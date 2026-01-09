Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

El volante quiere ganarse un lugar en la selección de Brasil de cara al Mundial

Cruzeiro intensificó las negociaciones y logró un acuerdo con el Zenit de San Petersburgo para fichar a Gerson Santos. Luego de su paso por Flamengo, llegó al fútbol ruso a mediados de año y disputó 15 partidos. Desde diciembre el club de Belo Horizonte comenzó a demostrar su interés por cerrar el traspaso del jugador y dar inicio a la planificación deportiva de la próxima temporada.

Este lunes, Cruzeiro presentó una oferta de 30 millones de dólares, más el traspaso de Jonathan Jesus, futbolista que el entrenador Tite no quería perder. Entonces, el equipo ruso envió una contrapropuesta que fue aceptada por el conjunto brasilero.

La oferta del equipo minero ronda los 32 millones de dólares fijos, que se elevarían a 35 millones de dólares por el costo total de la operación. De esta manera sobrepasa los antecedentes de fichajes en el mercado sudamericano y el centrocampista de 28 años firmará por cuatro temporadas.

Gerson Santos da Silva, con la casaca de la Verdeamarela

El club aún está a la espera de la firma de Gerson; en caso de confirmarse, superaría el fichaje sudamericano más caro, que fue el de Vitor Roque a Palmeiras por 30 millones de dólares, y la lista quedaría conformada de la siguiente manera:

1- Gerson (Cruzeiro) USD 35 millones

2- Vitor Roque (Palmeiras) USD 30 millones

3- Wendel (Botafogo) USD 23 millones

4- Thiago Almada (Botafogo) USD 23 millones

5- Paulinho (Palmeiras) USD 21 millones

6- Carlos Alcaraz (Flamengo) USD 21 millones

7- Gabriel Barbosa (Flamengo) USD 20 millones

8- Luiz Henrique (Botafogo) USD 19 millones

9- Gerson (Flamengo) USD 17 millones

10- Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) USD 17 millones

El mediocampista había demostrado su interés en regresar al fútbol brasileño con el deseo de competir en el Mundial de 2026, tras su paso por Europa. Además, el entrenador Carlo Ancelotti confirmó que iba a estar en el radar del seleccionado de Brasil, aún si fuera jugador del equipo ruso.

Marcão Silva, el padre del jugador, y el agente Carlos Leite gestionaron las negociaciones y señalaron: “Hicieron un gran esfuerzo para sacar adelante esta negociación, ¿verdad? Así que tienen mi respeto. El Zenit también hizo un buen trabajo. Vamos a ver qué pasa”. El padre de Gerson también afirmó: “Un futbolista es un producto. Somos empleados de los clubes. Cuando se concreta cualquier negociación, se hace porque así funciona el fútbol”.

Gerson Santos da Silva, en Flamengo (EFE/Andre Coelho)

El futbolista de experiencia conquistó la Libertadores en 2019, la Recopa Sudamericana en 2020 y el Brasileirão en 2019 y 2020, entre otros títulos con el Flamengo. El objetivo principal de la llegada del futbolista es que el elenco de Belo Horizonte dé batalla en la Copa Libertadores 2026 y vuelva a pelear por el título del Brasileirão.

De esta forma, Cruzeirio reafirma sus intenciones de volver a competir a lo grande en el torneo continental, luego de su última participación en la edición de 2019, cuando fue eliminado por River en octavos de final.