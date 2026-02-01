La desopilante reacción de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron por la final del Australian Open entre Alcaraz y Djokovic

*La pregunta que descolocó a Guillermo Barros Schelotto

Un ambiente de sorpresa y risas se vivió durante la conferencia de prensa tras el empate entre Independiente y Vélez Sarsfield cuando el entrenador de El Fortín Guillermo Barros Schelotto fue consultado, de manera inesperada, sobre la inminente final del Australian Open entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic que disputaron este domingo y que terminó con el triunfo del español en cuatro sets contra la leyenda del tenis.

El entrenador argentino, conocido por su extensa trayectoria en el fútbol, se animó a pronosticar el desenlace del torneo y apostó por el joven español. La conferencia estaba centrada en el desarrollo del duelo entre el Rojo de Avellaneda y su equipo cuando surgió la comparación entre fútbol y tenis, y Barros Schelotto tuvo que responder si prefería que su equipo se pareciera a Alcaraz o a Djokovic.

Tomado por sorpresa, el técnico respondió con sinceridad y un tono distendido. “La verdad no soy un especialista en tenis, no sé. Alcaraz es el español, ¿no?”, dijo entre risas y generó una reacción divertida en la sala. Poco después, afirmó su preferencia por el joven español: “Creo que va a ganar Alcaraz, ja. Porque Djokovic ya ganó un montón”.

Acto seguido, el ex técnico de Boca Juniors explicó su razonamiento al destacar la energía de la juventud que tiene el actual número 1 del mundo en el circuito de la ATP, que vinculó a sus propias decisiones recientes en el equipo: “Voy por Alcaraz. Hoy aposté por Alex (Verón) en los últimos 20 minutos y casi ganamos, así que apuesto por la juventud”.

La intuición del entrenador argentino estuvo en sintonía con lo que ocurriría más tarde en Melbourne Park. El tenista de 22 años y número uno del mundo durante 56 semanas superó a Novak Djokovic con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la final disputada en la Rod Laver Arena.

Carlos Alcaraz con el trofeo tras ganar por primera vez el Australian Open (REUTERS/Tingshu Wang)

El partido duró tres horas y, con este triunfo, el español sumó el título número 25 de su carrera y se consagró como el tenista más joven en completar el Career Grand Slam en la Era Abierta. Alcaraz, quien ya tenía en su palmarés la conquista de dos victorias en el US Open, Wimbledon y Roland Garros en temporadas previas, completó un recorrido notable en el Australian Open, dejando fuera a Adam Walton, Yannick Hanfmann, Corentin Moutet, Tommy Paul, Alex de Miñaur y Alexander Zverev antes de llegar a la final.

En el encuentro decisivo ante Djokovic, el inicio fue complicado, ya que el serbio dominó el primer parcial. No obstante, el español remontó y, con un sólido servicio y precisión, logró dar vuelta la historia. El público fue testigo de un hecho histórico: Alcaraz, con 22 años y 258 días, superó el récord de Don Budge, convirtiéndose en el más joven en conquistar los cuatro grandes títulos. Solo otros cinco jugadores han alcanzado este hito en la Era Abierta: Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y el propio Djokovic.

En lo que respecta al duelo que jugaron Independiente y Vélez por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tuvo la particularidad que un jugador fue el autor de los dos goles: el defendor velezano Jano Gordon puso en ventaja a su equipo y, poco después, anotó en contra para la iguladad del local.