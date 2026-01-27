La increíble atajada de espaldas que salvó a Platense en el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura

Platense comenzó este Torneo Apertura con una sonrisa tras haber igualado en el estreno sin goles ante Unión en una dura parada en Santa Fe y encadenar luego un triunfo 2-1 de local este lunes en el Estadio Ciudad de Vicente López. Y mucho de eso tuvo que ver el arquero Matías Borgogno, uno de los 14 refuerzos que desembarcó para esta temporada.

Iban apenas cinco minutos de partido y el marcador estaba sin goles cuando Juan Ignacio Méndez sacó un envío largo a la espalda de la defensa del Calamar para encontrar la velocidad de Franco Jara, pero Eugenio Raggio alcanzó a interceptar el tiro con tanta mala fortuna que el despeje de aire salió para el lado menos pensado.

Borgogno, que había salido para achicar al delantero de Instituto, corrió a toda velocidad hacia su arco para evitar el gol en contra y lo logró de un modo tan efectivo como extraño: voló contra su arco, tomó la pelota en el aire y la revoleó para su espalda, cayendo él contra la red pero evitando que el balón caiga incluso en los pies de Jara.

Fue una intervención clave porque ese primer tiempo terminó favorable a los locales gracias al tanto de Franco Zapiola y, aunque Alex Luna firmó el empate transitorio, el ex River Plate Tomas Nasif se encargó de darle los tres puntos a los de Walter Zunino.

“Qué lindo triunfo. Gracias por acompañarnos este primer partido en Saavedra”, posteó en sus redes sociales el arquero tras su gran actuación.

El guardametas de 27 años es uno de los 14 refuerzos que llegaron en esta temporada al Calamar para disputar el triple objetivo que hay por delante tras ser campeones del Torneo Apertura 2025 y clasificar por primera vez en su historia a la Copa Libertadores.

Nacido en San Francisco (Córdoba), el portero de 1.87m se inició en el Club Atlético Belgrano de San Francisco antes de marcharse al Sportivo Belgrano. Se formó en las inferiores de Vélez, donde incluso llegó a Reserva y tuvo la firma de su primer contrato. Sin embargo, tuvo su merecido espacio cuando emigró cedido a San Martín de San Juan en 2023 para disputar la Primera B Nacional.

Convertido en una referencia del Verdinegro, desembarcó en las últimas semanas a Platense para competir por el puesto con Nicolás Sumavil (regresó tras jugar en Tristán Suárez) y Brian Bustos (arribó en este mercado tras su paso por Deportivo Cuenca). Hay que tener en cuenta que Juan Pablo Cozzani, arquero campeón el año pasado, emigró a mitad del 2025 a Arabia Saudita y luego su lugar se lo repartieron entre Federico Losas (retornó este año a Chacarita) y Andrés Alberto Desábato (se marchó del club).

“Es un plantel prácticamente nuevo. Nos vamos acomodando y van llegando chicos. Matías había llegado dos días antes del partido con Unión y así con varios. Más allá de los que les toca jugar o no, todos los que han venido han tenido una predisposición admirable. De a poquito vamos a ir encontrando ese funcionamiento y esas conexiones entre compañeros”, afirmó el DT Zunino sobre el arquero y los refuerzos que arribaron. “Los dos fueron determinantes (por Borgogno y Gauto). Matías las veces que le llegaron respondió muy bien”, agregó.

El posteo que le dedicó Platense al arquero

El inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura dejó a Platense como líder de la Zona A, tras imponerse 2-1 sobre Instituto en el estadio Ciudad de Vicente López. Esta victoria, además de otorgar confianza al equipo local, representa un impulso estratégico en una temporada que será histórica: Platense debutará en la Copa Libertadores 2026, tras haberse coronado campeón en el último Apertura. Este desafío internacional coincidirá con la defensa del título local y la disputa de la Copa Argentina, situando al club en el centro de la escena futbolística nacional e internacional.

El desarrollo del encuentro, intenso y disputado, culminó con emociones en la recta final. En los instantes decisivos, Nasif anotó de cabeza el tanto que devolvió la ventaja al Calamar, apenas dos minutos después de que Luna empatara para la Gloria. Nasif apareció luego de un centro preciso de Juan Gauto desde la izquierda. Minutos después, el propio Nasif desperdició una ocasión clara para sentenciar el resultado, cuando el arquero Manuel Roffo detuvo su remate.

Durante el complemento, Instituto buscó equilibrar el marcador generando peligro con acciones de Jara y Luna, quien resultó la figura destacada para los cordobeses. Borgogno, el arquero local, fue clave al tapar varios remates exigentes, manteniendo a Platense en partido.

El trámite de la primera mitad mostró alternancia en el dominio: Platense apostó a la posesión pero Instituto ofreció respuestas peligrosas. Se anuló un gol de Mainero para el local por posición adelantada. La apertura del marcador llegó luego de dos errores defensivos visitantes, que Mainero y Roffo no lograron corregir, permitiendo que Zapiola anotase el primer tanto.

Con este triunfo, Platense suma 4 puntos y se coloca en la cima de la Zona A, superando a Lanús, Talleres de Córdoba, Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez, equipos que aún deben completar sus partidos. En la próxima jornada, Platense visitará a Talleres el sábado a las 22.00, mientras que Instituto será local frente a Lanús el martes 3 de febrero a las 21.15.

El club de Vicente López se encuentra en plena reestructuración, después de haber concretado uno de los mercados de pases más dinámicos entre los 30 equipos de primera división. Hasta el momento, Platense incorporó 13 refuerzos. Entre los nombres confirmados figuran Juan Gauto, Eugenio Raggio, Tomás Nasif, Leonardo Heredia, Brian Bustos, Héctor Bobadilla, Bautista Merlini, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso, Maximiliano Amarfil, Agustín Lagos, Santiago Quiros y Matías Borgogno. Además, adquirió el pase de Tomás Silva a San Lorenzo, extendiendo el vínculo hasta 2028, y sumó a Nicolás Sumavil tras su regreso de Tristán Suárez. Además, en las últimas horas se sumó la 14ª incorporación: Martín Barrios Do Santos, desde Racing de Avellaneda.

Este movimiento de fichajes se enmarca en la llegada de Walter Zunino como máxima autoridad deportiva, en funciones desde fines de noviembre de 2025, tras un período como asistente principal junto a Favio Orsi y Sergio Gómez. El comando técnico experimentó cambios recientes: tras la obtención del Apertura, Orsi y Gómez dejaron su puesto y Cristian Kily González asumió la conducción para el segundo semestre. Zunino asumió oficialmente luego de un breve interinato de Hernán Lamberti y debutó en un cruce relevante, la final del Trofeo de Campeones ante Estudiantes de La Plata, caída 2-1 al cierre del calendario del año pasado.

En paralelo a las incorporaciones, el club registró numerosas salidas. Franco Baldassarra, Edgar Elizalde, Raúl Lozano, Andrés Desábato, Federico Losas, Nicolás Orsini, Rodrigo Chila Márquez, Enzo Roldán, Maximiliano Rodríguez Vejar, Oscar Salomón y Santiago Postel (quien renovó su contrato y emigró al Deportivo Cuenca de Ecuador) integran la lista de bajas. El futuro de Ignacio Schor permanece indefinido.

La partida más relevante fue la de Ronaldo Martínez, goleador histórico de la última etapa del club, cuyo pase (50%) fue adquirido por Talleres de Córdoba. Martínez, llegado a Vicente López en enero de 2023 desde Resistencia Sport Club de Paraguay, marcó 22 goles en 144 partidos y fue convocado a la selección de Paraguay.

En el calendario próximo, Platense disputará por los 32avos de la Copa Argentina un encuentro frente a Argentino de Monte Maíz, fijado para el miércoles 4 de febrero a las 21.15 en Caseros. La expectativa en Vicente López está centrada también en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, previsto para la semana del 18 de marzo, donde el club actuará como debutante absoluto.

