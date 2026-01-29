Flamengo rompió el mercado y concretó el fichaje más caro de la historia del fútbol Sudamericano

Lucas Paquetá ya es oficialmente futbolista del flamengo

El club brasileño Flamengo y el West Ham United alcanzaron un acuerdo para el retorno del mediocampista Lucas Paquetá a Río de Janeiro, en lo que representa la transferencia más costosa en la historia del fútbol sudamericano. Según reportó el medio Globo, la operación se cerró por una suma cercana a 41,25 millones de euros (255,9 millones de reales), con pagos distribuidos a lo largo de 24 meses y posibles variables adicionales.

El traspaso de Paquetá supera ampliamente los 27 millones de euros abonados por Cruzeiro al Zenit por Gerson, quien ostentaba hasta ahora el mayor registro en el mercado brasileño. Con este movimiento, la entidad carioca reafirma su posición como líder en inversiones deportivas en la región y marca un nuevo hito en las finanzas del fútbol sudamericano.

El West Ham United oficializó la salida del jugador mediante un comunicado en el que señaló: “El West Ham United puede confirmar que Lucas Paquetá recibió permiso para someterse a un examen médico y discutir términos personales con el club brasileño Flamengo, luego de que se acordó una tarifa para su transferencia permanente”. Además, el documento detalló: “Lucas ha dejado claro que, por motivos personales y familiares, desea regresar a su casa en Brasil y comenzar de nuevo después de haber sido absuelto en julio de 2025 de los cargos de mala conducta de la FA que tardaron dos años en resolverse, una situación que le causó una tensión mental significativa”.

El club inglés agregó en la misiva: “A pesar de que el Club hizo todo lo posible para convencer a Lucas de que se quedara, este se ha mantenido firme en su deseo de marcharse. Por ello, el entrenador y el Club han accedido, a regañadientes, a aceptar su solicitud de traspaso”.

Paquetá se marchó de Inglaterra (Reuters)

El comunicado concluyó: “West Ham United quiere aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestra directiva, jugadores, personal y fieles seguidores por el apoyo inquebrantable y dedicado que han demostrado a Lucas durante su tiempo en el Club y, en particular, durante los últimos dos años y medio. El Club no hará más comentarios en este momento”.

La incorporación de Paquetá a Flamengo se enmarca como una apuesta de alto impacto financiero y deportivo. El futbolista viajará este viernes a Río de Janeiro para someterse a los exámenes médicos y sellar un contrato de cinco años con la institución rojinegra, de la que surgió como profesional en 2016. El mediocampista retorna a Brasil tras siete años en el fútbol europeo, lapso en el que defendió los colores de AC Milan, Olympique de Lyon y West Ham United.

Durante su etapa en Europa, Paquetá disputó 44 partidos con el Milan y anotó un gol, mientras que en el Lyon firmó 21 tantos en 80 encuentros. En el conjunto inglés, el mediocampista sumó 19 presentaciones en la actual temporada, con cinco goles y una asistencia, y fue parte del plantel que conquistó la Conference League en 2023, el primer título continental en la historia del club de Londres.

Paquetá jugará en el Flamengo (Reuters)

La transferencia de Paquetá impulsa a Flamengo a la cima de los fichajes realizados por clubes sudamericanos. El jugador desplaza a Gerson (35 millones de dólares) y a otros nombres destacados como Vitor Roque (30 millones), Wendel y Thiago Almada (ambos 23 millones), así como a Paulinho y Gabriel Barbosa.

Formado en las divisiones inferiores del Flamengo, Paquetá debutó en el primer equipo en 2016 y se consolidó como titular rápidamente. En su primer ciclo con el club, conquistó un Campeonato Carioca en 2017. Su retorno se produce en un contexto en el que el club carioca busca reforzar su plantilla y recuperar protagonismo en el plano local e internacional.

El club espera concretar los exámenes médicos y la firma contractual en las próximas horas para formalizar el anuncio oficial y sumar al mediocampista a los entrenamientos.

Los 10 jugadores más caros del fútbol sudamericano

1- Lucas Paquetá (Flamengo) USD 42 millones

2- Gerson (Cruzeiro) USD 35 millones

3- Vitor Roque (Palmeiras) USD 30 millones

4- Wendel (Botafogo) USD 23 millones

5- Thiago Almada (Botafogo) USD 23 millones

6- Paulinho (Palmeiras) USD 21 millones

7- Carlos Alcaraz (Flamengo) USD 21 millones

8- Gabriel Barbosa (Flamengo) USD 20 millones

9- Luiz Henrique (Botafogo) USD 19 millones

10- Gerson (Flamengo) USD 17 millones