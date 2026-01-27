El espectacular y exclusivo superdeportivo que manejó una figura de la Fórmula 1 en Mónaco: solo hay 63 en el mundo

El exclusivo automóvil de Fernando Alonso

La presencia de Fernando Alonso en Mónaco ha vuelto a captar la atención del mundo del motor, esta vez por un motivo alejado de los circuitos. El piloto español parece haber sumado a su colección privada un Lamborghini Sián FKP 37, un superdeportivo híbrido de edición ultralimitada cuyo valor actual supera los 4 millones de euros.

Pese a que el piloto no lo haya confirmado oficialmente, la aparición con el vehículo circulando por las calles del Principado, con el número 14 en la matrícula (dorsal emblemático de Alonso) refuerza la hipótesis de que el exclusivo Lamborghini pertenece al bicampeón mundial.

El doble campeón mundial, conocido por su pasión por los automóviles de alto rendimiento, ha sido visto en diversas ocasiones al volante de modelos únicos. Su garaje ya incluye piezas singulares como el Aston Martin Valkyrie o el Ferrari Enzo. Con la llegada del Lamborghini Sián FKP 37, Alonso habría incorporado uno de los modelos más ambiciosos y avanzados de la industria, diseñado por la marca de Sant’Agata Bolognese.

Este vehículo se distingue por combinar un motor V12 atmosférico de 6,5 litros y 785 caballos de fuerza con un sistema híbrido basado en supercondensadores, tecnología que permite alcanzar una potencia conjunta de 819 caballos. El modelo logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos y alcanza una velocidad máxima superior a los 350 kilómetros por hora (217 millas por hora).

Solo hay 63 ejemplares del superdeportivo

La exclusividad del Lamborghini Sián reside tanto en su rendimiento como en su limitada producción: Solo se fabricaron 63 unidades de la versión coupé y 19 del roadster, en homenaje al año 1963, cuando Lamborghini inició su producción de deportivos.

Desde su presentación en el Salón de Frankfurt de 2019, el modelo ha experimentado un incremento de valor en el mercado de coleccionistas. El precio original, fijado en 3,3 millones de euros, ha escalado hasta superar los 4 millones, impulsado por la escasez y la alta demanda entre los entusiastas del automóvil de lujo.

Aunque en ocasiones anteriores las apariciones de Alonso al volante de superdeportivos correspondieron a préstamos temporales de las marcas, varios indicios apuntan a que el Sián sería de su propiedad. El uso del número 14 en la matrícula resulta significativo, ya que este número ha acompañado al piloto desde sus inicios en el karting, cuando se proclamó campeón del mundo con esa cifra.

La adquisición del Lamborghini Sián reflejaría el perfil de coleccionista que caracteriza a Fernando Alonso. El piloto ha manifestado en diversas entrevistas su interés por los modelos de edición limitada y la tecnología automotriz de vanguardia. Además, cuenta con un museo y un circuito en Asturias, donde se exhiben varios de sus vehículos más preciados y se celebra su legado en el automovilismo.

Alonso se prepara para una nueva temporada de Fórmula 1

El video de Alonso manejando se propagó rápidamente por las redes sociales, donde cosechó cientos de comentarios. “Debe ser el tipo que tiene los autos mas envidiables de la tierra, en cualquier momento saca un Pagani”, consideró uno. “Fernando prácticamente tiene un coche para cada día del año”, bromeó otro, mientras que un tercero añadió: “El garage de Alonso es el sueño de cualquier persona”.

El fenómeno de los superdeportivos exclusivos responde a una tendencia creciente entre los grandes coleccionistas y aficionados a los automóviles de alto rendimiento. La personalización, el uso de materiales avanzados y la integración de tecnología híbrida han sido factores determinantes en el posicionamiento del Sián como uno de los modelos más codiciados del mercado.

En el caso de Fernando Alonso, la adquisición del Lamborghini Sián se suma a una racha de apariciones públicas con automóviles de gran valor, justo antes del inicio de la nueva temporada de Fórmula 1. El piloto, que afronta su año número 44, mantiene su vínculo con la cultura del motor tanto en los circuitos como fuera de ellos, consolidando su figura como referente no solo en la competición, sino también en el universo del coleccionismo automovilístico.