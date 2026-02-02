Deportes

El Racing de Gustavo Costas buscará su primera victoria en el Torneo Apertura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

Después de caer en sus primeras dos presentaciones, la Academia se enfrentará al Matador desde las 19:15. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium

Racing visitará a Tigre con el objetivo de sumar su primear victoria en el año
                                                 

Racing arrancó el año 2026 con dos derrotas al hilo y Gustavo Costas buscará cambiar la imagen del equipo en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura. La Academia visitará a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna a partir de las 19:45, en una jornada que contará con otros cuatro partidos. La terna arbitral estará comandada por Pablo Echavarría y la transmisión será de ESPN Premium.

El elenco de Avellaneda no empezó la temporada como se esperaba y todavía no logró sumar unidades en el certamen local. En su estreno cayó por 2-1 contra Gimnasia en el Bosque. La tónica se mantuvo en el debut con su gente en el Cilindro: perdió 2-1 contra Rosario Central. La similitud en ambos encuentros fue que quedó 2-0 abajo en el marcador y únicamente le alcanzó para descontar con el tanto de Tomás Conechny en La Plata y de Adrián Maravilla Martínez contra el Canalla de Ángel Di María.

Con este panorama, Gustavo Costas pretende pasar la página rápidamente y analiza un cambio de esquema para volver a la línea de cinco defensores en el fondo, con Santiago Sosa como el apuntado para actuar como líbero. En este contexto, el que volvió a ser convocado fue Marcos Rojo, quien estuvo cerca de marcharse en el presente mercado para jugar en Estudiantes de La Plata.

Al mismo tiempo, los que sí están ausentes en la nómina de convocados son los flamantes refuerzos de la Academia. Tanto Damián Pizzarro, delantero chileno que llegó a préstamo del Udinese de Italia, y Ezequiel Cannavo, de último paso por Defensa y Justicia, deberán esperar una semana más para debutar con la casaca albiceleste.

Gustavo Costas buscará cambiar la imagen de Racing y conseguir la primera victoria del 2026 (Fotobaires)

Del otro lado, el camino de Tigre es netamente diferente, ya que mantiene su invicto en el arranque de la temporada. El Matador abrió el año con un triunfo por 2-0 en su casa sobre Estudiantes de Río Cuarto gracias a los goles de Alan Barrionuevo y Jalil Elías. El equipo de Diego Dabove encaminó una segunda victoria en Córdoba al adelantarse en el marcador sobre Belgrano por el tanto de David Romero, pero el Pirata del Ruso Zielinski logró igualar el trámite en los últimos minutos con la conversión de Lautaro Gutiérrez.

Hay que destacar que Tigre logró cerrar varios refuerzos en el pasado mercado, de los cuales varios ya debutaron. Algunos de estos casos son los de David Romero, Santiago López, Tiago Serrago y Jabes Saralegui, de quien renovaron la cesión con Boca Juniors. Por su parte, Gonzalo Pity Martínez, que firmó contrato después de quedar libre de River Plate, continúa con su puesta a punto física para sumar minutos.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Valentín Carboni. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: José Dellagiovanna

Hora: 19.45

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

