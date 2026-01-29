Los mejores memes de la derrota de Boca ante Estudiantes: del enojo con Úbeda a la alegría de los hinchas de River por González Pírez

Estudiantes se impuso 2-1 sobre Boca Juniors en La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Los goles del conjunto local llegaron a través de Santiago Núñez y Leandro González Pírez en jugadas de pelota parada, mientras que Exequiel Zeballos descontó para el visitante en la etapa final.

Con este resultado, Estudiantes consiguió su primera victoria del torneo después del empate ante Independiente y suma cuatro puntos en la Zona A. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez dominó la mayor parte del encuentro y complicó en reiteradas ocasiones a la defensa de Boca Juniors, que acusó las bajas de varios titulares y la salida reciente de Santiago Ascacíbar. El arquero Agustín Marchesín fue determinante al evitar una diferencia aún mayor con intervenciones clave frente a los delanteros rivales.

El primer gol llegó a los 28 minutos, cuando un córner ejecutado por Gastón Benedetti encontró a Núñez en el segundo palo, quien definió ante la marca vencida. Antes del cierre del primer tiempo, otro tiro de esquina permitió a González Pírez ampliar la diferencia de cabeza. A pesar del descuento de Zeballos tras una asistencia de Gonzalo Gelini, Boca Juniors no logró igualar el marcador y terminó sumando su primera derrota en el certamen.

En la segunda mitad, el equipo de Claudio Úbeda buscó la reacción apostando a los juveniles debutantes como Tomás Aranda y Gelini, pero se topó con la firmeza defensiva local y las atajadas de Fabricio Iacovich. La mejor posibilidad de empate la tuvo Aranda con un remate cruzado que exigió la estirada del arquero.

La previa en el estadio UNO estuvo marcada por la tensión derivada del reciente pase de Ascacíbar a Boca, operación que se cerró en 3.2 millones de dólares por el 80% del pase, con la inclusión del préstamo de Brian Aguirre como parte de la negociación. El mediocampista estuvo presente en la tribuna acompañando a sus nuevos compañeros, mientras que la hinchada local manifestó su malestar por su salida.

Con este resultado, el Xeneize queda séptimo con tres unidades y enfrentará a Newell’s el domingo a las 19:15 en La Bombonera. Por su parte, Estudiantes visitará el lunes a las 17:30 a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Como suele ocurrir, durante y al término del partido, estallaron los memes en las redes sociales. Principalmente los fanáticos de River Plate que celebraron la gran actuación de un ex defensor del Millonario, como lo fue Leandro González Pírez. En contrapartida, los hinchas de Boca Juniors apuntaron contra su entrenador, Claudio Úbeda, y con algunos futbolistas de los más resistidos como lo son Toto Belmonte, Agustín Marchesín y Williams Alarcón. Los debuts de los juveniles y sus buenos desempeños en el partido provocaron también reacciones positivas en los simpatizantes xeneizes.

Los mejores memes y reacciones que dejó la derrota de Boca ante Estudiantes en La Plata: