La visita de Ascacíbar a Estudiantes: del grito “el que no salta es un traidor” de algunos hinchas a su reacción en el gol de Boca

El Ruso no estaba convocado y pidió estar con la delegación. Tuvo un trato hostil de parte de la gente del Pincha y desde afuera vivió un partido muy especial

El flamante refuerzo decidió acompañar al plantel xeneize pese a no integrar la lista de convocados para el juego de esta noche

El traspaso de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors desató fuerte malestar entre la hinchada de Estudiantes de La Plata antes y durante el partido que fue victoria 2-1 ante Boca Juniors. También provocó una visible reacción de Sebastián Verón, presidente del club Pincha, al término del encuentro.

Aunque Ascacíbar no figuraba en la lista de convocados, el mediocampista solicitó acompañar a la delegación xeneize y lo hizo por sus propios medios a UNO, el estadio del Pincha, lo que generó un clima de hostilidad con algunos de los aficionados locales. La reacción más significativa llegó desde las gradas, donde un grupo de hinchas coreó de forma contundente: “El que no salta es un traidor”. También durante la transmisión se vio a otro fanático mostrar su celular con la imagen de Ascacíbar con la camiseta de Boca Juniors y palabra “Judas”.

La recepción del público a Ascacibar resultó tensa y quedó reflejada en gestos tanto sobre el campo como en las redes sociales. Incluso la Brujita Verón expresó a través de dos movimientos en su cuenta de Instagram: primero, compartió una fotografía junto a Alejandro Sabella—histórico referente del club—acompañada por la frase: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”. Más tarde, se conoció que dejó de seguir a Ascacíbar en dicha red social, un hecho que se sumó a los cuestionamientos expresados por la tribuna.

La foto que compartió Verón en sus redes sociales y la frase “hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”

Fuera del plano digital, Ascacíbar se incorporó a su nuevo club con entrenamiento doble y participó en la previa junto a otros jugadores que se recuperan de lesiones, como Miguel Merentiel y Lucas Janson. Si bien en otras transferencias recientes otros futbolistas recibieron apoyo, en este caso la relación entre Ascacíbar y parte de la hinchada se desgastó.

Durante el partido se lo vio al Ruso junto a sus nuevos compañeros siguiendo las instancias del encuentro. Mientras compartió unos mates, estuvo muy atento e incluso gritó el gol de Boca Juniors.

El volante, de 28 años, había defendido públicamente su decisión de unirse a Boca Juniors expresando que era “un sueño de chico”, y también aclaró a sus representantes que “no quería ir a River”.

El hincha del Pincha muestra a Ascacíbar con la camiseta de Boca Juniors y la palabra "Judas"

Mientras la tribuna mantenía su postura crítica, colegas como Mariano Andújar, Gerónimo Rulli y Juan Foyth le manifestaron respaldo. Ascacíbar, quien ya había iniciado la temporada y realizado la pretemporada, agradeció y saludó a Estudiantes mediante sus redes sociales. El cuerpo técnico de Boca Juniors, con Claudio Úbeda a la cabeza, evaluó su disponibilidad y lo consideró apto para debutar en la próxima fecha contra Newell’s en la Bombonera.

Este cotejo era uno de los más esperados de la segunda fecha, ya que el elenco local es el vigente campeón del Torneo Clausura y el conjunto de la Ribera llegó a 1 y 57 luego de su victoria en la primera fecha ante Riestra. En tanto que el Pincha venía de igualar 1-1 ante Independiente en Avellaneda.

Estudiantes se puso en ventaja con dos goles de pelota parada en 10 minutos, luego de sendos tiros de esquina. Sus zagueros centrales, Santiago Núñez y Leandro González Pírez fueron sus goleadores.

*Ascacíbar gritó el gol de Boca Juniors

En el final llegó el descuento de Boca Juniors: Lautaro Blanco picó al fondo desde la izquierda, su centro lo bajó Gonzalo Gelini y Exequiel Zeballos convirtió.

Estudiantes llegó al segundo puesto en la Zona A con 4 puntos al igual que Platense, pero tiene un gol a favor. Ambos están a 2 unidades del líder, Vélez. Boca Juniors, por su parte, es octavo con 3 tantos.

En la próxima fecha, Boca Juniors recibirá a Newell’s, el domingo desde las 19:15. Mientras que Estudiantes visitará a Defensa y Justicia, el lunes a partir de las 17:30.

Estudiantes de La PlataBoca JuniorsTorneo AperturaLiga Profesional de FútbolSantiago Ascacíbar

