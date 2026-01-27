De película: se entrenó con su nuevo equipo, pero antes de firmar contrato recibió otra oferta y se escapó de la concentración

Kevin López tenía todo arreglado con Colón, pero desistió tras recibir una oferta de Instituto

El pase de Kevin López a Colón de Santa Fe se frustró de manera sorpresiva a pocas horas de concretarse, debido a la aparición de una oferta de Instituto de Córdoba que alteró los planes del futbolista y cambió el escenario en el mercado de fichajes de la Primera Nacional.

López, quien pertenece a Independiente, se encontraba en Santa Fe, entrenó con sus potenciales nuevos compañeros y estaba listo para firmar el contrato que lo vinculaba al Sabalero. La llamada desde Córdoba llegó justo antes de la formalización, y precipitó el abandono del acuerdo por parte del mediocampista, obligando a Colón a reformular su estrategia a escasos días del inicio del torneo.

El desenlace tomó por sorpresa a la dirigencia rojinegra, ya que el club había concretado un préstamo por un año sin cargo y con opción de compra por el 50% del pase, y López incluso había llegado el domingo para hospedarse en el Hotel de Campo de Colón. El mismo lunes, participó de un entrenamiento y fue presentado ante el cuerpo técnico y los jugadores. Sin embargo, una vez concluida la práctica, el escenario cambió abruptamente: López recibió el llamado de Instituto, pidió revisar las condiciones pactadas y, ante la negativa de Colón de renegociar un trato que ya daba por cerrado, decidió marcharse de la ciudad sin avisar.

El pase Kevin López pertenece a Independiente

El jugador, nacido el 28 de diciembre de 2001, tiene su pase en Independiente y viene de actuar la última temporada en Atlético Tucumán. Además, se formó en Belgrano y registró pasos previos por Quilmes y Defensa y Justicia, donde sumó minutos en la Copa Sudamericana. El perfil versátil y la experiencia en el mediocampo resultaban atractivos para Colón, que consideraba su llegada prácticamente asegurada.

“Luego de la práctica el jugador se volvía al Hotel para luego, en la Sede, firmar su contrato pero eso finalmente no ocurrió. El jugador intentó renegociar su contrato porque había recibido un llamado de Instituto, como Colón se negó a hacerlo porque ya estaba el acuerdo previo, SE FUE del Hotel, no avisó a nadie y abandonó Santa Fe”, fueron las palabras que escribió el periodista Ariel Driussi para informar el hecho.

El insólito caso de Kevin López, quien se entrenó con Colón, pero se escapó para firmar con Instituto (@AdriDiussi)

Ahora, a días del debut ante Deportivo Madryn el sábado 14 de febrero a las 20:00 en Santa Fe, Colón debe cubrir el hueco inesperado. El club cordobés Instituto, por su parte, ya se encuentra inmerso en la competencia de la Liga Profesional: viene de caer 1-0 ante Vélez en la jornada inaugural y también ante Platense este lunes en Vicente López, lo que provocó el despido del entrenador Daniel Oldrá. En Alta Córdoba, el optimismo crece con la posibilidad de cerrar la incorporación de López, quien analiza los términos para continuar su carrera con la camiseta de La Gloria.

En tanto, Independiente mantiene la propiedad de López, lo que podría facilitar nuevas negociaciones. El volante reúne rodaje en distintos equipos y su presencia era vista como clave para robustecer el mediocampo de cualquiera de los interesados. Su repentino cambio de rumbo reconfigura las expectativas en el inicio del mercado para ambos clubes.