Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

El Xeneize viajará a La Plata para medirse con el Pincha en un duelo de candidatos. Desde las 22.15, por ESPN Premium

Horario y dónde ver Estudiantes-Boca Juniors:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal de ESPN Premium

22.15 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

21.15 Venezuela y Bolivia

20.15 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

19.15 México

Convocados Estudiantes de La PLata:

¿Cómo llega Estudiantes de La Plata?

El Pincha, que acaba de perder un bastión del equipo como Santiago Ascacibar, buscará cosechar su primera victoria en la competencia tras iniciar con un empate 1-1 ante Independiente en Avellaneda

Probables formaciones:

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Apertura Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

El Pincha y el Xeneize se verán las caras este martes 27 de enero, desde las 22.15, en el Jorge Luis Hirschi (Estadio UNO). El árbitro principal será Pablo Echavarría, mientras que sus asistentes serán Pablo Acevedo y José Castelli. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Gabriel Gutiérrez.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Torneo Apertura.

Estudiantes recibirá a Boca Juniors
Estudiantes recibirá a Boca Juniors por la segunda fecha del Torneo Apertura

