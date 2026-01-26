Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

Platense e Instituto ponen en marcha la segunda fecha

El fútbol argentino no da respiro porque este domingo se cerró la primera jornada del Torneo Apertura con tres duelos, entre ellos el cruce entre Boca Juniors y Deportivo Riestra, y este lunes se iniciará la segunda fecha con el partido entre Platense e Instituto en el Estadio Ciudad de Vicente López. El partido comenzará a las 17 con transmisión de ESPN Premium.

El Calamar, que viene de empatar 0-0 en Santa Fe ante Unión, afronta el comienzo de año con la cabeza puesta en llegar de la mejor manera a su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, que será en la segunda semana de abril. Antes de ese momento histórico, el elenco bonaerense tendrá 13 jornadas del campeonato local para asentar un once en el plano doméstico con vistas a plantar pelea frente a los más poderosos de Sudamérica.

En este sentido, el plantel comandado por Walter Zunino trajo 13 refuerzos para ilusionarse a lo grande. El ex ayudante de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez liderará un ambicioso proyecto, luego de las llegadas de Juan Gauto, Eugenio Raggio, Tomás Nasif, Leonardo Heredia, Brian Bustos, Héctor Bobadilla, Bautista Merlini, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso, Maximiliano Amarfil, Agustín Lagos, Matías Borgogno y Santiago Quiros.

El campeón del Torneo Apertura 2025 dejó de contar con varios jugadores en el inicio de 2026, pero la baja más resonante pasa por Ronaldo Martínez, quien había arribado en enero del 2023 desde Resistencia Sport Club de Paraguay y fue el máximo goleador del Clausura con ocho tantos. Luego de realizar 22 anotaciones en 144 presencias con Platense, Talleres de Córdoba se lo llevó a cambio del 50% de su pase: debutó con un gol en la T para la victoria 2-1 sobre Newell’s.

Por otro lado, Instituto mantuvo el proceso iniciado por Daniel Oldrá en abril de 2025, luego de registrar cuatro victorias, ocho empates y la misma cantidad de derrotas en 20 duelos. La Gloria, que cayó como local ante Vélez en la primera fecha, busca alejarse de los últimos lugares, ya que el calendario pasado debió lidiar con la lucha por la permanencia y fue uno de los cinco equipos con menos puntos en la Tabla Anual.

En busca de ese objetivo, el conjunto cordobés hizo una renovación del plantel y prescindió de Francis Mac Allister, Franco Díaz, Joaquín Papaleo, Juan Franco, Nicolás Zalazar, Stefano Moreyra, Damián Puebla, Nicolás Cordero, Lucas Rodríguez, Elías Pereyra y Emanuel Beltrán, entre otros jugadores.

En contrapartida, sumó 11 incorporaciones, pero la más destacada fue la llegada de Franco Jara después de su salida de Belgrano de Córdoba. El punta de 37 años intentará aportar su cuota de gol en un club que solo convirtió 25 tantos en 32 partidos entre las fases regulares del Apertura y Clausura 2025. A él se suman Lautaro Maldonado, Diego Sosa, Iván Erquiaga, Jonathan Galván, Franco Moyano, Gustavo Abregú, Hernán De la Fuente y Nicolás Guerra, y los retornos de Giuliano Cerato y Agustín Massaccesi de sendos préstamos en Aldosivi y Defensores de Belgrano.

PROBABLES FORMACIONES

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba, Alex Luna; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá

Árbitro: Bruno Amiconi

Hora: 17

Estadio: Ciudad de Vicente López

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES