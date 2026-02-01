Así quedó la tabla histórica de títulos de Grand Slam tras la consagración de Carlos Alcaraz en el Australian Open

Carlos Alcaraz superó a Novak Djokovic y se coronó campeón del Australian Open 2026 en el Rod Laver Arena. El duelo quedó en manos del español, que se impuso al serbio en cuatro sets con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para levantar el séptimo trofeo de Grand Slam en su naciente pero ya grandiosa carrera en el tenis mundial.

Esta es la primera vez que el joven de 22 años gana el gran torneo australiano. Alcaraz, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, se convirtió en el noveno hombre de la historia en completar el Grand Slam tras Andre Agassi, Don Budge, Djokovic, Roy Emerson, Roger Federer, Rod Laver, Rafael Nadal y Fred Perry.

Sin embargo, con 22 años y 272 días, se erigió como el más joven de la historia en lograr los cuatro torneos grandes (denominado en el mundo de la disciplina como Career Gran Slam) por delante del estadounidense Don Budge, quien lo completó tras ganar el Abierto de Francia 1938 con 22 años y 363 días. El jugador murciano, además, consolidó su condición de número uno del mundo. Por su parte, Djokovic, de 38 años, que no pudo obtener su 25° título de Grand Slam, ascenderá al puesto 3 del ránking de la ATP.

Otro de los hitos que logró el murciano, que estuvo acompañado por Rafael Nadal en el palco del Rod Laver Arena, fue que se erigió como el segundo jugador español de la historia en lograr el título individual masculino en Melbourne, justo después del balear, que lo ganó en 2009 y 2022. A un paso del título, derrotados en la final, quedaron Carlos Moyá, Andrés Gimeno y Juan Gisbert.

Alcaraz se alzó con el triunfo en el Australian Open (Reuters)

Antes del encuentro el historial marcaba que el serbio tenia una leve ventaja a su favor en los nueve encuentros (5-4) que tuvieron desde 2022 hasta acá, aunque el español viene de llevarse los últimos dos enfrentamiento entre sí: lo superó por 6-4, 7-6 (4) y 6-2 en las semifinales del pasado US Open, en septiembre del 2025 y en la reciente final del Australian Open.

Djokovic no pudo sostener su fortaleza en territorio australiano. En la previa de la edición 2026 del Australian Open vio acciones en 21 ocasiones con un registro de 105 triunfos y 10 derrotas. En sus diez títulos, venció en las finales a Jo Wilfried Tsonga (2008), Andy Murray (2011, 2013, 2015 y 2016), Rafael Nadal (2012 y 2019), Dominic Thiem (2020), Daniil Medvedev (2021) y Stefanos Tsitsipas (2023).

Del otro lado se encontró con una estrella en franco ascenso a la gloria. A los 22 años, Alcaraz es el número 1 del mundo y ya suma 25 títulos ATP con apenas 8 finales perdidas. Con ésta, Charly ganó siete coronas de Grand Slam, triunfo que lo posicionó entre los jugadores con más títulos de esta índole en la historia: logró dos US Open (2022 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024), dos Roland Garros (2024 y 2025) y su primer Australian Open (2026).

Por primera vez en el duelo definitorio del Australian Open, el nacido en Murcia inició el 2026 del mismo modo que cerró el año más fructífero de su breve camino profesional: ganó 8 títulos en 2025 y además disputó otras tres finales.

El camino hasta el partido más ansiado lo inició con victoria en tres sets ante el local Adam Walton (6-3, 7-6 y 6-2), siguió con otra celebración rápida contra el alemán Yannick Hanfmann (7-6, 6-3 y 6-2), eliminó en tercera ronda al francés Corentin Moutet (6-2, 6-4 y 6-1) y sacó el boleto a cuartos de final con un triunfo sobre el norteamericano Tommy Paul (7-6, 6-4 y 7-5). Luego de dejar en el camino al local Alex De Minaur (7-5, 6-2 y 6-1), tuvo el partido más difícil en semifinales ante el alemán Alexander Zverev: lo superó en cinco sets tras una batalla de 5 horas y media con un 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5.

Alcaraz, el nuevo rey de Australia (REUTERS/Hollie Adams)

Los tenistas con más títulos de Grand Slam en la historia:

• Novak Djokovic: 24 (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open y 3 Roland Garros)

• Rafael Nadal: 22 (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Australian Open)

• Roger Federer: 20 (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open y 1 Roland Garros)

• Pete Sampras: 14 (7 Wimbledon, 5 US Open y 2 Australian Open)

• Björn Borg: 11 (6 Roland Garros y 5 Wimbledon)

• Ivan Lendl: 8 (3 Roland Garros, 3 Wimbledon y 2 Australian Open)

• Jimmy Connors: 8 (5 US Open, 2 Wimbledon y 1 Australian Open)

• Andre Agassi: 8 (4 Australian Open, 2 US Open, 1 Roland Garros y 1 Wimbledon)

• John McEnroe: 7 (4 US Open y 3 Wimbledon)

• Mats Wilander: 7 (3 Australian Open, 3 Roland Garros y 1 US Open)

• Carlos Alcaraz 7 (1 Australian Open, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 US Open)

• Stefan Edberg y Boris Becker: 6

• John Newcombe y Rod Laver: 5

• Guillermo Vilas, Ken Rosewall, Jim Courier, Manuel Santana y Jannik Sinner: 4

• Andy Murray, Jan Kodes, Arthur Ashe, Stanislas Wawrinka y Gustavo Kuerten: 3

• Illie Nastase, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Stan Smith, Sergi Bruguera, Yevgeny Kafelnikov y Johan Kriek: 2

• Juan Martín del Potro, Gastón Gaudio, Andrés Gómez, Andy Roddick, Michael Chang, Goran Ivanisevic, Dominic Thiem, Vitas Gerulaitis, Pat Cash, Michael Stich, Juan Carlos Ferrero, Marin Cilic, Andrés Gimeno, Manuel Orantes, Roscoe Tanner, Petr Korda, Carlos Moyá, Mark Edmondson, Adriano Panatta, Brian Teacher, Yannick Noah, Thomas Muster, Richard Krajicek, Thomas Johansson, Daniil Medvedev y Albert Costa: 1