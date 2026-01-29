El laboratorio de Estudiantes: los dos goles de pelota parada en 10 minutos ante Boca Juniors

*El gol de Estudiantes

En el partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors por la segunda fecha del Torneo Apertura se rompió el cero de pelota parada. Con sendas pelotas paradas, lanzadas desde un tiro de esquina, llegaron los goles del Pincha en el encuentro en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

En un duelo parejo, el marcador se abrió a los 28 minutos, luego de córner en el que el ex Xeneize Cristian Medina tocó con Joaquín Tobio Burgos, que se le devolvió, el volante abrió para Gastón Benedetti, quien envió un centro preciso que lo conectó en el segundo palo Santiago Núñez . La pelota entró pegada al poste izquierdo defendido por Agustín Marchesín, quien le reprochó a su compañero Ayrton Costa por la endeble marca..

La jugada que terminó con el tanto del León mostró el trabajo previo del equipo a cargo de Eduardo Domínguez y también cómo quedó expuesto Boca Juniors con una defensa descompensada que no pudo evitar que la pelota llegara al área y ni rigurosidad en la marca.

Con la misma receta, llegó el segundo gol. Diez minutos más tarde, tras otro tiro de esquina, nuevamente desde la izquierda, Leandro González Pírez se anticipó a Ayrton Costa y cabeceó solo para ampliar las diferencias. Fue otro tanto sacado del pizarrón de los conducidos por el Barba Domínguez.

*El segundo tanto del Pincha.

Este cotejo era uno de los más esperados de la segunda fecha ya que el elenco local es el vigente campeón del Torneo Clausura y el conjunto de la Ribera llegó a 1 y 57 luego de su victoria en la primera fecha ante Riestra.

Otro tema que atrajo fue la presencia de Santiago Ascacíbar, flamante contratación de Boca Juniors, junto a sus nuevos compañeros y en el estadio donde hasta poco fue referente y figura del Pincha.

Noticia en desarrollo...