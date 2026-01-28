Los resultados de los tenistas argentinos por el mundo: Thiago Tirante y Solana Sierra avanzan en Asia

Solana Sierra arrancó con paso firme en Filipinas (Fuente: COLIN MURTY / AFP)

Mientras el Australian Open transita su recta final y mantiene viva la ilusión albiceleste en el cuadro de dobles masculino, con Horacio Zeballos, y en la modalidad de tenis adaptado, con Gustavo Fernández y Gonzalo Lazarte, el resto de los tenistas argentinos continúa su itinerario con actividad repartida en distintos puntos del planeta.

En Baréin, Thiago Tirante (103°), principal singlista entre los convocados por Javier Frana para la serie de Copa Davis ante Corea del Sur, superó al francés Geoffrey Blancaneaux (256°) por 6-3 y 6-3 en la primera ronda del Challenger 125 de Manama.

Por los octavos de final, el platense enfrentará este jueves al austríaco Joel Schwaerzler (245°). Una vez que culmine su participación, viajará a Busan para unirse al conjunto argentino que se jugará el pase a la siguiente instancia de los Qualifiers 2026.

Distinto fue el panorama para Federico Gómez (192°), otro de los convocados por el capitán Javier Frana. El tenista de Merlo, primer preclasificado en el Challenger 50 de Phan Thiet, en Vietnam, sufrió una sorpresiva derrota ante el alemán Nikolai Barsukov (1137°) por 7-6 (3) y 7-5. El Bombardero decidió bajarse del cuadro de dobles para adelantar el viaje a Corea.

En la rama femenina, Solana Sierra (63°) avanza con paso firme su participación en el WTA 125 de Manila, en Filipinas. La marplatense, tercera cabeza de serie, superó este miércoles a la ucraniana Yuliia Starodubtseva (110°) por 6-4 y 6-3 y obtuvo el pase a cuartos de final, donde enfrentará a la tailandesa Lanlana Tararudee (131°) este jueves.

Sierra, que venía de sufrir una rápida eliminación en el Australian Open, se había estrenado en Filipinas con un triunfo ante la taiwanesa Joanna Garland (117°) por 6-4 y 7-6 (5).

En Chile, en el ATP Challenger 100 de Concepción, la primera alegría argentina llegó de la mano de Lautaro Midón (232°). El correntino, de 21 años, superó al local Nicolás Villalón (992°) por 6-3, 2-6 y 6-4 en un partido vibrante en el Court Central. No pudo acompañarlo Facundo Díaz Acosta (247°), quien cayó ante el brasileño Thiago Monteiro (197°) por un doble 6-4.

Lautaro Midón sufrió para sortear su debut en Chile

En el Court 1, Genaro Olivieri (231°) cayó ante el tercer preclasificado, el taiwanés Chun-Hsin Tseng (122°), por 7-6 (4) y 6-1. Tampoco hubo buenas noticias en el Court 3, donde Andrea Collarini (233°) fue derrotado por el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (195°) con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3.

La actividad continuará este jueves desde las 11:00 en el Estadio Español de Chiguayante, con seis argentinos en competencia. En la cancha central, Facundo Mena (328°) enfrentará al serbio Dusan Lajovic (125°), quien utiliza el torneo como preparación para la Copa Davis; Bautista Torres (364°) se medirá con el boliviano Hugo Dellien (137°), y Gonzalo Villanueva (349°) tendrá un exigente cruce ante el máximo favorito y figura local, Alejandro Tabilo (79°).

En el segundo estadio, Guido Justo (378°) jugará ante el chileno Benjamín Torrealba (WC) y luego Nicolás Kicker (258°) enfrentará a Matías Soto (WC). La jornada del Court 3 abrirá con Alex Barrena (190°) frente al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (297°).