Tras la polémica por la salida de Scarlato en River Plate, AFA oficializó que la selección argentina no citará a juveniles que emigren por patria potestad

Luca Scarlato, el juvenil de 16 años que dejó River Plate sin firmar su primer contrato

La salida de Luca Scarlato de River Plate utilizando el recurso de la patria potestad se convirtió en un caso paradigmático en el fútbol argentino. El mediocampista de 16 años, considerado una de las figuras de las juveniles del Millonario, decidió no firmar su primer contrato con la entidad y emigró al fútbol italiano.

En ese contexto, la institución de Núñez hizo público su enojo por intermedio del coordinador general del fútbol formativo de la institución Gabriel Rodríguez. Con el tema generando un enorme debate, la AFA había adelantado que tomaría una decisión para contrarrestar este tipo de situaciones y en las últimas horas oficializó la medida: no citarán a juveniles que dejen sus clubes por "conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la comunidad".

“En atención a diversos casos sucedidos últimamente en que los jugadores menores de edad tramitan sus transferencias sin el acuerdo del Club por el cual se encuentran inscriptos, ya sea mediante un conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la comunidad europea, y luego de debatir varios aspectos de estas situaciones, en apoyo a la defensa de los intereses de los Clubes, se dispuso por unanimidad de los presentes su no convocatoria para integrar los planteles de las distintas Selecciones”, fue el apartado que figuró en el último boletín N° 6817 que firmó el Comité Ejecutivo.

La reunión que se celebró en la Casa Madre del fútbol argentino fue presidida por el mandatario de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y tuvo a Cristian Malaspina (Argentinos Juniors) en su rol de secretario. En total, hubo 29 directivos de distintas categorías del fútbol nacional, destacándose las figuras del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y de Ignacio Villarroel, el Vice 2° de River Plate que representa a la entidad de Núñez habitualmente en las reuniones de Viamonte 1366.

Hay que recordar que el organigrama del Comité Ejecutivo de AFA tiene a Tapia como presidente, con seis vicepresidentes: Riquelme (Boca), Villarroel (River), David Luis Garzón (Huracán), Carlos Montaña (Independiente), Gabriel Mariano Greco (Atlanta) y Javier Treuque (Secretario General del Consejo Federal de AFA).

El boletín N° 6817 del Comité Ejecutivo de AFA oficializó la medida

Scarlato, nacido en el 2009, fue figura de la séptima división del Millonario y pasó por diversas categorías de las selecciones argentinas. Su caso se convirtió en paradigmático por esta decisión de AFA, pero también porque River decidió denunciar ante la FIFA a su representante, Martín Guastadisegno, señalado también por otras salidas de juveniles sin acuerdos con los distintos clubes.

Según se conoció de la documentación presentada por la entidad de Núñez, Guastadisegno ofreció al juvenil a tres clubes italianos —Roma, Milan y Parma— y en River aseguraron incluso que Parma se encuentra en la etapa final de negociaciones con el agente para sumar al jugador a sus filas.

Rodríguez, líder de la estructura juvenil de Núñez, había dado su mirada sobre el vínculo de los agentes con las promesas: “A Luca (Scarlato) lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero lo mejor lo tenía en River y no me parece justo que el proceder de cómo sale de la institución. Más con estos señores, los representantes, que son un problema en el fútbol porque ellos buscan su beneficio. Son un mal necesario porque te cubren los botines, el viático, te compran un celular de la última moda, y aceptan eso los padres porque quizás no tienen los recursos. Y después terminan trayéndote esta serie de cantidad de problemas que son inentendibles”.

Por entonces, el coordinador del Millonario reconoció: “En mi caso personal ha sido un golpe enorme. Soy amante del fútbol infantil. En el caso de Luca, lo teníamos desde los ocho años. No solo en cancha grande, sino en el típico baby fútbol. Hace tres años pasó por las divisiones inferiores, tanto novena, octava y séptima. Pasaba a sexta. Lo tenía no solo en el futbol infantil en River. Es un chico más que cariñoso, un chico que nosotros respetamos y siempre lo hemos tenido entre los más destacados. Ha sido el capitán de la categoría en los últimos cuatro años. Le ha tocado ir a la selección Sub 16. Ha competido en un par de torneos para la selección juvenil”.