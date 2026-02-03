Deportes

La joya de las Inferiores que perdió Boca Juniors por la patria potestad y será refuerzo del último campeón de Italia

Milton Pereyra quedó a un paso de integrarse a las Juveniles del Napoli de Italia

Milton Pereyra se marcha al
Milton Pereyra se marcha al Napoli por la patria potestad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Milton Pereyra, centrodelantero de la Sexta División de Boca Juniors, llegó a un acuerdo para ser próximo refuerzo del Napoli de Italia y el Xeneize pierde de esta manera a una de las joyas de sus Inferiores por la patria potestad. El joven de 17 años tiene todo arreglado para unirse a la Sub 20 del cuadro de la Serie A y comenzar su camino en Europa.

Fabrizio Romano, periodista experto en el mercado de pases a nivel mundial, adelantó los detalles de la nueva contratación del cuadro de Nápoles y volvió a poner este mecanismo de salida en el centro de la escena, luego de que haya ocurrido con Luca Scarlato en River Plate para emigrar al Parma italiano.

Romano afirmó que Los Azules completaron “todos los trámites formales” para la contratación de Pereyra y hay un “acuerdo alcanzado con el jugador y su entorno desde hace mucho tiempo”. Los últimos avances aceleraron la llegada a buen puerto de las tratativas. “Se une a la plantilla del Primavera, tal y como quería Pereyra. Al Napoli. Allá vamos”, concluyó la fuente citada en referencia a la categoría juvenil a la que se sumará el atacante. Se unirá al último campeón del Calcio, pero en la Liga Juvenil está peleando por evitar el descenso.

Esta es una noticia que se había destapado a fines de 2024 y se trata de una baja de peso en las Inferiores del elenco de la Ribera, ya que perderá a un futbolista que había llegado al club a los siete años gracias a una recomendación de Luis Luquez, mide 1,76 metros y se le ha destacado por su capacidad para jugar de espaldas al arco y su habilidad en el área.

Milton Pereyra, futbolista de la
Milton Pereyra, futbolista de la sexta división de Boca Juniors que se irá a jugar al Napoli de Italia (Crédito: @HisDeInferiores)

Mi objetivo es poder vivir del fútbol y llegar a Primera, un objetivo lejano sería jugar un Mundial”, manifestó cuando tenía 13 años en expresiones recogidas por Boca_late. El atacante, nacido en Buenos Aires el 13 de mayo de 2008, se declaró hincha de Boca Juniors y subrayó qué representaba vestir esta camiseta: “Siento que tengo que dejar todo por el club en el que juego”.

Hace poco tiempo, en enero de 2024, la entidad también perdió a Francisco Baridó, otra de sus principales promesas, quien se incorporó a la Juventus de Italia tras emigrar junto a sus padres. El mediocampista ofensivo de 18 años era apodado “el Pequeño Riquelme” y ya había integrado la selección argentina Sub 15.

Su transferencia al club de Turín se concretó a través de la figura de la responsabilidad parental, lo que imposibilitó a Boca Juniors recibir compensación económica por el pase, ya que no podía ofrecerle contrato por su edad. Se marchó acompañado de sus padres, quienes habrían recibido una oferta laboral en Italia. Sobre el caso puntual de Milton Pereyra, desde la institución porteña reconocieron: “No hacemos nada. Son decisiones de familia”. Ambos serán compañeros en el Napoli.

Vale destacar que, a partir del Caso Scarlato, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso que no se citarán a juveniles que dejen sus clubes por “conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la comunidad”, según detalla el boletín N° 6817 firmado por el Comité Ejecutivo.

AFA oficializó que los jugadores
AFA oficializó que los jugadores que se vayan por patria potestad no podrán ser citados a la selección argentina

El mandatario de la AFA, Claudio Tapia, presidió esa reunión junto a Cristian Malaspina (Argentinos Juniors) en su rol de secretario. Dijeron presentes 29 directivos de distintas categorías del fútbol nacional, entre los que se destacaron Juan Román Riquelme e Ignacio Villarroel, presidente de Boca Juniors y Vice 2° de River Plate, respectivamente.

El Millonario tomó medidas con la salida de Luca Scarlato, ya que presentó una denuncia ante la FIFA contra el representante Martín Guastadisegno, a quien acusa de impulsar la salida del juvenil. Exige que se le revoque la licencia como agente FIFA y contaría con el respaldo tanto de la AFA como de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), según aseguraron desde Núñez a Infobae.

La situación con Scarlato es muy particular porque el enganche y figura de la Séptima División era apuntado junto a Bautista Dadín, delantero y goleador, y Felipe Esquivel, extremo derecho que supo destacarse en la Selección Sub-15 como los posibles herederos de Claudio Echeverri o Franco Mastantuono en un futuro con la Banda.

Después de la polémica, el Parma de Italia apareció en su horizonte y River Plate negoció con ese equipo para recibir una compensación económica por la salida “unilateral” de una de sus promesas. “Se ha alcanzado un acuerdo con el club italiano Parma Calcio 1913. Este convenio permite a ambos clubes mantener y seguir consolidando su histórica relación institucional, reconociéndose beneficios económicos futuros a favor de River Plate”, arrojaron desde la entidad argentina en un comunicado.

Boca JuniorsMilton PereyraNapolideportes-argentina

