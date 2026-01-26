Nacho Arce reveló la peculiar estrategia que utilizó para quedarse con la camiseta de Paredes: el recuerdo de su paso en la Selección

El arquero de Riestra se quedó con la camiseta del volante de Boca luego de pedírsela por Instagram

Boca Juniors comenzó el 2026 con una victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra en su primer partido del Torneo Apertura. El único gol en La Bombonera llegó a través de Lautaro Di Lollo, quien conectó de cabeza tras un tiro libre ejecutado por Leandro Paredes. El futbolista del Malevo que se llevó la camiseta del campeón del mundo fue el arquero Ignacio Arce. Este reveló que se la pidió por Instagram y recordó las anécdotas que tienen juntos desde hace varios años atrás.

Una vez finalizado el encuentro, Nacho Arce habló con los micrófonos de la transmisión oficial y mostró la camiseta del Xeneize con la número cinco del mediocampista, quien afirmó que se quedó con su camiseta de Riestra. “Ya le había mandado un mensajito en Instagram. Me lo contestó, como le hice a Di María”, destacó el arquero en diálogo con TNT Sports, revelando su peculiar estrategia para quedarse con las casacas de los campeones del mundo.

Inmediatamente, el ex arquero de Platense recordó los tiempos en los que compartieron vestuario en los combinados juveniles de Argentina: “Le mandé un mensaje para hacerle acordar que cuando estábamos en la Selección, que él era más chiquito, jugábamos al ping-pong, yo le ganaba. Jugaba bien, así como juega al fútbol”.

“Siempre el respeto y la admiración por un campeón del mundo. Todas estas cosas quedan guardadas en el recuerdo, tanto para mí como para mi hijo, que es lo más importante”, agregó.

Nacho Arce mostró la camiseta de Paredes que se quedó

Por su parte, Ignacio Arce hizo hincapié en lo que representa jugar contra jugadores de la talla de Leandro Paredes para futbolistas que, en su mayoría, recalaron al club desde el ascenso: “Lo hablamos siempre antes de jugar estas clases de partido. Todos en general somos unos privilegiados. Por propio mérito nuestro tenemos estas oportunidades. Vinimos muy de abajo, comiendo tierra, pasando adversidades por todos lados. Hoy somos un equipo respetable, que eso es lo más importante. Grupo, familia y a seguir trabajando”.

El encuentro transitó por un ritmo bajo, con Boca dominando la posesión y enfrentando dificultades para crear situaciones claras debido a la postura defensiva del equipo de Gustavo Benítez. En este contexto, Ignacio Arce respondió con solvencia en las pocas oportunidades que tuvo que aparecer. Las dos atajadas más importantes fueron contra cabezazos de Tomás Belmonte y Lautaro Di Lollo.

*La atajada de Arce sobre Belmonte

No obstante, el Xeneize se quedó con los tres puntos gracias a un gol de pelota parada, una de sus armas principales. El arquero de Riestra mencionó que el equipo trabajó en cómo defender las ejecuciones de Paredes, pero que no fue suficiente. “Una lástima cómo se termina dando el partido. Estábamos hablando de que trabajamos toda la semana sobre cómo defender la pelota parada de Paredes. Sobre todo en el primer palo. Sabíamos que no teníamos que hacer falta. Terminamos fallando en donde más trabajamos”, comentó.

“Creo que hicimos un gran partido, de mucho desgaste. Sabíamos lo que se jugaba Boca con su primer partido acá. Nos plantamos de una forma que se les hizo muy difícil. Más allá de las dos del primer tiempo, el partido fue de juego aéreo. Tenían tenencia, pero no podían entrar. Sabemos la calidad que es Paredes y con ese detalle hizo la diferencia. Nos vamos con bronca porque nos podríamos haber llevado un punto”, argumentó Arce sobre el desarrollo del partido.

*La tapada de Arce sobre un cabezazo de Di Lollo

En esta misma línea, concluyó: “En el primer tiempo nos cabecearon dos veces. Una atajo yo y otra pasó cerca. Bueno, volvió a pasar. Son los pequeños detalles que hacen la diferencia en esta clase de partidos. Tenemos que seguir creciendo y madurando para ver en qué momento parar un poco el juego”.

Luego de arrancar la temporada con una derrota contra Boca en La Bombonera, la agenda de Deportivo Riestra seguirá con su primer encuentro en Bajo Flores: recibirá a Defensa y Justicia el jueves 29 de enero a las 17:00. Luego, el domingo 1° de febrero, volverá a jugar de visitante para enfrentarse a Barracas Central desde las 17:00.

Del otro lado, el calendario marca que el Xeneize volverá a jugar el miércoles 28 de enero a las 22:15, cuando enfrente como visitante a Estudiantes de La Plata. Más tarde, recibirá a Newell’s en la tercera fecha del torneo.