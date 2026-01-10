Deportes

River Plate denunció ante la FIFA al representante Martín Guastadisegno por la salida del juvenil Luca Scarlato

El club presentó una denuncia formal solicitando la suspensión del agente del futbolista de 16 años que dejó el club para irse a Europa

River denunció ante la FIFA
River denunció ante la FIFA a Martín Guastadisegno por la salida del juvenil Luca Scarlato

El club River Plate formalizó este viernes una denuncia ante la FIFA contra el agente de futbolistas Martín Ariel Guastadisegno, a quien acusa de impulsar la salida del juvenil Luca Scarlato sin que el club obtuviera compensación por su formación. La entidad millonaria exige que se le revoque la licencia como agente FIFA a Guastadisegno y contaría con el respaldo tanto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), según aseguraron desde Núñez a este medio. El caso podría sentar un precedente de peso en la disputa entre clubes formadores y representantes en el fútbol sudamericano.

La partida de Scarlato, promesa de la Séptima División de River, generó conmoción puertas adentro del club y entre directivos del fútbol argentino. El juvenil, de 16 años, se desvinculó por patria potestad y negocia actualmente su incorporación al Parma de Italia. La dirigencia de River considera que el accionar de Guastadisegno responde a un patrón reiterado que afecta gravemente el proceso formativo y los intereses de las instituciones que invierten en el desarrollo de jugadores menores de edad.

Luca Scarlato, la joven promesa
Luca Scarlato, la joven promesa que dejó River y negocia su llegada al Parma de Italia. (@lucaa.scarlato)

En la denuncia presentada ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, firmada por el presidente Stefano Di Carlo, River expone que el representante evitó negociar la rúbrica del primer contrato profesional de Scarlato, maniobra que permitió que el futbolista saliera libre. Según la documentación, Guastadisegno ofreció al juvenil a tres clubes italianos —Roma, Milan y Parma— y desde Núñez aseguran que Parma se encuentra en la etapa final de negociaciones con el agente para sumar al jugador a sus filas.

La presentación de River, de nueve páginas, sostiene que el caso Scarlato no constituye un hecho aislado. El club argumenta que Guastadisegno ya había utilizado el mismo método para trasladar a otros talentos juveniles, como Matías Soulé desde Vélez Sarsfield hacia el fútbol europeo. La denuncia detalla que el representante llevó propuestas a la familia de Scarlato desde Europa y que evadió sistemáticamente los intentos de diálogo de River, incluso dejando sin responder ofertas formales enviadas por la dirigencia.

Gabriel Rodríguez, el coordinador general del fútbol formativo del Millonario, ya había expresado su disconformidad por el proceder del agente en una entrevista: “Este señor, así como hizo con el chico Soulé de Vélez, y Panichelli, también hizo lo mismo con los padres de Luca Scarlatto, y se nos ha ido. Desde marzo estaban en contacto para firmarlo. Por una cosa u otra se iba postergando. Los directivos intuían algo”.

River denuncia que, en una videoconferencia con los responsables del fútbol profesional, Guastadisegno reclamó la devolución de los fondos que había entregado a la familia del jugador para mantener su representación, cifra que ascendería hasta los 200.000 dólares estadounidenses. El club incluyó el testimonio de la madre de Scarlato, quien confirmó que el agente ofrecía alternativas en el exterior desde tiempo atrás.

Martín Guastadisegno, el agente señalado
Martín Guastadisegno, el agente señalado por el club millonario en la salida del futbolista juvenil

En la denuncia, River buscaría ampararse bajo el artículo 21 del Reglamento de Agentes FIFA, que prevé sanciones para aquellos representantes que no respeten las normas y el código de ética de la entidad. El club pidió la apertura de un proceso disciplinario y una investigación.

El respaldo institucional de la AFA y la Conmebol refuerza la postura de River. La federación argentina ya advirtió que ningún futbolista juvenil que salga de los clubes del país en condiciones similares podrá ser convocado a las selecciones juveniles. Esta estrategia apunta a desalentar la práctica y proteger los intereses de los clubes que forman jugadores.

El club solicitó a la FIFA que se impongan sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión o inhabilitación del agente para ejercer como representante autorizado.

La dirigencia de River reclama
La dirigencia de River reclama sanciones para quienes impulsan la partida de talentos formados en el club.

La presentación formal ante la FIFA por parte de River, con el aval de la AFA y la Conmebol, instala un debate sobre los mecanismos de protección de los clubes formadores y la responsabilidad de los agentes en el cumplimiento de las normas internacionales. La resolución del organismo rector podría tener impacto en futuras transferencias de juveniles en la región y modificar la relación entre representantes, jugadores y entidades deportivas.

