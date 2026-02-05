La lista de 9 lesionados que tiene Boca Juniors en su plantel: cuándo volverá a jugar cada uno

Claudio Úbeda tendrá entre ocho y nueve bajas para visitar el domingo a Vélez en Liniers

Boca Juniors atraviesa una crisis por la enorme cantidad de lesionados que tiene el plantel desde que se inició el año. Viejos traumas crónicos, rupturas musculares y hasta una operación forman parte del contexto actual de la Riebra a esta altura del 2026. Las últimas bajas se dieron ayer: Ander Herrera y el Changuito Zeballos, dos futbolistas que venían siendo titulares para Claudio Úbeda.

La enfermería está casi completa, con la excepción de un Miguel Merentiel que ya pide pista para retornar después de la distensión en el sóleo derecho que padeció en el amistoso contra Olimpia de Paraguay en San Nicolás. El uruguayo está siendo exigido y, si el cuerpo técnico le levanta el pulgar, podría estar entre los concentrados y hasta jugar de arranque este domingo contra Vélez (la cita será a las 22:15 en el estadio José Amalfitani).

Todavía existen algunas dudas sobre la presencia de Edinson Cavani, quien padece una lumbalgia crónica que lo marginó de muchas convocatorias en el último tiempo y le impidió realizar la pretemporada con total normalidad. El DT ya comentó públicamente que espera tenerlo lo antes posible, pero todo dependerá de lo que el Matador soporte el dolor en su espalda para competir a alto nivel.

Miguel Merentiel sería el único de los lesionados con chances de volver a jugar el domingo ante Vélez (REUTERS/Agustin Marcarian)

El calendario marca que después de visitar al Fortín este fin de semana, Boca tendrá dos encuentros como local ante Platense (domingo 15/2) y Racing (viernes 20/2). Luego se medirá ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina (martes 24/2, en Salta) y contra Gimnasia de Mendoza en la Bombonera (sábado 28/2). Fue postergado, con fecha a confirmar, el choque contra Lanús por la séptima jornada, debido a que el Granate disputará las finales de Recopa Sudamericana ante Flamengo.

LA LISTA DE 9 LESIONADOS Y CUÁNDO VOLVERÍAN

Miguel Merentiel: sufrió una distensión en su sóleo derecho en el amistoso con Olimpia disputado el 19 de enero. Habrán transcurrido 20 días desde su lesión hasta el partido con Vélez. Está siendo exigido en la semana y podría volver.

Carlos Palacios: Boca informó el 13 de enero que el chileno arrastraba una sinovitis de rodilla derecha (lo tendría a maltraer desde el año pasado). A priori, el cuerpo técnico volverá a tenerlo en cuenta desde la semana que viene para recibir a Platense.

Edinson Cavani: el Matador padece una lumbalgia crónica que le impidió estar presente en buena parte del 2025. Este tipo de padecimientos son tratados con kinesiología y le permitirán volver a jugar en la medida de que calme su dolor. Se sumó a los trabajos en los últimos días, pero no está claro si retornará ante Vélez o más adelante.

Milton Giménez: su pubalgia le impidió estar a disposición del cuerpo técnico en lo que va del año. Hace un mes, el Cabo comenzó un tratamiento con infilitraciones que en la proximidad le permitirían volver a jugar. Desde el club todavía no dieron precisiones de cuándo será.

Alan Velasco: el pasado 26 de enero, Boca detalló su lesión. Sufrió una distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Esto le demandará un mes de recuperación, por lo que se perdería los choques contra Vélez, Platense, Racing, Gimnasia de Chivilcoy (Copa Argentina), Lanús y Gimnasia de Mendoza. Volvería el 8/3 ante Central Córdoba.

Lucas Janson: Boca informó el 28 de enero pasado que sufrió una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. El ex Tigre, que ya se perdió los duelos ante Estudiantes y Newell’s, recién reaparecería en marzo, al igual que Velasco.

Ander Herrera: lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho. El vasco, que tuvo muchas lesiones musculares desde su arribo al club, podría llegar a estar disponible para los duelos ante Lanús o Gimnasia de Mendoza de fin de mes. Dependerá de Úbeda arriesgarlo o preservarlo un poco más.

Exequiel Zeballos: presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo. El pinchazo en el isquiotibial le impedirá estar a disposición a lo largo de todo febrero. El Changuito es otro que le apuntará al duelo contra los santiagueños del 8 de marzo, en su provincia natal, siempre y cuando se recupere en tiempo y forma.

Rodrigo Battaglia: Boca informó que fue intervenido quirúrgicamente con éxito por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho. En el mejor de los casos, volverá a las canchas de cara al Torneo Clausura y los hipotéticos octavos de final de Copa Libertadores. Una óptima rehabilitación contemplará que recién vuelva a jugar en agosto o septiembre con las competiciones ya iniciadas.