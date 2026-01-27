Quién es Annika Paz, la promesa argentina de 17 años que se convirtió en nuevo refuerzo del Inter de Milán

La futbolista argentina Annika Paz es oficialmente nueva jugadora del Inter. En sus primeras declaraciones, comparte la emoción de unirse a un club tan grande y el orgullo de ser la primera argentina en la historia del Inter Women.

Annika Paz, una de las jóvenes promesas de River Plate y del fútbol argentino femenino dio el salto al exterior y firmó su nuevo contrato con el Inter de Milán hasta el 30 de junio de 2027. La delantera de 17 años llegó a las divisiones inferiores del club de Núñez con 13 años, debutó como profesional en 2024 y representa a la selección argentina. Ahora, acaba de ser presentada como nuevo refuerzo de uno de los equipos más poderosos del mundo.

“Estoy muy contenta. Es una oportunidad muy grande para mí y para toda mi familia venir a un club tan grande como el Inter. Estoy muy contenta. Es un desafío muy grande, estar lejos de mi familia también. Creo que me va a ayudar mucho a madurar y a perseguir mi sueño, que es jugar acá en Europa, en clubes grandes como el Inter. Pero sin duda es un desafío muy grande para mí por estar lejos de mi familia y arribar a un club muy grande”, expresó la jugadora oriunda de Pilar en declaraciones al sitio oficial del Neroazzurri.

Paz anotó su primer gol en primera división de River Plate contra Belgrano de Córdoba y además fue una figura clave en las selecciones juveniles de Argentina, primero como capitana de la categoría Sub-17 y luego fue convocada a la Sub-20. El 28 de octubre de 2025, Annika debutó con la selección absoluta contra Uruguay en la Liga de las Naciones, anotando a los 13 minutos de haber ingresado al campo de juego el gol de cabeza que sirvió para el empate ante las charrúas (2-2). Con tan solo 16 años y 346 días, se convirtió en la goleadora más joven en la historia de la selección femenina albiceleste. Además, la delantera ha sido convocada para el Campeonato Sudamericano Sub-20 en Paraguay, donde Argentina debutará el 7 de febrero contra Ecuador.

Annika Paz en su debut con la selección argentina en la Liga de Naciones, donde le marcó un gol a Uruguay (Instagram @annikapaz_)

Por otro lado, Annika Paz se ha convertido en la primera futbolista argentina en llegar al Inter de Milán, donde actualmente se encuentran otros compatriotas como Lautaro Martínez (goleador del equipo masculino) y Javier Pupi Zanetti, vicepresidente de la institución. “Muchos argentinos pasaron por acá, como Lautaro, Zanetti. Hay un vínculo muy fuerte y es un orgullo para mí poder ser la primera del fútbol femenino. En el masculino hay muchos jugadores y poder empezar este camino en el femenino es algo muy lindo y estoy con muchas ganas", manifestó.

Acerca de la Serie A femenina de Italia, donde el Inter se encuentra segunda en la tabla con siete puntos menos que la Roma, puntera de certamen, Annika Paz expresó: “Siempre un nuevo campeonato es una ilusión, como venir a una nueva liga. Es único estar en una competencia como la Serie A, que está creciendo un montón y está apostando. Así que me siento muy feliz por estar acá”.

ANNIKA PAZ, LA JOYA DEL FÚTBOL ARGENTINO QUE LLEGÓ AL INTER DE MILÁN

Inter de Milán le dio la bienvenida a Annika Paz, futbolista de 17 años surgida de River Plate (@Inter_Women)

Annika Paz se toma una selfie con la camiseta del Inter, su nuevo club (@Inter_Women)

Annika Paz durante su paso por River Plate. La delantera oriunda de Pilar llegó al club de Núñez a los 13 años y debutó en Primera a los 16 (Instagram @annikapaz_)