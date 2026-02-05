Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El Changuito sintió un pinchazo en el entrenamiento matutino de hoy (REUTERS/Marco Bello)

La preocupación en Boca Juniors se intensificó tras el alerta médica sobre Exequiel Zeballos, figura destacada del plantel y titular indiscutido durante el inicio del Torneo Apertura 2026. El delantero abandonó el entrenamiento de este miércoles por una molestia muscular y se sometió a estudios que definieron la gravedad de su situación: el Changuito sufrió una “lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo", según el parte difundido por la institución, y será baja varios partidos -la recuperación le demandará alrededor de tres semanas-.

El extremo no representa la única baja en las últimas horas. El club confirmó que el mediocampista Ander Herrera “presenta una lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho”. Una distensión menor a la del atacante, pero también le impedirá ser parte de los próximos compromisos.

La ausencia de Zeballos se suma a una extensa lista de bajas ofensivas. El departamento médico del club mantiene ocupada la enfermería. Edinson Cavani permanece afectado por una lumbalgia; la expectativa es que pueda regresar a la convocatoria el próximo fin de semana aunque no hay certezas de que eso ocurra. Quien se sumó a las tareas y será exigido en los próximos días es Miguel Merentiel, quien se repuso de una distensión en el sóleo derecho y apunta a dar el presente este domingo ante Vélez en el José Amalfitani.

Milton Giménez continúa en rehabilitación por una pubalgia, motivo por el cual inició un tratamiento que lleva un mes. Lucas Janson padece una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo y Alan Velasco permanece fuera de las canchas por una distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Otro nombre en recuperación es Carlos Palacios, quien arrastra una sinovitis en la rodilla derecha y evalúa día a día la evolución para definir su disponibilidad. A priori, el chileno apunta a estar disponible en la Bombonera ante Platense la semana siguiente.

El parte médico del Xeneize (X: @BocaJrsOficial) (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo del certamen, Zeballos fue protagonista en las tres presentaciones de Boca: participó del partido completo ante Deportivo Riestra, Newell’s y Estudiantes de La Plata. Su aporte en ofensiva resultó determinante, ya que convirtió el descuento frente al equipo platense y asistió en la apertura del marcador en el triunfo ante la Lepra. El santiagueño de 23 años se perdería los cotejos ante Vélez, Platense, Racing y Gimnasia de Chivilcoy (Copa Argentina), mientras que el plan inicial del cuerpo técnico y médico pasa por apuntar a una recuperación total previo al match contra Lanús del 25 de febrero.

Por otra parte, trascendió que en las últimas horas Zeballos recibió una oferta oficial del CSKA de Moscú por la totalidad de su pase a cambio de 10 millones de dólares. No obstante, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado rechazó la propuesta, al considerar que solo aceptarían una salida por el valor de la cláusula de rescisión, establecida entre USD 15 y 20 millones.

En paralelo, el club formalizó un pedido ante la AFA para utilizar el cupo de reemplazo debido a la lesión de Rodrigo Battaglia, quien fue operado del tendón de Aquiles derecho y estará inactivo entre seis y ocho meses. La intención de la dirigencia es incorporar un centrodelantero en las próximas jornadas, aunque los nombres de posibles refuerzos se mantienen en estricta reserva.

El español venía ganando ritmo (Boca Juniors)

El compromiso ante Vélez se disputará el domingo desde las 22:15 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Nazareno Arasa. Confirmadas las bajas de Zeballos y Herrera, Boca enfrentará un nuevo reto para reconstruir su elenco y sostener sus aspiraciones en el torneo, mientras espera que Merentiel, Palacios y Cavani aceleren sus regresos y reduzcan una nómina de lesionados que continúa creciendo. Mientras el recién llegado Ángel Romero se pone a punto y suma crédito para arrancar desde cero, Úbeda baraja cambiar el esquema e incluir otro mediocampista o devolverle la titularidad a la Bestia, que podría actuar como referencia de ataque y así el cuerpo técnico elegiría entre Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini o el paraguayo para definir los extremos.