Revelaron los diálogos que captó la “caja negra” del avión de la leyenda del NASCAR Greg Biffle antes del fatal accidente: “Estamos teniendo problemas”

Los organismos de seguridad comenzaron a inspeccionar la aeronave

El trágico accidente aéreo que terminó con la vida de la leyenda del NASCAR Greg Biffle, su familia y los otros tres tripulantes del avión privado que los trasladaba generó una enorme conmoción en el mundo del automovilismo. La investigación inmediata que inició la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) arrojó los primeros resultados preliminares de un informe que recién tendrá una conclusión exhaustiva dentro de 12 o 18 meses.

Tras difundir imágenes de los agentes del organismo inspeccionando el área horas después del suceso en el Aeropuerto Regional de Statesville, se conocieron detalles que recolectaron los investigadores entre los que se destacan algunos diálogos que se desarrollaron dentro de la cabina del avión privado Cessna 550 a lo largo de los pocos minutos que duró el viaje.

De las grabaciones de la caja negra del avión, que contenía unos 31 minutos de audio, se conoció que el registro de los diálogos se inició 9:44 y los motores se pusieron en marcha casi diez minutos más tarde, aunque con señales de algunas fallas. “El arranque del motor se inició utilizando la energía de la batería de a bordo y, tras un primer intento fallido de arranque del motor izquierdo (n.º 1), ambos motores se pusieron en marcha alrededor de las 09:53″, indica el informe preliminar de 8 páginas. El medio Motorsport indicó que el piloto del avión fue identificado como Dennis Dutton y el copiloto era su hijo, Jack.

El avión se dirigió hacia la pista 10 para iniciar el despegue un minuto antes de las 10 de la mañana, con otra conversación que expuso síntomas de problemas: “Durante el rodaje, el piloto y los dos pasajeros con licencia de piloto comentaron que la luz indicadora del inversor de empuje de un motor no especificado no funcionaba, pero que el inversor de empuje del motor afectado funcionaba correctamente”.

El vuelo se inició a las 10:06 “bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR)” con destino final en el Aeropuerto Internacional de Sarasota/Bradenton en Florida: el copiloto realizó la “lista de verificaciones”, aunque en el momento previo al despegue comentó que “el motor izquierdo producía más potencia que el derecho e indicó que podría haber un indicador defectuoso”, sin embargo “el piloto continuó con el despegue”.

El norteamericano Biffle, de 55 años, era una leyenda del NASCAR (Foto: AP Foto/Orlin Wagner, Archivo)

Tras levantar vuelo, el avión viró hacia la izquierda y alcanzó una altitud de 2200 pies, pero “el avión continuó girando a la izquierda y comenzó a descender”, al mismo tiempo que el copiloto “intentó ponerse en contacto” tres veces durante dos minutos con la torre de control, pero “no lo consiguió debido a la carga de trabajo del controlador”.

El registro indica que a las 10:09, el piloto y su acompañante en el asiento derecho “discutieron la posibilidad de ascender a una altitud mayor”. Quien estaba al mando del Cessna 550 finalmente “inició un ascenso”, segundos antes de que el pasajero que estaba detrás (presuntamente Greg Biffle) “observó una diferencia entre las indicaciones de temperatura de la turbina intermedia del motor izquierdo y el derecho”. Sin embargo, a lo largo de la grabación hasta el accidente “no hubo más discusiones sobre los instrumentos del motor”.

La investigación halló que un minuto después de este suceso se desactivó “intencionadamente” o “de forma independiente” el piloto automático de la aeronave. El micrófono en la cabina sí captó que el piloto mencionó que su “indicador de altitud no funcionaba correctamente y que es posible que otros instrumentos luminosos del lado izquierdo tampoco funcionaran correctamente”.

Fue a las 10:11 que se pasó el control de la aeronave al copiloto: “No se registraron comentarios durante el resto de la grabación que indicaran que hubiera algún fallo en los instrumentos de vuelo del lado derecho de la cabina”.

El reconocido corredor de NASCAR viajaba con su esposa y sus dos hijos al momento del accidente aéreo en Carolina del Norte. Un amigo cercano suyo confirmó que toda la familia se encontraba a bordo de la aeronave. El siniestro provocó conmoción en el mundo del automovilismo.

La grabación recuperada mostró desde entonces un “grave” problema en la calidad del audio durante más de tres minutos. En ese tramo, los informes sugieren que el piloto retomó el control del avión e incluso solicitó activar los mecanismos para el aterrizaje, aunque "las luces indicadoras del tren (de aterrizaje) no se encendieron".

“Estamos teniendo algunos problemas aquí”, fue el textual que difundieron del copiloto a las 10:13 emitido por la frecuencia común de asesoramiento de tráfico. También escucharon que el pasajero ubicado en el sector trasero preguntó por la potencia del “alternador” y el piloto afirmó que “ese era el problema”, aunque se desconoce por el momento cuál era realmente el inconveniente y qué medidas tomaron.

La vista aérea del lugar del accidente que difundieron en el informe

A las 10:15, el piloto comentó en la cabina que había avistado la pista, al mismo tiempo que los datos demuestran que disminuyó la velocidad y comenzó un descenso. Los últimos datos que entregó el GPS fueron a las 10:15.23: “La velocidad indicada aumentó a 107 nudos y luego disminuyó a unos 93 nudos durante los últimos cinco segundos de datos”.

La inspección de la zona del accidente permitió esclarecer que el impacto inicial en el aterrizaje fue contra la “la primera estación de luces del sistema de luces de aproximación” de la pista 28. También se visualizó “un grupo de árboles dañados” y un “primer indicio” de incendio en ramas y césped. “Un incendio posterior al impacto consumió la mayor parte del fuselaje y el calor dañó ambas alas”, remarcaron, observando además daños en la cola y los motores de la aeronave.

Los detalles del vuelo que difundieron en el informe

El piloto, que para comandar este tipo de aeronaves necesitaba un “segundo al mando”, informó una experiencia de 17.000 horas de vuelo. El informe del clima marcaba “viento calmo” y “llovizna intensa” en el momento del hecho.

Previamente, en conferencia de prensa, los investigadores habían confirmado: “Sí, cayó al suelo antes de llegar a la pista. El fuego posterior al impacto consumió la mayor parte del fuselaje y las secciones interiores del ala. El avión impactó contra árboles, otros dos postes de luz de pista y la valla perimetral del aeropuerto, justo antes de detenerse cerca del umbral de la pista”.

Una de las imágenes que difundió la NTSB durante la investigación (Foto: NTSB/Handout via REUTERS)

El suceso, que se desarrolló el pasado 18 de diciembre, dejó un saldo de siete personas fallecidas entre los que se encontraban la leyenda del NASCAR Greg Biffle, su esposa, sus dos hijos y tres ocupantes más. Cristina, su esposa, y sus dos hijos (Ryder de 5 años y Emma de 14) murieron en el accidente, junto con su amigo Craig Wadsworth y los mencionados pilotos.

El corredor transformó su nombre en un mito del automovilismo norteamericano ganando más de 50 carreras, incluyendo 19 en la Cup Series. Además, conquistó los títulos de la Trucks Series en 2000 y la Xfinity Series en 2002.

El accidente sucedió poco después de las 10 de la mañana del 18 de diciembre (Foto: NTSB/Handout via REUTERS)