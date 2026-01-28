Boca Juniors tendrá una prueba de riesgo en La Plata ante Estudiantes: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Estudiantes-Boca Juniors:
El partido se podrá ver a través del pack fútbol en la señal de ESPN Premium
22.15 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
21.15 Venezuela y Bolivia
20.15 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)
19.15 México
El Pincha, que acaba de perder un bastión del equipo como Santiago Ascacibar, buscará cosechar su primera victoria en la competencia tras iniciar con un empate 1-1 ante Independiente en Avellaneda
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
Boca Juniors: Apertura Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
El Pincha y el Xeneize se verán las caras este martes 27 de enero, desde las 22.15, en el Jorge Luis Hirschi (Estadio UNO). El árbitro principal será Pablo Echavarría, mientras que sus asistentes serán Pablo Acevedo y José Castelli. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Gabriel Gutiérrez.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Torneo Apertura.