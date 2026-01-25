Los detalles de la negociación de Christian Horner para comprar al equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Flavio Briatore reveló que Christian Horner está negociando para comprar el 24 % de las acciones de Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)

Luego de que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, confirmase que Christian Horner negocia para poder comprar el 24% de las acciones del equipo del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1, la propia escudería francesa salió a aclarar los detalles de la negociación.

Este domingo el team galo difundió un comunicado de prensa sobre cómo son las gestiones para que algún interesado pueda comprar ese porcentaje de las acciones que aún son del grupo inversor Otro Capital, donde participan con los actores Ryan Reynolds y Michael B. Jordan y los jugadores de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes y Travis Kelce.

Alpine reconoce que Otro Capital está negociando para vender sus acciones y que uno de los interesados es Horner, ex jefe del equipo Red Bull, quien se desvinculó luego de un acuerdo multimillonario y tras el escándalo por supuesto comportamiento inapropiado con una compañera de trabajo.

Aunque en Enstone, donde está la base de Alpine, subrayaron que Horner o quién sea debe negociar con Otro Capital o el Grupo Renault (dueño del 76 % restante) y no Briatore.

Más allá de este panorama de posible venta, la escudería francesa apuntó que “actualmente, el objetivo principal del equipo es ser más competitivo en la pista en 2026, lo que, con la nueva era regulatoria, presenta una oportunidad única para mostrar una recuperación sostenible del rendimiento”.

Christian Horner lo quiso a Franco Colapinto para incorporarlo a Red Bull

Vale destacar que el grupo empresarial Otro Capital compró su participación en la escudería a cambio de 200 millones de euros (USD 216 millones) en junio de 2023 bajo una valoración total de Alpine que escalaba a unos USD 900 millones. Dos años más tarde, la revista Forbes estimó que la escudería tiene un valor aproximado de USD 2.450 millones, y la porción del consorcio norteamericano asciende a USD 588 millones.

Respecto a la posibilidad de que Horner se sume como nuevo accionista de Alpine, Briatore fue tajante con su respuesta. “Creo que todos son buenos activos para el equipo, dependiendo de la posición en la que los ubiques. No hay problema”, contestó el italiano de 75 años.

Cabe recordar que Alpine viene de terminar último en el Campeonato Mundial de Constructores en lo que fue su peor campaña desde el nacimiento del equipo con esta denominación en 2021 y en el global histórico tomando en cuenta la etapa bajo el nombre de Renault F1.

Briatore se refirió al tema durante la presentación de la decoración del flamante A526 de Alpine realizada este viernes en un crucero en Barcelona, donde estuvieron presentes el propio Colapinto y su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El director del equipo Alpine, Flavio Briatore, y los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto posan durante la presentación del nuevo coche Alpine F1 (REUTERS/Albert Gea)

Cabe recordar que Horner, cuando aún estaba a cargo de Red Bull, lo quiso al piloto argentino, pero quien no estuvo de acuerdo fue el ex asesor de la escuadra austriaca, Helmut Marko. No obstante ello, las negociaciones a fines de 2024 no prosperaron por el dinero que le habría pedido Williams por el corredor bonaerense.

Comunicado completo

“Tras algunas preguntas formuladas en nuestro evento de lanzamiento de la temporada 2026 en Barcelona sobre posibles interesados ​​en invertir en el equipo, nos gustaría aclarar y enfatizar algunos puntos ya mencionados en la respuesta de Flavio Briatore a los medios:

- No es ningún secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo, como se informó en octubre del año pasado.

- Con el rápido y continuo crecimiento de la Fórmula 1, la valoración de los equipos ha ido en aumento y, como era de esperar, ha generado múltiples interesados ​​en entrar en el deporte.

- El equipo recibe contactos regulares de posibles inversores, especialmente dado que Otro Capital declaró haber mantenido conversaciones exploratorias.

- Uno de los interesados ​​es un grupo de inversores, entre los que también se encuentra Christian Horner.

- Cualquier contacto o conversación se realiza con los accionistas actuales, Otro Capital (24%) y Renault Group (76%), no directamente con Flavio Briatore ni con el equipo.

- Actualmente, el objetivo principal del equipo es ser más competitivo en la pista en 2026, lo que, con la nueva era regulatoria, presenta una oportunidad única para mostrar una recuperación sostenible del rendimiento”.