Independiente recibirá a Vélez en un duelo clave del Torneo Apertura: hora, TV y probables formaciones

Desde las 19.45, el Rojo buscará su primer triunfo de 2026 y se medirá con el Fortín en Avellaneda, por la Zona A del certamen

El duelo entre Independiente y Vélez, programado para este sábado a las 19.45 en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, reúne a dos equipos invictos en la fecha 3 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, pero enfrenta al club de Avellaneda, que aún no conoce la victoria, frente a un Fortín que lidera con puntaje perfecto. El encuentro será arbitrado por Hernán Mastrángelo. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros acumula dos empates 1-1, ante Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys, y marcha noveno en el Grupo A con dos puntos. La falta de definición, pese a los buenos tramos de juego y una propuesta ofensiva liderada por Gabriel Ávalos, ha sido el principal obstáculo para sumar victorias en este arranque de campeonato.

Uno de los datos que distingue la previa es el regreso de Santiago Montiel en Independiente. El Tribunal de Disciplina comunicó el jueves que la sanción impuesta tras su expulsión frente a Estudiantes quedó en una fecha, castigo que cumplió en el reciente empate 1-1 ante Newell’s.

Quinteros mantiene la base del once que cerró la temporada pasada e insiste con un esquema 4-3-3. Sus preocupaciones principales están en la solidez defensiva durante los minutos finales, aunque se apoya en la seguridad de Rodrigo Rey en el arco. Las esperanzas se centran en la dupla de extremos Mazzantti y Abaldo para generar desborde y asistir a Ávalos en la búsqueda del primer triunfo.

Independiente, aún sin victorias en lo que va de 2026, intentará revertir su situación de la mano de Gabriel Ávalos y apoyado en sus extremos, buscando en su estadio la primera alegría ante un Vélez que llega embalado y puntero.

Por el lado de Vélez Sarsfield, la campaña es inmejorable: el plantel de Liniers, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, consiguió victorias ante Instituto de Córdoba (1-0) y Talleres de Córdoba (2-1), sumando seis puntos y colocándose en la cima del grupo. El equilibrio entre la experiencia de Manuel Lanzini y la eficacia goleadora de Braian Romero respalda el exitoso comienzo.

La única baja confirmada para el Fortín es Florián Monzón, marginado por lesión. La profundidad del plantel le permite a Barros Schelotto mantener el esquema 4-2-3-1, con la presión en la mitad de la cancha a cargo de Aliendro y Baeza, clave para recuperar y conectar con Romero en ofensiva. ¿La duda? Maher Carrizo, quien podría ser vendido en las próximas horas al Ajax.

El antecedente más reciente añade tensión al choque: el 16 de agosto de 2025, en la quinta fecha del Clausura, Vélez se impuso 2-1 en el estadio José Amalfitani tras un partido accidentado, con goles de Dilan Godoy y Braian Romero desde los doce pasos y un tanto de Felipe Loyola que igualó transitoriamente para Independiente. En ese encuentro, todos los goles fueron mediante tiros penales y se registraron 15 infracciones para Vélez y 10 para el Rojo, además de la expulsión de Kevin Lomónaco.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández, Ignacio Malcorra; Walter Mazzantti, Gabriel Avalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Germán Delfino

Hora: 19.45.

TV: TNT Sports Premium

TABLA DE POSICIONES

VélezTorneo AperturaClub Atletico IndependienteVelez Sarsfield

