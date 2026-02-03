Deportes

Un importante dirigente de Boca Juniors reveló por qué el club tiene 40 mil socios menos en su padrón

Ricardo Rosica, secretario general, brindó detalles de la depuración de la nómina de asociados

Ricardo Rosica explica por qué Boca tiene 40 mil socios menos

El debate se instaló en el Mundo Boca en los últimos días luego de una publicación por parte de la AFA y Liga Profesional respecto a la cantidad de socios que posee cada club de la Primera División del fútbol argentino. Las cuentas indicaron que el Xeneize tenía unos 40.000 asociados menos que en el último informe presentado sobre los números de 2024, por lo que muchos aseguraron que se trataba de una reducción masiva en base a resultados deportivos y lo que el club les ofrece a sus hinchas.

Ricardo Rosica tomó la palabra en Cadena Xeneize, previo al último partido ante Newell’s en la Bombonera, e hizo algunas aclaraciones al respecto: “Para tranquilidad de todos los socios, Boca no perdió 40 mil. Hicimos un blanqueo que hacía muchos años que no funcionaba. En nuestro padrón, por ejemplo, figuraba el socio Número 1 del club (ya fallecido). Hicimos un convenio con el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) para depurarlo. Había gente fallecida por la que nadie le avisaba al club y seguía estando en el padrón. Entonces el número de socios era muy superior al de la realidad. Este blanqueamiento o depuración del padrón nunca se hizo”.

El directivo y mano derecha de Juan Román Riquelme también detalló: “Había socios que dejaron de pagar la cuota en 2010, 2012 o 2015 y con este convenio con el RENAPER se hizo la depuración. Sacamos a los fallecidos y los que no pagaban. En 2020, con la pandemia, no les pedimos a los socios que se pusieran al día más allá de que el estatuto del club marca que a los seis meses de no pagar la cuota deberán darse de baja”.

Juan Román Riquelme y Ricardo
Juan Román Riquelme y Ricardo Rosica

Rosica reveló que este informe presentado por Boca se dio a conocer hace diez días en una reunión de gerentes de los departamentos de fútbol de cada club de Primera y que el club de la Ribera fue el que dio el puntapié inicial para que el resto pudiera llevarlo a cabo. En tanto, confió que el número real en la actualidad es de aproximadamente 280 mil socios boquenses en total, de los cuales 120 mil son adherentes (o sea que hay 160 mil activos).

“Había personas fallecidas a los que les seguían pagando una cuota o abono para tener el lugar y después se lo alquilaban a turistas. Ahora el abono no está más a su nombre. Había dinero que no le ingresaba al club. Si el club perdió, es con los que habían dejado de pagar. Cuando ves los balances, las entradas y bajas de socios son similares a las que tenemos hoy. Eran socios que estaban en el padrón y en realidad habían fallecido, se habían retirado o dado de baja”, completó Rosica.

El reglamento del socio adherente indica que aquel que pagó esa categoría durante diez años, deberá ser pasado a activo. El secretario general no brindó precisiones, pero sí advirtió que de cara al próximo semestre podría haber novedades respecto a los filtros para los activos y el ingreso a la Bombonera. En tanto, dejó su mirada política respecto a estas versiones de bajas de socios: “El socio no debe dejarse convencer por páginas que se esconden con pseudónimos. Hoy vimos pasacalles de futuros candidatos y faltan dos años para las elecciones. Tenemos que pensar en ganar hoy a la tarde y dar vueltas olímpicas. Siempre hay una vuelta política, hay gente que no quiere que nos vaya bien”.

Y cerró: “En 2023 pasamos adherentes a activos en condiciones de serlo porque el estatuto lo permite y la oposición nos llevó a la justicia. Tenemos una causa donde fuimos a declarar porque nos dijeron que no podíamos hacer socios. No hacemos más porque el estatuto no lo permite. Si no, tendríamos más”.

