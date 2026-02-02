Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sincero que jamás vi”

Durante un evento de voleibol en Japón, el jugador Yuji Nishida golpeó accidentalmente a una espectadora con un potente saque. Su reacción fue inmediata y espectacular: se lanzó al suelo en un gesto de disculpa exagerado, provocando las risas y aplausos del público.

Durante el Juego de las Estrellas de la SV League japonesa celebrado en Kobe, oeste de Japón, Yuji Nishida protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral: el capitán del Osaka Bluteon ofreció una disculpa pública y teatral después de golpear accidentalmente a una jueza con un saque durante un desafío de habilidades. El incidente marcó la jornada tanto por la reacción del deportista y los presentes en el recinto, así como por el impacto en redes sociales.

El momento se produjo cuando el jugador de 26 años, reconocido por su potencia y liderazgo, participaba en un reto de saque como parte de las actividades del entretiempo. Su servicio con la zurda se desvió e impactó una jueza, quien, aunque no sufrió lesiones, mostró sorpresa antes de recomponerse. Inmediatamente, Nishida reaccionó lanzándose de cabeza a lo largo de la cancha y deslizó su cuerpo con las manos a los costados y el rostro cerca del suelo. Cuando llegó a destino comenzó a hacer un gesto en señal de disculpa, conocido en la cultura japonesa como dogeza. El gesto, que implica arrodillarse y bajar la cabeza hasta el suelo, suele reservarse para situaciones de profundo remordimiento o respeto.

La multitud respondió con risas y aplausos, mientras los compañeros de equipo celebraron el acto espontáneo de su capitán. Nishida continuó arrodillado e hizo varias reverencias, juntando las palmas de las manos, mientras la jueza respondía con una inclinación sonriente, completando así un intercambio que fue calificado como ejemplar por observadores y asistentes al evento.

El voleibolista nipón es una de las estrellas del seleccionado olímpico

Las imágenes del episodio se difundieron rápidamente en plataformas como X, donde el video superó los 8,5 millones de visualizaciones en menos de un día. En la misma red social, usuarios comentaron sobre la naturaleza del gesto, con mensajes como: “La máxima energía del anime” y “La sinceridad de la disculpa es tan real y, al mismo tiempo, tan absurdamente hilarante: es la máxima comedia”. Un espectador en YouTube escribió: “Así me comportaría cuando le ruegue a mi jefe un aumento”.

A pesar de la atención mediática, Nishida mantuvo el foco en el juego y contribuyó de manera decisiva para que el Osaka Bluteon obtuviera una victoria por 3-0, resultado que le valió el premio al Jugador Más Valioso del torneo. Según los datos de la SV League, el atacante opuesto, de 1,87 metros de estatura, se consolidó así como una de las figuras principales del voleibol japonés.

La trayectoria del capitán incluye logros destacados, como haber llevado a Japón a su mejor posición olímpica en 29 años durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y obtener una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Junto a sus compañeros Yuki Ishikawa y Ran Takashi, forma parte del denominado “trío poderoso” de la selección nacional.

El episodio en Kobe se suma a la reputación de Nishida como referente por su comportamiento deportivo y la forma de encarnar valores culturales. Un usuario en plataformas sociales lo describió como “lo máximo. Nadie más se compara”, mientras otro añadió: “La disculpa más sincera que he visto jamás de alguien por algo”. El deslizamiento del jugador incluso fue señalado por internautas como posible tendencia del año.