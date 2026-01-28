La AFA dio a conocer la lista de socios de todos los clubes: los equipos que dominan el Top 5

La Asociación del Fútbol Argentino presentó el nuevo Informe de Clubes 2025, un compendio que busca fortalecer la transparencia y consolidar un modelo de gestión apoyado en datos verificables. La entidad sostiene que contar con información precisa y actualizada es “una herramienta fundamental para diseñar políticas deportivas federales, fortalecer la gestión institucional y acompañar de manera equitativa a cada una de las entidades que conforman nuestro fútbol”. Esta iniciativa se basó en una estrategia orientada a dotar de previsibilidad y desarrollo federal a toda la estructura del fútbol argentino.

En las conclusiones del informe, la AFA remarca que el documento constituye “una base técnica para el debate, la planificación y la acción”, y enfatiza su decisión de gobernar el fútbol argentino “con datos, con criterios objetivos y con una mirada inclusiva, que reconozca a los clubes como protagonistas centrales de un proyecto colectivo que mira al futuro sin perder de vista su identidad y su historia”. Al agradecer la colaboración de los clubes participantes, la asociación subraya que el documento es reflejo de un fútbol argentino “unido, organizado y con mirada de futuro”.

El informe reúne datos, diagnósticos y realidades que ilustran la magnitud y complejidad del entramado institucional de los clubes de primera división, considerados por la AFA como “verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos” del país. Cada uno de estos clubes, sostienen, forma parte de “una historia colectiva construida a lo largo de generaciones”, cimentando el crecimiento de la disciplina desde los grandes centros urbanos hasta las localidades más pequeñas. En palabras del organismo, el fútbol argentino “se nutre de la diversidad, el esfuerzo cotidiano y la pasión de miles de dirigentes, futbolistas, entrenadores, trabajadores y voluntarios”.

Uno de los aspectos centrales destacados por la AFA es el valor estratégico de la sistematización de datos, que permite “fortalecer la toma de decisiones, optimizar recursos y garantizar políticas deportivas basadas en información objetiva y verificable”. El informe también reconoció las diferencias y desafíos específicos de cada entidad, poniendo el acento en el análisis de esas particularidades para promover el desarrollo integral y asegurar la igualdad de oportunidades a lo largo y ancho de la Argentina.

El documento presentado expresó que “este relevamiento no sólo ofrece información cuantitativa, sino que permite comprender el impacto profundo que los clubes tienen en sus comunidades”. Destacó así el “rol formativo, social y educativo” de las instituciones deportivas y su función clave como espacios de contención, inclusión y de construcción de identidad nacional.

Según la AFA, la profesionalización de la gestión, la transparencia y el acceso a la información son “pilares centrales para el crecimiento sostenido del fútbol”. El informe se define como una herramienta estratégica que apunta al fortalecimiento institucional, el acompañamiento a entidades afiliadas y el consenso en una visión de largo plazo, con la estabilidad y la previsibilidad como horizontes fundamentales.

CANTIDAD DE SOCIOS CLUB POR CLUB

River le saca bastante diferencia a Boca Juniors en cantidad de socios según el último informe de la AFA (@riverplate)

River Plate 352.712

Boca Juniors 282.644

Independiente 165.262

Rosario Central 104.951

Racing 102.707

San Lorenzo 89.717

Newell’s 84.759

Vélez Sársfield 79.083

Talleres 70.582

Huracán 68.755

Belgrano 67.318

Estudiantes de La Plata 55.871

Lanús 36.206

Gimnasia La Plata 35.389

Instituto de Córdoba 29.156

Atlético Tucumán 27.956

Unión de Santa Fe 22.774

Argentinos Juniors 20.069

Independiente Rivadavia 18.926

Banfield 16.803

Sarmiento 9.340

Tigre 9.181

Platense 9.132

Defensa y Justicia 7.400

Central Córdoba 6.567

Aldosivi 5.604

Barracas Central 3.107

Deportivo Riestra 1.007