La reflexión del director de Alpine tras el test de la Fórmula 1 que generó ilusión para los fanáticos de Colapinto

Alpine no tuvo complicaciones durante los test de la F1 en Barcelona de cara a la temporada 2026

Alpine finalizó su primer test de la temporada de Fórmula 1 en Barcelona con una evaluación positiva sobre la integración de la unidad de potencia Mercedes y el trabajo de sus pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly. Esta prueba marcó el inicio de una nueva etapa para el equipo, que empieza a trabajar como cliente de las Flechas de Plata en la nueva era técnica de la categoría.

El director Steve Nielsen resaltó la importancia de este primer ensayo y el desafío que implica adaptarse a un motor completamente nuevo y a las reglas técnicas renovadas. “Es el primero de los tres tests de este año, así que tenemos una agenda realmente cargada. Para nosotros es un nuevo proveedor de unidad de potencia, empezar a trabajar con Mercedes. Así que hay muchísimo por aprender”, expresó una de las caras fuertes del equipo.

“Estoy seguro de que la mayoría de los equipos aquí están haciendo cosas similares: familiarizarse con las nuevas unidades de potencia que tenemos este año, la gestión y recuperación de energía y todo eso, además de los nuevos paquetes aerodinámicos que todos tenemos. Por suerte, el clima se ha mantenido, así que creo que mucha gente está acumulando kilómetros productivos; nosotros desde luego lo estamos haciendo. Y sí, con suerte nos iremos de aquí habiendo tachado varios puntos de la lista y listos para Bahréin”, agregó Nielsen en declaraciones que recogió el sitio Motorsport.

Hay que recordar que Alpine inició la semana con 60 vueltas el lunes de la mano del piloto argentino, cifra que aumentó a 107 el pasado miércoles con Colapinto y Gasly, y alcanzó 164 el viernes con el francés al volante, sumando kilómetros esenciales para el desarrollo del monoplaza.

En línea con la planificación de cara a la nueva temporada, el director de Alpine fue contundente en su mirada luego de las primeras pruebas del A526 en pista. “Obviamente pasas semanas y meses hablando de estas cosas y planificándolo todo, pero no hay nada como hacerlo de verdad, venir al circuito y empezar a conocer a las personas, los procedimientos y demás. Así que sí, va bien. Tenemos un plan de cosas que ir trabajando. Hoy hemos estado practicando procedimientos de carrera, procedimientos de salida y ese tipo de cosas, así que todo va bien”.

Steve Nielsen, director de Alpine

El proceso de adaptación a la unidad de potencia Mercedes exigió la asimilación de nuevos procedimientos y ajustes técnicos tanto para pilotos como para ingenieros y mecánicos. Desde la dirección subrayaron la dificultad particular que representa la gestión y recuperación de energía, un aspecto en el que el equipo puso especial énfasis. “Es una curva de aprendizaje muy grande para nosotros y creo que para todos los equipos”, afirmó Nielsen. Durante las jornadas también se practicaron salidas y procedimientos de carrera, necesarios para consolidar los protocolos internos antes de los próximos ensayos en Bahréin.

Las primeras jornadas permitieron abordar dudas surgidas en el shakedown previo realizado en Silverstone. El aprendizaje, según Nielsen, se intensificó al enfrentarse a velocidades en recta superiores a las conocidas y a una menor carga aerodinámica en las curvas. El equipo destinó atención especial a los nuevos paquetes aerodinámicos y al comportamiento energético del motor, áreas críticas bajo el nuevo reglamento en vigor.

En el plano deportivo, Colapinto sumó kilómetros a bordo del nuevo auto. Durante su debut el lunes completó 60 vueltas y en la jornada del miércoles fueron 56 los giros que representaron 260 kilómetros recorridos. El oriundo de Pilar logró uno de los mejores tiempos de la semana, solo detrás de George Russell, y destacó la importancia de la confiabilidad en el monoplaza en esta fase de pretemporada. “Estamos haciendo todas las comprobaciones del sistema e intentando entender cómo funciona el coche en la pista. Tenemos que ser fiables e intentar llevar lo más representativo”, mencionó el piloto número 43 en diálogo con Sky Sports.

El piloto argentino describió las sensaciones al volante del nuevo monoplaza, destacando la potencia al salir de las curvas y la menor carga aerodinámica respecto a modelos anteriores. Observó que el tamaño más compacto del coche podría facilitar los adelantamientos en circuitos estrechos, aunque advirtió que aún está en proceso de adaptación para comprender los límites de la máquina. La menor adherencia en curva y el mayor derrape hacen que la conducción resulte más desafiante, pero también más entretenida para los pilotos. Por su parte, Gasly continuó contribuyendo a la configuración y ajuste del monoplaza, acumulando experiencia clave para el desarrollo del auto y la puesta a punto en condiciones controladas.

Colapinto a bordo del nuevo A526 (Alpine)

No obstante, la comparación con otros equipos sigue siendo incierta. Desde Alpine advirtieron que en Barcelona resulta difícil evaluar las verdaderas diferencias, ya que los equipos no hacen públicas todas las variables, como el combustible o los programas de pruebas. “Todos estamos sentados mirando los tiempos por vuelta, por supuesto, intentando adivinar qué cargas de combustible lleva cada uno. Solo conoces la tuya. Especulas sobre la de los demás e intentas convencerte de que eres competitivo”, dijo Nielsen.

“Realmente no lo sabemos, ninguno de nosotros, porque no sabemos qué está haciendo toda la competencia. Pero a medida que avancen los tests, especialmente cuando lleguemos al final del primero y del segundo en Bahréin, veremos a la gente hacer tandas largas, que es donde realmente puedes hacer los cálculos precisos. En una sola vuelta no sabes qué está haciendo cada uno”, sumó en su análisis.

A medida que avanza la adaptación a la nueva generación de monoplazas, el equipo encara la siguiente fase con el objetivo de consolidar el aprendizaje y continuar depurando los procedimientos internos. Los propios pilotos confían en que las novedades técnicas propiciarán una F1 más competitiva, con carreras dinámicas y mayores posibilidades para los adelantamientos, alimentando las expectativas tanto de la escudería como de los aficionados.