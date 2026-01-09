Deportes

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

Cruzeiro acordó la llegada de Gerson, mediocampista del Zenit que busca su lugar en la selección de Brasil de cara al Mundial: la impactante cifra que pagará

Guardar
El volante quiere ganarse un
El volante quiere ganarse un lugar en la selección de Brasil de cara al Mundial

Cruzeiro intensificó las negociaciones y logró un acuerdo con el Zenit de San Petersburgo para fichar a Gerson Santos. Luego de su paso por Flamengo, llegó al fútbol ruso a mediados de año y disputó 15 partidos. Desde diciembre el club de Belo Horizonte comenzó a demostrar su interés por cerrar el traspaso del jugador y dar inicio a la planificación deportiva de la próxima temporada.

Este lunes, Cruzeiro presentó una oferta de 30 millones de dólares, más el traspaso de Jonathan Jesus, futbolista que el entrenador Tite no quería perder. Entonces, el equipo ruso envió una contrapropuesta que fue aceptada por el conjunto brasilero.

La oferta del equipo minero ronda los 32 millones de dólares fijos, que se elevarían a 35 millones de dólares por el costo total de la operación. De esta manera sobrepasa los antecedentes de fichajes en el mercado sudamericano y el centrocampista de 28 años firmará por cuatro temporadas.

Gerson Santos da Silva, con
Gerson Santos da Silva, con la casaca de la Verdeamarela

El club aún está a la espera de la firma de Gerson; en caso de confirmarse, superaría el fichaje sudamericano más caro, que fue el de Vitor Roque a Palmeiras por 30 millones de dólares, y la lista quedaría conformada de la siguiente manera:

1- Gerson (Cruzeiro) USD 35 millones

2- Vitor Roque (Palmeiras) USD 30 millones

3- Wendel (Botafogo) USD 23 millones

4- Thiago Almada (Botafogo) USD 23 millones

5- Paulinho (Palmeiras) USD 21 millones

6- Carlos Alcaraz (Flamengo) USD 21 millones

7- Gabriel Barbosa (Flamengo) USD 20 millones

8- Luiz Henrique (Botafogo) USD 19 millones

9- Gerson (Flamengo) USD 17 millones

10- Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) USD 17 millones

El mediocampista había demostrado su interés en regresar al fútbol brasileño con el deseo de competir en el Mundial de 2026, tras su paso por Europa. Además, el entrenador Carlo Ancelotti confirmó que iba a estar en el radar del seleccionado de Brasil, aún si fuera jugador del equipo ruso.

Marcão Silva, el padre del jugador, y el agente Carlos Leite gestionaron las negociaciones y señalaron: “Hicieron un gran esfuerzo para sacar adelante esta negociación, ¿verdad? Así que tienen mi respeto. El Zenit también hizo un buen trabajo. Vamos a ver qué pasa”. El padre de Gerson también afirmó: “Un futbolista es un producto. Somos empleados de los clubes. Cuando se concreta cualquier negociación, se hace porque así funciona el fútbol”.

Gerson Santos da Silva, en
Gerson Santos da Silva, en Flamengo (EFE/Andre Coelho)

El futbolista de experiencia conquistó la Libertadores en 2019, la Recopa Sudamericana en 2020 y el Brasileirão en 2019 y 2020, entre otros títulos con el Flamengo. El objetivo principal de la llegada del futbolista es que el elenco de Belo Horizonte dé batalla en la Copa Libertadores 2026 y vuelva a pelear por el título del Brasileirão.

De esta forma, Cruzeirio reafirma sus intenciones de volver a competir a lo grande en el torneo continental, luego de su última participación en la edición de 2019, cuando fue eliminado por River en octavos de final.

Temas Relacionados

CruzeiroGerson SantosCarlo AncelottiZenitDeportes-ArgentinaBrasileirão

Últimas Noticias

Faustino Oro obtuvo otro importante reconocimiento del mundo del ajedrez: “¡Su futuro es brillante!”

El argentino de 12 años continúa coleccionando distinciones en su prometedora carrera

Faustino Oro obtuvo otro importante

La traba que complica la llegada de Christian Horner a Alpine en la F1: la otra alternativa que ofrece el “camino al éxito”

El ex director de Red Bull fue despedido en septiembre pasado y baraja regresar a la Máxima desde un rol empresarial

La traba que complica la

Preocupación por Dibu Martínez: su entrenador dio detalles de la lesión que sufrió en Aston Villa

El arquero argentino salió en el entretiempo del juego ante el Crystal Palace por un problema físico

Preocupación por Dibu Martínez: su

El dardo de Vinícius a Simeone tras el tenso ida y vuelta en el triunfo del Real Madrid ante el Atlético

El brasileño se expresó en las redes luego del entredicho que tuvo con el técnico argentino durante la semifinal de la Supercopa de España

El dardo de Vinícius a

Las duras críticas de Ralf Schumacher a Lewis Hamilton por su temporada en Ferrari: por qué Leclerc lo superó

El ex piloto de F1 apuntó contra el primer año del piloto inglés en la escudería italiana y lo comparó con el rendimiento que logró su compañero

Las duras críticas de Ralf
DEPORTES
Faustino Oro obtuvo otro importante

Faustino Oro obtuvo otro importante reconocimiento del mundo del ajedrez: “¡Su futuro es brillante!”

La traba que complica la llegada de Christian Horner a Alpine en la F1: la otra alternativa que ofrece el “camino al éxito”

Preocupación por Dibu Martínez: su entrenador dio detalles de la lesión que sufrió en Aston Villa

El dardo de Vinícius a Simeone tras el tenso ida y vuelta en el triunfo del Real Madrid ante el Atlético

Las duras críticas de Ralf Schumacher a Lewis Hamilton por su temporada en Ferrari: por qué Leclerc lo superó

TELESHOW
Fuerte cuestionamiento de las famosas

Fuerte cuestionamiento de las famosas a Maxi López: “Un horror que un hombre disponga cómo tiene que tener el hijo de una mujer”

Yanina Latorre compartió su emotiva visita anual a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York: “Agradecimos y pedimos”

Diego Leuco reveló cómo es su dieta: “Más carnes, más proteínas y no tanto carbohidratos”

Pampita se animó a responder preguntas atrevidas: ¿haría un trío con su pareja?

Laura Ubfal lloró de emoción al recibir un mensaje de María Valenzuela: “¡Lo que sufrió!"

INFOBAE AMÉRICA

El Ártico enfrenta una nueva

El Ártico enfrenta una nueva era de extremos climáticos: los hallazgos de un estudio internacional

Una fortuna invertida, un navío maldito y dos viajes catastróficos: la verdadera travesía del SS Bessemer, el supuesto barco anti-mareo

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión

El Grupo IDEA exigió el fin de la represión en Venezuela para avanzar hacia una transición

Uruguay recibe una donación de tres islas de multimillonario de Estados Unidos en zona limítrofe con Argentina