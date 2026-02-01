Deportes

Golpeó a un rival en el primer tiempo, pero recién lo expulsaron en el segundo: la lupa sobre la llamativa roja a Carrascal en Brasil

El colombiano ex River se marchó al vestuario antes del inicio del complemento, tras la revisión en la pantalla del VAR. Por qué la regla le da la razón al árbitro. Corinthians venció 2-0 al Flamengo en la final de la Supercopa

Sucedió en la Supercopa de Brasil

La expulsión del colombiano Jorge Carrascal en la Supercopa de Brasil entre Flamengo y Corinthians generó debate, no por la gravedad de la acción —un golpe con el brazo— sino por el momento en el que se tomó la decisión: antes del inicio del segundo tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista reglamentario, la intervención del VAR y la resolución del árbitro fueron plenamente correctas.

Antes de que se reanudara el encuentro, el árbitro fue advertido por el VAR (a cargo de Bruno Boschilia) sobre una acción ocurrida en el período anterior. Sí, 15 minutos después, luego de que los planteles tuvieran su descanso en el vestuario. Tras la revisión en campo, Rafael Rodrigo Klein (oriundo del estado de Rio Grande do Sul) decidió mostrar la tarjeta roja directa. La clave está en un detalle técnico que resulta determinante: el partido nunca se había reiniciado.

El punto central: el segundo tiempo no había comenzado

El descanso no forma parte del tiempo de juego efectivo. Para que un período se considere iniciado, es indispensable que el árbitro autorice formalmente la reanudación, con el silbato y el saque inicial. En este caso, nada de eso había ocurrido.

-El árbitro no había dado la orden de reinicio.

-El balón no estaba en juego.

-El segundo tiempo no se había iniciado oficialmente.

Por lo tanto, el encuentro seguía bajo pleno control arbitral, y el árbitro conservaba todas sus facultades disciplinarias.

Qué dicen las Reglas y el Protocolo VAR

Las Reglas de Juego de la IFAB y el Protocolo VAR son claras en este punto:

-Una conducta violenta puede ser sancionada hasta antes de la reanudación del juego. Y, a los efectos del protocolo VAR, no es una jugada factual, debe invitar al juez para que revise y la considere

-Mientras el balón no esté en juego, el árbitro puede revisar y modificar decisiones disciplinarias.

-El VAR está habilitado a intervenir ante posibles expulsiones directas, incluso si la acción ocurrió en el período previo.

El golpe observado encuadra sin discusión como conducta violenta: uso del brazo como arma y riesgo para la integridad física del adversario, independientemente de que el balón estuviera o no en disputa.

Por qué no hubo irregularidad ni “marcha atrás”

No se puede hablar de anulación del inicio del segundo tiempo por una razón simple: ese inicio nunca existió.

No hubo saque inicial, no hubo silbato y no hubo balón en juego. En consecuencia, no hay reanudación que revertir.

La expulsión es válida, reglamentaria y acorde al protocolo vigente. Lejos de ser un error, el procedimiento refleja uno de los principios del arbitraje moderno: las conductas violentas no prescriben con el paso del tiempo ni con el entretiempo.

Cuando el ex River Plate vio la roja, el elenco paulista ya se imponía por 1-0 gracias al tanto de Gabriel Paulista. En el noveno minuto de descuento, Yuri Alberto firmó el 2-0 tras un sombrerito al arquero argentino Agustín Rossi y selló la victoria para el Corinthians, que se quedó con el título ante el último campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao.

