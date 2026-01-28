Deportes

La lupa sobre le durísimo planchazo de Panaro a Fausto Vera en River-Gimnasia: por qué el VAR acertó al corregir a Pablo Dóvalo

El árbitro principal había sancionado con amarilla, pero recibió el llamado de Germán Delfino y, tras observar la acción, cambió de decisión. Además, estuvo bien expulsado Matías Viña

River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentan en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura. Uno de los hechos más destacados del primer tiempo fue la expulsión temprana de Manuel Panaro, tras una violenta infracción sobre Fausto Vera a los 10 minutos de juego.

La acción impactó directamente en el desarrollo del partido, ya que Gimnasia afrontó el resto del cotejo con un jugador menos. El delantero de 23 años fue sancionado tras una revisión del VAR que llevó al árbitro Pablo Dóvalo a cambiar la tarjeta amarilla inicial por roja directa.

Panaro ejecutó una entrada con los tapones a la altura de la tibia, dejando tendido en el césped al mediocampista que recientemente se incorporó a River Plate. La intensidad de la falta y la falta de control en la jugada motivaron la intervención del videoarbitraje, que resultó clave en la decisión arbitral.

Fausto Vera, ex jugador de Argentinos Juniors, debió ser atendido tras la infracción, que se produjo luego de una pérdida de pelota en tres cuartos de cancha. La roja para Panaro dejó a Gimnasia La Plata con clara desventaja numérica desde el primer tramo del partido.

El futbolista de Gimnasia, Manuel
El futbolista de Gimnasia, Manuel Panaro, ve la roja directa tras una dura infracción sobre Fausto Vera de River Plate (Fotobaires)

La decisión de Germán Delfino, a cargo del VAR, de llamar al árbitro principal para que revea la acción fue acertada. El punto de contacto sobre el tobillo revela la verdad del impacto, que se lo debe considerar como un juego brusco grave. El jugador no solo llega con impetuosidad, sino con una intensidad que desborda el control y pone en peligro la integridad física del adversario.

La Regla 12 no deja margen para no interpretar esa jugada como juego brusco grave. Por ello, el VAR lo debe invitar a hacer una revisión en campo porque no se trata de una jugada factual, sino claramente interpretativa. En este caso, el protocolo indica que debe prevalecer el criterio del árbitro de campo, que en este caso correctamente cambió la decisión.

En el complemento, el árbitro Pablo Dóvalo también acertó al expulsar por doble amonestación a Matías Viña en River Plate. El chileno cometió una acción temeraria, que estipula un posible daño físico (no necesariamente grave) sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario. La regla dice que el jugador deberá ser amonestado y como ya poseía una cartulina amarilla, recibió la correcta roja.

River Plate se impuso con autoridad con dos goles de Juan Fernando Quintero. La expulsión de Panaro marcó un temprano giro en el desarrollo del partido. El dominio de River Plate se hizo evidente tras quedar en superioridad numérica, generando varias ocasiones claras y manteniendo el control del juego.

El primer tanto llegó a los 40 minutos, cuando Quintero aprovechó una falta sobre Tomás Galván al borde del área y, con una ejecución precisa de tiro libre, venció a Nelson Insfrán. Ya en el complemento, una jugada colectiva culminó nuevamente en los pies del colombiano, quien amplió la ventaja con una definición dentro del área.

