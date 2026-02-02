Deportes

El nuevo golazo del hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia: ángulo cerrado y zurdazo a colocar

Nicolás marcó con un perfecto tiro libre ante Aldosivi. Fue en La Plata por el Torneo Apertura. Le había marcado un tanto olímpico a Racing

*El golazo de Barros Schelotto

Nicolás Barros Schelotto convirtió otro golazo y fue para que Gimnasia y Esgrima La Plata se pusiera en ventaja ante Aldosivi en el partido pro la tercera fecha del Torneo Apertura. El volante ofensivo de 19 años abrió el marcador con un tanto de enorme factura mediante un tiro libre con escaso ángulo -el dueño de casa terminó ganando 3-1-. Venía de convertirle uno olímpico Racing en el triunfo 1-0 en el inicio del certamen.

Fue a los 14 minutos cuando Nico ejecutó la pelota parada desde la derecha, en un ángulo difícil y cerrado. Pese a que siete futbolistas del Tiburón se ubicaron cerca del arco, el remate de zurda puso la pelota en el segundo palo.

El hijo de Guillermo Barros Schelotto, figura histórica del club junto a su hermano Gustavo, y nieto de Hugo Barros Schelotto, quien presidió la institución en 1983, sumó su décima presencia oficial con el primer equipo del Lobo, donde sumó su segundo tanto -también ostenta una asistencia-. Tiene contrato con la entidad platense hasta diciembre del año próximo.

El mediocampista con pasado en la Major League Soccer (MLS), está consolidado como titular en la Primera División tras la llegada de Fernando Zaniratto al cuerpo técnico en el segundo semestre de 2025.

La competencia en el mediocampo del equipo se intensificó para la temporada 2026 con las incorporaciones de Nacho Fernández y Miramón, jugadores con experiencia que refuerzan una zona considerada clave para el club. Barros Schelotto comenzó a cumplir su meta personal de aportar llegada y gol, aspecto que él mismo identificó como un eje de crecimiento. “Todavía tengo margen para la mejora”, admitió el futbolista zurdo al concluir uno de sus partidos.

Nicolás Barros Schelotto celebra su
Nicolás Barros Schelotto celebra su golazo (Foto: FOTOBAIRES)

En varias oportunidades, Guillermo asistió al estadio para observar a su hijo desde la tribuna, coincidencia posible gracias al calendario de ambos. De hecho, el ex delantero estuvo presente este lunes y en el entretiempo del cotejo recibió un reconocimiento junto a su hermano y otros campeones de la Copa Centenario de 1993, cuya final se disputó el 30 de enero de 1994 y Gimnasia venció en su casa 3-1 ante River Plate.

Cabe recordar que en el Torneo Clausura del año pasado, se produjo un hecho inusual en el fútbol argentino, cuando padre, hijo y tío coincidieron en la cancha durante el cruce entre Gimnasia y Vélez.

El cuerpo técnico encabezado por Zaniratto había marcado durante la pretemporada el propósito de armar un plantel de mayor competencia interna, apostando a fortalecer la línea de volantes con calidad y experiencia para afrontar los desafíos del próximo torneo.

El elenco Tripero logró evitar la pérdida de la categoría en la temporada anterior. Se clasificó a los playoffs, pero fue eliminado en las semifinales en el clásico ante Estudiantes, luego caer 1-0.

En el presente Torneo Apertura, después de la victoria frente a Racing, cayó 2-0 ante River Plate en el Monumental.

Con el duelo en el Bosque se abrió la actividad del lunes que tendrá otros cuatro partidos. La tercera fecha finalizará este martes con tres encuentros. El viernes comenzará la cuarta jornada. Aldosivi recibirá a Rosario Central el sábado desde las 17, mientras que Gimnasia visitará el lunes a Barracas Central a partir de las 17.

