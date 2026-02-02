Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

El día lunes contará con cinco partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

La tercera fecha del Torneo Apertura sigue adelante y Gimnasia de La Plata abrirá la jornada del lunes recibiendo a Aldosivi a las 17:30. Más tarde, desde las 19:45, Defensa y Justicia recibirá a Estudiantes (LP), mientras que Tigre hará lo propio con Racing. El último turno contará con dos partidos a las 22: Argentinos Juniors chocará contra Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe se enfrentará con Gimnasia de Mendoza.

Gimnasia (LP) - Aldosivi

Gimnasia recibirá a Aldosivi en el Bosque

El día lunes iniciará con Gimnasia recibiendo a Aldosivi en La Plata con el arbitraje de Juan Pafundi y la televisación de ESPN Premium.

El Lobo, que no podrá contar con Nacho Fernández por una molestia física, viene de caer por 2-0 contra River Plate, donde sufrió las expulsiones de Manuel Panaro y Jorge de Asís. Con estas bajas, el elenco de Fernando Zaniratto buscará repetir su estreno en el Torneo Apertura cuando venció por 2-1 a Racing en el Bosque.

Por su parte, Aldosivi arrancó la temporada con dos empates sin goles en Mar del Plata: contra Defensa y Justicia y Barracas Central. De esta manera, el Tiburón dirigido por Guillermo Farré buscará sumar de a tres por primera vez en la zona B.

Posibles formaciones

Gimnasia (LP): Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, el Bosque

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium

Defensa y Justicia - Estudiantes (LP)

Defensa y Justicia chocará contra Estudiantes en Florencio Varela

Defensa y Justicia recibirá a Estudiantes en un duelo en el que ambos pueden escalar a la cima de la zona A. El árbitro del encuentro será Ariel Penel y se podrá ver por TNT Sports.

El Halcón de Varela inició la temporada con una pobre igualdad 0-0 con Aldosivi en Mar del Plata y una victoria por la mínima contra Deportivo Riestra. Así las cosas, el cuadro comandado por Mariano Soso intentará estirar el invicto en su primer partido con su gente.

Del otro lado, el panorama de Estudiantes es similar: empató 1-1 en Avellaneda contra Independiente y venció por 2-1 a Boca Juniors en La Plata. En este contexto, el Pincha de Eduardo Domínguez buscará mantener la senda de la victoria en Florencio Varela.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Samuel Lucero, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Rubén Botta y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Nuñez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domíngez.

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Hora: 19.45

TV: TNT Sports

Argentinos Juniors - Belgrano (C)

Argentinos Juniors y Belgrano buscarán escalar a la cima de la zona B

En un choque que podría definir a un nuevo líder en la zona B, Argentinos Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba en La Paternal. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y ESPN Premium transmitirá el duelo.

El Bicho de Nicolás Diez inició el 2026 con un triunfo por 1-0 sobre Sarmiento de Junín y empató sin goles en su visita a Estudiantes de Río Cuarto, un partido que terminó con Tomás Molina fallando un penal en el último minuto.

Por su parte, Belgrano dio el golpe en la primera fecha del certamen al vencer en el Gigante de Arroyito a Rosario Central. Sin embargo, el Pirata cordobés no pudo replicar el resultado en Alberdi al igualar 1-1 contra Tigre.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Emiliano Viveros, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcidez Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López y Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Julián Mavilla; Franco Vázquez y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Pablo Giménez

Estadio: Diego Armando Maradona, La Paternal

Hora: 22.00

TV: ESPN Premium

Unión - Gimnasia (M)

Unión recibirá a Gimnasia de Mendoza en Santa Fe

En el cierre del lunes también se enfrentarán Unión de Santa Fe y Gimnasia de Mendoza en el Estadio 15 de abril. Nazareno Arasa será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Leonardo Madelón arrancó un nuevo año al mando del Tatengue con un empate sin goles contra Platense en Santa Fe y una derrota por 2-1 contra Lanús. En el duelo contra el Granate sufrió la expulsión de Valentín Fascendini. De esta manera, Unión buscará su primera victoria en el 2026.

El Lobo mendocino tuvo una vuelta a la Primera División con un triunfo en Santiago del Estero por 1-0 sobre Central Córdoba. No obstante, en su primer partido como local, perdió 1-0 contra San Lorenzo.

Posibles formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: 15 de abril

Hora: 22.00

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL