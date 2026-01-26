Insólito: tras dos fechas del Torneo Apertura, ya echaron a un entrenador por perder los primeros partidos

Daniel Oldrá dejó de ser el entrenador de Instituto (@InstitutoACC)

El fútbol argentino no da respiro. Luego de un fugaz inicio del Torneo Apertura en el que la segunda fecha empezó a jugarse un día después de que finalizó la primera, ya se conoció el primer entrenador que dejó su cargo en el año 2026 de la Liga Profesional. Platense se impuso por 2-1 ante Instituto este lunes en el Estadio Ciudad de Vicente López. Minutos después de que finalizara el encuentro, la Gloria de Córdoba hizo oficial la salida de Daniel Oldrá como director técnico.

Luego de estrenarse de manera oficial en el 2026 con una caída contra Vélez Sársfield en Alta Córdoba y perder contra el Calamar en condición de visitante, el exestratega de Godoy Cruz fue relegado de su cargo al frente del plantel.

“Daniel Oldrá deja de ser el entrenador de Instituto. Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera. La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional”, confirmó la institución cordobesa mediante un comunicado en sus redes sociales.

El comunicado de Instituto informando la salida de Daniel Oldrá

Vale recordar que el entrenador de 58 años recaló en Instituto en marzo de 2025 después de pasar toda una vida ligado a Godoy Cruz después de su retiro como futbolista profesional. Tras múltiples interinatos y confirmaciones como director técnico principal, el Gato Oldrá se marchó del Tomba y tuvo su primera experiencia fuera del club mendocino en la Gloria de Córdoba.

Durante su paso por la institución dirigió un total de 22 partidos oficiales, donde dejó un saldo de cuatro victorias, ocho empates y diez derrotas. Más allá de que agarró al equipo en las últimas dos fechas del Torneo Apertura 2025, el equipo clasificó a los octavos de final, aunque cayó 3-1 contra Argentinos Juniors. No obstante, el rendimiento decayó para el Clausura: quedó 13° en la zona B con 16 unidades y no logró meterse en la fase final. Además, en la tabla anual finalizó en el 26° lugar con 36 puntos.

De cara a la temporada 2026, Instituto sufrió múltiples salidas de jugadores importantes del plantel, aunque también se reforzó con nombres de peso. Entre los más destacados están Franco Jara (llegó desde Belgrano), Hernán De la Fuente (libre de Huracán) y Jonathan Galván (préstamo desde Argentinos Juniors).

Sin embargo, el inicio del Torneo Apertura no fue el esperado: perdió contra Vélez en condición de local y cayó en su visita a Vicente López frente a Platense. Vale destacar que en este último el marcador se abrió tras dos errores defensivos de la Gloria: un pase fallido de Fernando Alarcón y una salida sin éxito de Manuel Roffo permitieron que Franco Zapiola anotara para el conjunto local.

En el complemento, Instituto impulsó su búsqueda del empate con intentos de Franco Jara y varias intervenciones clave de Borgogno. En este contexto, Alex Luna logró igualar el encuentro tras una jugada por la derecha de Luca Rafaelli, pero la ventaja local se restauró casi de inmediato. Apenas dos minutos después del empate a los 73 minutos, Juan Gauto asistió a Tomás Nasif, quien marcó de cabeza el gol que selló la victoria para el equipo local.

Tras la salida de Daniel Oldrá del banco de suplentes, Instituto deberá moverse rápido para definir el nuevo director técnico. El próximo partido de la Gloria será el martes 3 de febrero contra Lanús en Alta Córdoba a partir de las 21:15. Luego, por la cuarta jornada del Torneo Apertura, deberá visitar a Gimnasia de Mendoza.