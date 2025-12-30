Impacto en River Plate: una de las promesas de Inferiores no firmó su primer contrato y se iría a Europa

La palabra del coordinador general del fútbol formativo, Gabriel Rodríguez, sobre la salida de Luca Scarlato

El conflicto por la situación contractual de Luca Scarlato, uno de los talentos con mayor proyección de las divisiones juveniles de River Plate, expuso la tensión creciente entre los clubes formadores y los representantes de futbolistas. Gabriel Rodríguez, el coordinador general del fútbol formativo de la institución, expresó su malestar y preocupación luego de confirmarse que el juvenil categoría 2009, figura en la Séptima División, abandonará el club por la patria potestad.

Según relató Rodríguez en el ciclo No veo la hora, programa que se emite por DSports Radio, la salida de Scarlato representa un golpe duro para River, que desde hace meses intentaba retener al mediocampista ofensivo con un contrato profesional. “Ya venía el club hablando desde marzo, abril, con esa posibilidad. Mi relación con los representantes es totalmente nula. Aparecen este tipo de situaciones tremendamente desagradables, que no tienen una explicación válida. Este señor, así como hizo con el chico Soulé de Vélez, y Panichelli, también hizo lo mismo con los padres de Luca Scarlatto, y se nos ha ido. Desde marzo estaban en contacto para firmarlo. Por una cosa u otra se iba postergando. Los directivos intuían algo. Inclusive Jorge Brito en persona se acercó al nuevo predio y también estuvo hablando con el nene. El contacto fue permanente, el diálogo era fluido”, afirmó el formador sobre la decisión del futbolista y el accionar del agente del jugador.

La partida de Scarlato, quien suele integrar las convocatorias de las selecciones juveniles de AFA y fue destacado en el reciente título de la Sub 16 en la Copa UC de Chile, no es la primera que sacude al semillero de River: ”Es un nene de 16 años que todavía tiene una carrera muy grande por delante. Desagradecidamente hay que decir las cosas como son, he visto tantos jugadores de 16, 15, 14, que eran tremenda figuritas y que iban a ser jugadores ampliamente destacables y en una de esas no han llegado ni a jugar en Reserva“.

“En mi caso personal ha sido un golpe enorme. Soy amante del futbol infantil. En el caso de Luca, lo teníamos desde los ocho años. No solo en cancha grande, sino en el típico baby futbol. Hace tres años pasó por las divisiones inferiores, tanto novena, octava y séptima. Pasaba a sexta. Lo tenía no solo en el futbol infantil en River. Es un chico más que cariñoso, un chico que nosotros respetamos y siempre lo hemos tenido entre los mas destacados. Ha sido el capitán de la categoría en los últimos 4 años. Le ha tocado ir a la selección Sub 16. Ha competido en un par de torneos para la selección juvenil”, describió Rodríguez.

Luca Scarlato se marchará de River Plate por la patria potestad (@lucaa.scarlato)

La salida de Scarlato, que se dará en condición de libre y tendría como destino Italia (se habla del Parma, luego de ser vinculado con el Inter), revive una modalidad que en los últimos años afectó a otros talentos captados por clubes europeos antes de cumplir la mayoría de edad. Durante la entrevista, Rodríguez recordó el caso de Thiago Geralnik: “En el año 2018, a mí me sacaron de la misma manera a Geralnik. Se lo llevaron de River, se fue al Villarreal. Hoy en día está en la segunda de Qatar, que no está mal. Pero el chico era capitán del seleccionado juvenil a la misma edad. Es un chico categoría 2003 justo como el segundo hijo de Marcelo (Gallardo), y lógicamente se preveía que podía llegar a tener chances de ser jugador de Reserva en ese momento que se fue. Con el diario del lunes, la situación no ha sido del todo como uno imaginaba que podía ser la de Geralnik.

“A Luca (Scarlato) lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero lo mejor lo tenía en River y no me parece justo que el proceder de cómo sale de la institución. Más con estos señores, los representantes, que son un problema en el fútbol porque ellos buscan su beneficio. Son un mal necesario porque te cubren los botines, el viático, te compran un celular de la última moda, y aceptan eso los padres porque quizás no tienen los recursos. Y después terminan trayéndote esta serie de cantidad de problemas que son inentendibles”, agregó comparando los casos.

Rodríguez expresó la dimensión personal y profesional que implica perder a un futbolista formado en la institución desde una edad temprana: “Un chico con un buen nivel cultural, muy cariñoso. Pero lógicamente eso no lo define el nene. El nene quedó sujeto a lo que arreglan tanto el representante como sus padres”.

El dirigente también se refirió a las versiones que circularon recientemente, en especial a una declaración de la madre de Scarlato, quien aseguró que su hijo habría jugado lesionado en River. Rodríguez desmintió rotundamente esa información: “No tengo idea dónde se va, el club intuye algunas cosas. Pero se desconoce. Todo fue muy rápido, hace diez días que se sentaron a conversar y nos encontramos con esta sorpresa inesperada. Es totalmente inexacto (que jugó lesionado). Toda una infamia que apostó la madre para querer justificar. Lo habló con los directivos también; los directivos sabían a ciencia cierta cómo era el tema. Tenemos un departamento médico 100 puntos donde el doctor decide la vuelta al entrenamiento o no. No apuramos a nadie. El chico es el capitán del equipo. Preservamos la parte humana, se lo ha tratado bien. Nunca tuvimos ningún problema, nunca fue suspendido”.

Scarlato compartió equipo en la reciente Copa UC con otros juveniles destacados de River, como Galo Escobar y Tobías Goytía, quien sí firmó su primer contrato profesional con el club de Núñez. La historia de Scarlato, en cambio, se encamina hacia Europa con apenas 16 años.

Luca Scarlato era habitualmente convocado a las selecciones juveniles de Argentina (@lucaa.scarlato)