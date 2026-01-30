Alpine mostró su potencial en los tests de Barcelona: los motivos que invitan a ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos en la F1

Franco Colapinto dio un total de 118 vueltas y recorrió 545,8 kilómetros (TWJB Photography // BWT Alpine Formula One Team)

Luego de los primeros ensayos de la Fórmula 1 llevados a cabo esta semana, el balance tanto para Alpine como para sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, es positivo. El flamante A526 se mostró fiable en cuanto a su rendimiento y, en el acumulado de los dos primeros días, giró 861 kilómetros. El primer diagnóstico da cuenta de un auto que nació bien en cuanto a su aerodinámica, acompañado por un motor Mercedes que fue la referencia con el equipo oficial. En Enstone están conformes con lo que se llevan del Circuito de Barcelona, en Montmeló, donde diez de las once escuderías (no estuvo Williams) saben dónde están parados en este arranque. Mercedes está un paso adelante, pero el team francés se va de España con un panorama alentador y muy diferente de lo vivido en 2025.

El diálogo entre Mercedes y sus clientes es constante al punto de que le dieron la chance a Alpine de ser el primero en salir a pista con su motor, labor que estuvo a cargo de Gasly en el filming day el miércoles 21 de enero en Silverstone. Los alemanes saben que el equipo galo trabajó muy bien en su nuevo coche y -por ahora- demuestra haber capitalizado la mayor cantidad de horas de desarrollo aerodinámico en el túnel de viento que tuvieron por haber terminado último en el pasado Campeonato Mundial de Constructores.

A Colapinto le dieron la responsabilidad de romper el hielo y el lunes el argentino estuvo solo a bordo del auto. El único problema que tuvo fue su detención que provocó la bandera roja por la mañana. Esa falla fue algo común cuando un coche realiza sus primeros giros en un marco de actividad real, ya que el filming day es más un evento promocional. Fueron apenas tres minutos y luego Franco pudo reanudar su marcha. Según Sky Sports F1, el inconveniente fue con un sensor. Al respecto, el jefe de Alpine, Steve Nielsen, declaró en un comunicado del equipo que “hubo algunos problemas menores, pero son de esperar con un coche completamente nuevo”.

Aunque lo más importante para el piloto bonaerense y su equipo fue todo el rodaje que sumó ese día. Fueron 60 vueltas (28 a la mañana y 32 a la tarde) que contabilizaron un global de 279 kilómetros al circuito de 4.647 metros y 14 curvas. Es decir, hizo casi la misma distancia de una carrera en ese trazado (66 giros y 308,550 kilómetros). La actividad rondó los 6 a 14 grados de temperatura.

El flamante A526 mostró su potencial en los test de Barcelona (Alpine F1 Team)

El martes Alpine se tomó descanso y el miércoles volvió a salir a pista, otra vez con Franco al volante. El pilarense participó de la sesión matutina y dio 58 vueltas (266,8 km). Por la tarde, Gasly fue el responsable de manejar y dio unos 58 giros en una jornada con 7 y 11 grados de temperatura. El team galo sumó 125 rondas y 582 kilómetros. El monoplaza no presentó problemas y esa fue la señal más importante frente otras escuadras que sufrieron mermas como McLaren, Cadillac y Aston Martin, por nombrar algunos.

Si bien los equipos no fueron a buscar tiempos, lo hecho por Colapinto y Gasly arrojó un buen comienzo. El lunes giraron nueve corredores y el argentino se quedó con el tercer mejor registro con 1m20s189 y el más rápido resultó Isack Hadjar (Red Bull), con 1m18s159. El miércoles hubo ocho pilotos en pista y Franco se quedó con el cuarto mejor crono con 1m19s150 y Gasly fue quinto con 1m19s297. El más veloz fue Kimi Antonelli (Mercedes) con 1m17s362. David Sánchez, el director técnico de Alpine, dijo sobre Colapinto: “Franco continuó en el coche esta mañana tras su primer día en la A526 el lunes. Esto le dio consistencia tras la reducción de algunas vueltas a principios de semana, por lo que le vino bien una buena sesión matutina con muchas vueltas”.

Al finalizar el jueves, George Russell (Mercedes) logró el mejor de todos los tiempos con 1m16s445. Como referencia, el registro de la pole positions (mejor tiempo de clasificación) en Barcelona 2025 fue 1m11s546, pero con autos de la anterior generación y con cuatro temporadas de desarrollos y evoluciones. No obstante, el tema de los tiempos es muy relativo y no hay que quedarse con este pantallazo inicial. La verdad comenzará a verse en los ensayos oficiales del próximo mes en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Más claro será el panorama en la primera fecha, en Australia del 6 al 8 de marzo en el circuito semipermanente del Albert Park, en Melbourne. Incluso, el comienzo de la temporada europea ocurrirá en la octava fecha, en Mónaco, el 7 de junio.

Este viernes, Gasly será el que esté en la pista con el A526. En cuanto a Colapinto, cabe recordar que por primera vez pudo desarrollar un auto de F1 desde cero y fue gracias al trabajo que hizo durante 2025 en el simulador. Esto quiere decir que desde el nacimiento del coche conoció todos sus detalles. Otro dato clave es que Franco vive una experiencia inédita desde que debutó en la Máxima y es poder hacer una pretemporada. “Es una buena sensación afrontar mi primera pretemporada de F1 con un coche nuevo. Es muy diferente con el nuevo reglamento, con cambios tan importantes, y eso es muy emocionante para todos”, contó Franco en un parte de prensa de Alpine. El pilarense en sus vacaciones se entrenó en lo físico en Argentina y Uruguay en los últimos días de diciembre y en el arranque de enero. Poder trabajar a la par de los otros 21 pilotos es algo que le servirá mucho, ya que en 2024 tuvo su bautismo absoluto con Williams en la fecha 15ª y el año pasado debutó con Alpine en el séptimo evento.

El pilarense observando a su compañero sobre el A526 (Alpine F1 Team)

También lo ayuda el hecho de que al igual que el resto experimenta el inicio de una nueva era en la categoría con el cambio de reglamento técnico con autos más chicos con un chasis 100 milímetros más angosto y un recorte de 200 milímetros en la distancia entre ejes. Son 30 kilos más livianos. Tienen menos aditamentos aerodinámicos, el fin del efecto suelo (N. de la R: el auto va pegado al piso para ganar velocidad en las curvas), alerones móviles delanteros y traseros. El reemplazo de la energía extra para facilitar los sobrepasos en lugar del DRS, en una novedad que se relaciona con otra ya que ahora los motores eléctricos erogan la misma potencia que los de combustión, unos 1.000 caballos combinados. Además, la llegada de los combustibles sintéticos para reducir la contaminación.

En cuanto a la novedad técnica más llamativa que presentó el Alpine A526 es su suspensión pull rod, que ayuda a gestionar mejor los flujos procedentes del alerón delantero y las turbulencias generadas por los neumáticos, traduciéndose en una canalización más eficaz del aire hacia la parte central y trasera del coche en función de la posición de los brazos. De momento, solo Alpine y Cadillac adoptaron ese camino a diferencia del resto que emplearon la suspensión push rod, favorecida por la necesidad de optimizar los volúmenes y aprovechar al máximo un difusor (aditamento aerodinámico trasero) que sigue siendo muy voluminoso.

En tanto que Colapinto se mostró muy concentrado, también debajo del coche. Cuando no estuvo en pista se paró en el muro de los boxes y miró todos los detalles de los otros monopostos. También se fue a otro sector del circuito catalán cuando Gasly estuvo en la pista. A sus 22 años, quiere vivir a fondo esta temporada que puede ser una bisagra por las mejores condiciones que asoman en cuanto a la competitividad.

Una vez que terminó su trabajo sobre el auto, Franco analizó su labor y qué le dejaron estas primeras vueltas. “Coches nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos”, dijo el pilarense en diálogo con Sky Sports.

Colapinto puede tener volver a sumar puntos este año en la F1 (Alpine F1 Team)

“Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero claro, tienes mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más”, explicó sobre las sensaciones que le arrojó el nuevo coche.

“Con suerte traerán algo agradable, divertido a las carreras. Algunos adelantamientos y serán muy útiles para nosotros los conductores para poder divertirnos un poco más, competir con otros y hacer que los adelantamientos sean un poco más posibles será algo muy bueno de tener”, subrayó sobre las mayores posibilidades de lucha en pista con estos monopostos.

Se lo nota motivado a Colapinto, que recorrió un total de 545,8 kilómetros en Barcelona. Fue allí a buscar rodaje y lo consiguió. El nuevo auto respondió y crece la ilusión. Sabe que este año puede llegar a tener mejores posibilidades. Su evolución en un contexto negativo en cuanto a su adaptación y manera (con el peor auto en 2025), lo llevó a ser elogiado por Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, en una rueda de prensa cuyos testimonios fueron publicados por Mundo Deportivo: “Si miras la velocidad de Colapinto en carrera es la misma que la de Pierre Gasly. La única diferencia que hay es la clasificación”. El italiano destacó que “Franco está cambiando mucho. Es más hombre. El año pasado era como un niño, recién llegado de ‘La Pampa’. Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte. Y lo vemos todo el tiempo, veo que su madurez aumenta cada día. Está más interesado en hablar con los ingenieros. Pasa mucho tiempo en el túnel de viento. Tiene mucha disciplina. Lo vemos”.

El panorama es alentador para Franco Colapinto en este 2026. Por su experiencia en sus dos primeras temporadas en la F1. Porque Alpine pegó un salto de calidad con el flamante A526 en lo aerodinámico y motorización de Mercedes. Esto recién empieza, pero el balance de los tests en Barcelona invita a ilusionarse con el argentino peleando dentro del top diez y volviendo a sumar puntos.