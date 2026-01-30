Jugó en River y Boca, no le creían y buscaron su nombre en internet para comprobarlo: “Sos un capo, chabón”

Jesús Méndez No Es Reconocido En Un Bar De Brasil

A los 41 años, Jesús Méndez disfruta de su retiro y pasó sus vacaciones en Florianópolis, Brasil. Al estar en el extranjero y a más de una década de haberse despedido del fútbol grande de Argentina, algunos futboleros desmemoriados no lo reconocen. Esto ocurrió en un bar nocturno, donde uno de los dueños tuvo que buscar en internet para comprobar que el ex futbolista de River y Boca de verdad había sido profesional.

“Quiero ver si es verdad porque a veces me mienten. A ver si es famoso o no. ¿Es este? ¿Jugabas en Boca, chabón? Eh, es verdad, es el loco”, exclamó quien grabó el video que se hizo viral en las redes sociales. En la mesa estaba sentado el mismísimo Méndez, tratando de constatar su identidad y respondiendo que había jugado al lado de jugadores famosos como Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Hugo Ibarra.

Tal fue el furor que causó el mendocino en el bar que lo invitaron a cantar una canción con sus acompañantes. El tema elegido fue “Te vas a arrepentir” de La Nueva Luna. “Ya sé por qué querías cantar esa, porque cantás bien, por eso. Encima de jugar bien al fútbol, cantás bien, culeado”, le insistió el anfitrión.

Hace algún tiempo, comentó en una nota: “Quiero y respetó mucho a River. Ahí llegué a los 15 años y me educaron como jugador y como persona. A los 26 años me tocó jugar en Boca y luego en Independiente, a veces me pongo a pensar en los grandes clubes que jugué. Les deseo lo mejor a Boca y River, les estoy agradecido que me hayan dado trabajo”.

SU TRAYECTORIA MARCADA POR UN DRAMA FAMILIAR

Jesús David José Méndez nació el 1° de agosto de 1984 en Rivadavia, Mendoza, y se desempeñó como mediocampista. Debutó en la Primera de River en 2004, aunque tuvo pocas oportunidades en el equipo. Luego pasó a Olimpo de Bahía Blanca, donde sumó más minutos de juego.

En 2007 fue transferido al FC St. Gallen de Suiza y regresó a Argentina en 2008 para jugar en Rosario Central, club que adquirió su pase tras un préstamo. En enero de 2010, Boca Juniors lo fichó tras sus buenas actuaciones en en el Canalla, aunque tuvo un paso irregular y retornó a Central en calidad de préstamo en 2012 (para disputar la B Nacional).

En 2014, Méndez firmó con Independiente y logró consolidarse como titular. En septiembre de 2015 le marcó un gol en el clásico a Racing, un momento emotivo en su carrera. En 2016 se desvinculó del Rojo y pasó a Toluca de México, donde jugó dos temporadas.

En 2017 regresó a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield y anunció su retiro en 2019. Sin embargo, volvió a la actividad en 2020 con Deportivo Maipú, aunque la pandemia detuvo los torneos. Posteriormente, jugó en Independiente Rivadavia, donde terminó su carrera en 2021. A lo largo de su trayectoria, Méndez disputó 351 partidos oficiales y marcó 20 goles en clubes, además de participar en la selección argentina en partidos amistosos.

En el año 2015, cuando estaba en Independiente, un drama familiar marcó su carrera y vida personal: el suicidio de su hermano Paulo. “Cuando se murió mi hermano perdí ocho kilos y de noche no dormía bien. Quería irme a mi casa todo el tiempo porque me la pasaba llorando. Fue muy duro, pero siempre le metí para adelante por mis papás y mis hermanos. Tenía un shock tan grande que no me daba cuenta que la estaba rompiendo. Esperaba a que se bañaran todos en el vestuario para ponerme a llorar”, relató hace algún tiempo en una entrevista.