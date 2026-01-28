Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal de ESPN Premium

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Torneo Apertura.

El Pincha y el Xeneize se verán las caras este martes 27 de enero, desde las 22.15, en el Jorge Luis Hirschi (Estadio UNO). El árbitro principal será Pablo Echavarría, mientras que sus asistentes serán Pablo Acevedo y José Castelli. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Gabriel Gutiérrez.

El Pincha, que acaba de perder un bastión del equipo como Santiago Ascacibar, buscará cosechar su primera victoria en la competencia tras iniciar con un empate 1-1 ante Independiente en Avellaneda

Últimas noticias

River Plate buscará pisar con fuerza en el Monumental ante Gimnasia: hora, TV y formaciones El Millonario intentará hacerse fuerte en su casa ante un entonado Lobo. Desde las 20, por TNT Sports

Conmoción en Europa por la muerte de 7 fanáticos del PAOK en un escalofriante accidente: iban a Francia para ver el partido por Europa League La camioneta que los trasladaba desde Grecia se corrió de carril e impactó de frente contra un camión en una peligrosa ruta de Rumania. IMÁGENES SENSIBLES

Tras la polémica, River Plate acordó con el Parma y recibirá una compensación por la salida “unilateral” de Luca Scarlato El Millonario acordó una compensación económica con el conjunto italiano

Las repercusiones en los medios del mundo tras el anuncio de River Plate sobre el Estadio Monumental: “Proyecto faraónico La prensa internacional se hizo eco del importante anuncio que realizó el Millonario