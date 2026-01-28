Deportes

La AFA dio a conocer la lista de socios de todos los clubes: los equipos que dominan el Top 5

El informe de la Asociación del Fútbol Argentino contempló a todas las instituciones que compitieron en Primera en 2025

Guardar

La Asociación del Fútbol Argentino presentó el nuevo Informe de Clubes 2025, un compendio que busca fortalecer la transparencia y consolidar un modelo de gestión apoyado en datos verificables. La entidad sostiene que contar con información precisa y actualizada es “una herramienta fundamental para diseñar políticas deportivas federales, fortalecer la gestión institucional y acompañar de manera equitativa a cada una de las entidades que conforman nuestro fútbol”. Esta iniciativa se basó en una estrategia orientada a dotar de previsibilidad y desarrollo federal a toda la estructura del fútbol argentino.

En las conclusiones del informe, la AFA remarca que el documento constituye “una base técnica para el debate, la planificación y la acción”, y enfatiza su decisión de gobernar el fútbol argentino “con datos, con criterios objetivos y con una mirada inclusiva, que reconozca a los clubes como protagonistas centrales de un proyecto colectivo que mira al futuro sin perder de vista su identidad y su historia”. Al agradecer la colaboración de los clubes participantes, la asociación subraya que el documento es reflejo de un fútbol argentino “unido, organizado y con mirada de futuro”.

El informe reúne datos, diagnósticos y realidades que ilustran la magnitud y complejidad del entramado institucional de los clubes de primera división, considerados por la AFA como “verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos” del país. Cada uno de estos clubes, sostienen, forma parte de “una historia colectiva construida a lo largo de generaciones”, cimentando el crecimiento de la disciplina desde los grandes centros urbanos hasta las localidades más pequeñas. En palabras del organismo, el fútbol argentino “se nutre de la diversidad, el esfuerzo cotidiano y la pasión de miles de dirigentes, futbolistas, entrenadores, trabajadores y voluntarios”.

Uno de los aspectos centrales destacados por la AFA es el valor estratégico de la sistematización de datos, que permite “fortalecer la toma de decisiones, optimizar recursos y garantizar políticas deportivas basadas en información objetiva y verificable”. El informe también reconoció las diferencias y desafíos específicos de cada entidad, poniendo el acento en el análisis de esas particularidades para promover el desarrollo integral y asegurar la igualdad de oportunidades a lo largo y ancho de la Argentina.

El documento presentado expresó que “este relevamiento no sólo ofrece información cuantitativa, sino que permite comprender el impacto profundo que los clubes tienen en sus comunidades”. Destacó así el “rol formativo, social y educativo” de las instituciones deportivas y su función clave como espacios de contención, inclusión y de construcción de identidad nacional.

Según la AFA, la profesionalización de la gestión, la transparencia y el acceso a la información son “pilares centrales para el crecimiento sostenido del fútbol”. El informe se define como una herramienta estratégica que apunta al fortalecimiento institucional, el acompañamiento a entidades afiliadas y el consenso en una visión de largo plazo, con la estabilidad y la previsibilidad como horizontes fundamentales.

CANTIDAD DE SOCIOS CLUB POR CLUB

River le saca bastante diferencia
River le saca bastante diferencia a Boca Juniors en cantidad de socios según el último informe de la AFA (@riverplate)
  • River Plate 352.712
  • Boca Juniors 282.644
  • Independiente 165.262
  • Rosario Central 104.951
  • Racing 102.707
  • San Lorenzo 89.717
  • Newell’s 84.759
  • Vélez Sársfield 79.083
  • Talleres 70.582
  • Huracán 68.755
  • Belgrano 67.318
  • Estudiantes de La Plata 55.871
  • Lanús 36.206
  • Gimnasia La Plata 35.389
  • Instituto de Córdoba 29.156
  • Atlético Tucumán 27.956
  • Unión de Santa Fe 22.774
  • Argentinos Juniors 20.069
  • Independiente Rivadavia 18.926
  • Banfield 16.803
  • Sarmiento 9.340
  • Tigre 9.181
  • Platense 9.132
  • Defensa y Justicia 7.400
  • Central Córdoba 6.567
  • Aldosivi 5.604
  • Barracas Central 3.107
  • Deportivo Riestra 1.007

Temas Relacionados

Boca JuniorsIndependienteRacing ClubRiver PlateSan LorenzoLiga ProfesionalAFA

Últimas Noticias

Qué dijo el jefe de Alpine tras una nueva salida a pista de Franco Colapinto: el objetivo que tuvo y el elogio a la “sólida” sesión

David Sánchez afirmó que el argentino tuvo una jornada positiva al mando del A526 y Pierre Gasly destacó el trabajo en conjunto. “Continuamos comprendiendo nuestro nuevo paquete”, afirmó el francés

Qué dijo el jefe de

La definición de la Champions League con 18 partidos en simultáneo, en vivo

Desde las 17 de Argentina, se desarrollarán todos los cruces que definirán 8 clasificados a octavos de final y a los 16 equipos que disputarán los playoffs

La definición de la Champions

Partido de alto vuelo en Avellaneda: Racing recibirá al Rosario Central de Ángel Di María

A partir de las 19, la Academia recibirá al Canalla en el Cilindro. Televisará ESPN Premium

Partido de alto vuelo en

“No me gusta la soberbia”: la dura frase del arquero de Uruguay sobre la selección argentina y Dibu Martínez

Sergio Rochet, guardameta del Inter de Brasil y de la Celeste, planteó sus diferencias con el titular de la Albiceleste

“No me gusta la soberbia”:

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte en su casa ante un entonado Lobo. Desde las 20, por TNT Sports

River Plate buscará pisar con
DEPORTES
Qué dijo el jefe de

Qué dijo el jefe de Alpine tras una nueva salida a pista de Franco Colapinto: el objetivo que tuvo y el elogio a la “sólida” sesión

La definición de la Champions League con 18 partidos en simultáneo, en vivo

Antes del esperado Racing-Rosario Central, Aldosivi recibe a Barracas Central

“No me gusta la soberbia”: la dura frase del arquero de Uruguay sobre la selección argentina y Dibu Martínez

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La desopilante tentación de Lizy

La desopilante tentación de Lizy Tagliani que la pondría en un aprieto con Sebastián Nebot: “Mi talón de Aquiles”

Las tiernas palabras del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández al imitar los apodos familiares: “Mi amor”

Bizarrap eligió la costa de Pinamar para desconectarse y disfrutar del verano en la playa

Wanda Nara y la China Suárez se preparan para la batalla menos pensada: todos los detalles

Susana Giménez habló de la relación de su nieta Lucía Celasco con el futbolista Nicolás Figal: “Que se casen”

INFOBAE AMÉRICA

Clínica especializada atenderá casos de

Clínica especializada atenderá casos de lepra en Panamá

Orden, disciplina y valores: el papel clave de la familia en la formación escolar en El Salvador

El déficit comercial de El Salvador se amplía un 20.3 % en 2025 y supera los USD 11,400 millones

Senador uruguayo fue captado mirando a Zaira Nara en el Parlamento y un compañero de partido lo criticó: “Más atención”

Con Lula y Kast como grandes protagonistas, dos posturas distintas sobre la integración de la región se acercaron en Panamá