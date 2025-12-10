Deportes

La joya de inferiores que Boca Juniors pierde por la patria potestad: el poderoso club europeo en el que se probará

Se trata de Milton Pereyra, delantero centro de la sexta división de 17 años. Hizo todas las divisiones menores en el club. Los detalles

El joven delantero Milton Pereyra, una de las promesas de las divisiones inferiores de Boca Juniors, dejará el club argentino para incorporarse a las categorías juveniles del Napoli en Italia.

La noticia, dada a conocer en el programa partidario Mundo Boca Radio/TV, sorprendió a la dirigencia xeneize y marca un cambio significativo en la carrera del futbolista de 17 años, quien viajará el 28 de diciembre para sumarse a su nuevo equipo.

Años atrás, con apenas 13 años, Pereyra había expresado su ambición a futuro en declaraciones recogidas por Boca_late. “Mi objetivo es poder vivir del fútbol y llegar a primera, un objetivo lejano sería jugar un mundial”.

El atacante, nacido en Buenos Aires el 13 de mayo de 2008, se desempeña como delantero centro en la sexta división de Boca Juniors y mide 1,76 metros. Desde su llegada al club a los siete años, tras ser recomendado por Luis Luquez, ha destacado por su capacidad para jugar de espaldas al arco y su habilidad en el área.

El propio Pereyra relató cómo fue su adaptación al club: “No entendía nada, me dijeron que juegue de nueve y yo no sabía dónde colocarme en la cancha porque venía del baby que era solo once y siete arriba, pero me acostumbré y quedé”.

El delantero xeneize de la sexta división de 17 años se irá al Napoli de Italia por la patria potestad

Su ídolo es Lionel Messi, a quien considera el mejor de todos los tiempos, y se declara hincha de Boca Juniors. Sobre lo que representaba vestir la camiseta azul y oro, afirmó: “Siento que tengo que dejar todo por el club en el que juego”.

Consultado sobre las claves para alcanzar el fútbol profesional, Pereyra subrayó la importancia de la constancia: “Creo que es importante nunca dejar de entrenar, siempre ir para adelante y entrenar como jugás los partidos”.

Su partida al Napoli representa una pérdida sensible para las inferiores de Boca Juniors, que ven partir a una de sus jóvenes figuras cuando apenas comenzaba a consolidarse en la sexta división. “No hacemos nada. Son decisiones de familia”, reconocieron desde el Xeneize.

En enero de 2024, Boca Juniors perdió a Francisco Baridó, una de sus principales promesas juveniles, quien se incorporó a la Juventus de Italia tras emigrar junto a sus padres. El mediocampista ofensivo, apodado “el Pequeño Riquelme”, se fue con 15 años y ya había integrado la selección argentina Sub 15.

La transferencia de Baridó al club de Turín se concretó mediante la figura de la responsabilidad parental, lo que impidió a Boca Juniors recibir compensación económica por el pase, ya que la institución argentina no podía ofrecerle contrato por su edad. El futbolista firmó su vínculo con la Juventus acompañado de sus padres, quienes habrían recibido una oferta laboral en Italia.

Golazo de Francisco Baridó en el baby fútbol gambeteando a todo el equipo rival

El joven mediocampista se sumó a la sub 16 del equipo italiano. Su salida se produjó tras destacarse en las divisiones inferiores de Boca Juniors y tras haber sido convocado por Diego Placente y Pablo César Aimar para la selección argentina Sub 15. En 2020, un video viral mostró su habilidad con la zurda en el club Cultural Mármol, donde marcó un gol tras eludir a todos los rivales desde su propio campo.

