuó en el Xeneize con un rol que se especulaba que estaría vinculado a ser manager, pero finalmente la institución confirmó cuál es el cargo que tiene en este 2026.

Según una publicación de la revista del club, el Chelo agarró la posta del extinto Consejo y asumió las riendas como flamante Director Deportivo. Será la mano derecha de Juan Román Riquelme, quien fue electo presidente en diciembre de 2023, sumado a ser Director General de Fútbol Profesional y Amateur, y última palabra a la hora de definiciones. Delgado será el nexo entre el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda, el plantel profesional y la mesa chica directiva.

De esta forma, culminaron las especulaciones reinantes sobre un posible rearmado del Consejo de Fútbol. Se habían barajado los nombres de Carlos Fernando Navarro Montoya, Beto Márcico, José Pekerman y Manteca Martínez, pero Riquelme tomó la determinación de evitar sumar caras nuevas y encarará la responsabilidad junto a Marcelo Delgado. Este último eslabón es considerado inamovible por la confianza depositada en su gestión y en la relación personal que une a ambos desde la primera campaña electoral de 2019.

El dueño de nueve títulos y autor de 50 goles en 193 partidos con la camiseta del conjunto de la Ribera posee una dilatada trayectoria como futbolista con pasos por Rosario Central, Racing, Cruz Azul de México, Belgrano y Barcelona SC de Ecuador. A sus 52 años, afronta su primera experiencia desde 2020 como parte de una estructura de fútbol desde la parte directiva. Anteriormente, había tenido un paso por el banco de suplentes, cuando fue ayudante de campo de Raúl Cascini en Los Andes entre julio de 2011 y septiembre de 2012.

Marcelo Delgado ocupará las funciones de Director Deportivo en el Xeneize (Crédito: Revista de Boca Juniors)

El Chelo Delgado está acompañado por Rodolfo Pagani, Gastón Ávila, Mauro Fernández y Leonardo Sauto. El cuarteto de administrativos fue provisto por la institución y posee cursos de transferencias y sobre cómo manejar los libros de pases. La nómina divulgada continúa con el histórico Jorge Batista como Director Médico. Claudio Freire y Tomás de Abelleyra son los encargados de la prensa vinculada al primer equipo, entre otros puestos.

Tiempo atrás, Mauricio Serna se había referido a su salida del Consejo: “Es un momento supremamente difícil, muy muy difícil, pero así como algún día el presidente me invitó a ser parte del grupo de trabajo y agradecí y di todo, hoy también tengo que decir que di todo”. En la misma sintonía, Raúl Cascini descartó los rumores sobre acciones legales contra el Xeneize: “Soy un agradecido a Boca. Soy un agradecido a nuestro Presidente, que es mi amigo”.

Por otro lado, la comunicación oficial también mostró el armado del cuerpo técnico para encarar un calendario marcado por la presencia de la Copa Libertadores. Claudio Úbeda es el entrenador principal y posee como su mano derecha a Juvenal Rodríguez. Adrián Gerónimo y Cristian Aquino están abocados a la preparación física y Cristian Muñoz permanece enfocado a ser entrenador de arqueros.

En el plano deportivo, Boca Juniors se medirá este domingo a Vélez en el Estadio José Amalfitani desde las 22:15 por la cuarta fecha del Torneo Apertura y lo hará con varias bajas. Las ausencias del Changuito Zeballos y Ander Herrera por lesión se suman a los percances físicos de Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Lucas Janson, Alan Velasco, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.