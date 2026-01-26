La sentencia de uno de los medios más críticos de Franco Colapinto y la llamativa predicción para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Franco Colapinto iniciará la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Alpine (REUTERS/Albert Gea)

El portal especializado The Race presentó su ranking para la temporada 2026 de la Fórmula 1, anticipando un panorama desfavorable para Franco Colapinto y el equipo Alpine. El análisis, publicado poco antes del inicio de la competencia, proyecta que la escudería francesa continuará enfrentando graves dificultades, pese a la incorporación de importantes cambios técnicos en los monoplazas y a la expansión de la grilla a 11 equipos gracias al ingreso de Cadillac, lo que llevará a 22 el número de pilotos en pista.

Según el periodista Matt Beer del citado medio, el futuro del piloto argentino dentro de la categoría está en entredicho. El reportero afirmó con contundencia: “Esta tiene que ser la última oportunidad en la F1 para Colapinto, que no demostró lo suficiente con la suficiente frecuencia”. De acuerdo con este análisis, la continuidad del pilarense estaría condicionada por un desempeño que, hasta ahora, no ha satisfecho plenamente las expectativas de sus críticos más severos.

El informe subraya que durante 2025, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, aportó los únicos 22 puntos que registró Alpine en el campeonato, actuación calificada como “un trabajo heroico” por los especialistas de The Race.

Colapinto estará a bordo del A526 de Alpine

A pesar de estas dificultades, no se muestran señales de mejora clara para la escudería de cara a la próxima temporada. El medio británico advirtió que “al igual que hace 12 meses, existen dudas sobre su compañero de equipo, ya que Gasly carga con la mayor parte del trabajo”, cuestionando la capacidad de Colapinto para asumir un rol más relevante en la obtención de resultados.

El propio medio rememoró los inicios irregulares del piloto argentino, quien reemplazó a Jack Doohan a partir de la séptima fecha de la temporada 2025. Colapinto protagonizó un accidente en la Q1 de Imola y sumó varias actuaciones poco convincentes, lo que, según el portal, habría llevado a Alpine a reconsiderar su continuidad para la campaña 2026.

El ranking del campeonato de constructores, según The Race

McLaren Red Bull Mercedes Williams Ferrari Haas Aston Martin Audi Cadillac Alpine Racing Bulls

La llegada de la nueva normativa técnica a la Fórmula 1 en 2026 ha impulsado una transformación profunda en la escudería Alpine, que optó por priorizar desde temprano el desarrollo de su monoplaza, según explicó Franco Colapinto en diálogo con Fox Sports. El piloto argentino subrayó que estas modificaciones exigen una adaptación total tanto para los equipos como para los pilotos, quienes verán alteradas de forma sustancial las características de manejo y la gestión energética de sus autos.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo francés, expuso la magnitud de la apuesta: “Básicamente, teníamos un coche de 2026 en el túnel de viento el 2 de enero (de 2025), y no lo sacamos más, así que tenemos al menos tres o cuatro meses de ventaja respecto a todos los demás. Y ahora tenemos la potencia. Volvemos a tener gente de calidad en Enstone”, según citó el portal especializado Motorsport. Este cambio de estrategia resultó tan radical que Alpine cesó anticipadamente cualquier avance en el desarrollo del vehículo de 2025 para volcar recursos en el proyecto del A526.

Colapinto, quien iniciará su primera temporada completa en la Fórmula 1 de la mano de Alpine, remarcó el trabajo ininterrumpido requerido para enfrentar este desafío: “Están las 24 horas trabajando en el auto y hay muchas cosas atrás de escena que no se ven. Todos los chicos están 12 horas en el garaje. Después hay otro equipo 12 horas a la noche”.

El piloto señaló que la pretemporada será fundamental para comenzar a comprender y ajustar los nuevos parámetros, dado que muchas características aún se conocen solo de forma teórica: “Es un empezar, no sé si de cero, pero es un empezar de mucho más abajo. Tenés una idea de qué es lo que puede llegar a pasar, de cómo hay que manejar un poco los autos, pero es una idea, al final, muy grande y sin entrar mucho en detalle por ahora”.

La reglamentación que entrará en vigor introducirá monoplazas más pequeños y livianos: el chasis será 100 milímetros más estrecho y la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros, con un peso mínimo establecido en 768 kg. Otro elemento distintivo será la incorporación de aerodinámica activa. Los pilotos podrán modificar en tiempo real la configuración de sus alerones delantero y trasero según las condiciones del circuito, alternando modos específicos para curvas y rectas, lo que representa una evolución respecto al sistema DRS tradicional.

Toda la actividad de pista comenzará muy pronto: el A526 debutó oficialmente en Silverstone el 21 de enero durante una sesión privada, antes de los test de pretemporada previstos en Barcelona del 26 al 30 de enero, habilitados por la Fórmula 1 para que los equipos realicen pruebas en tres de los cinco días disponibles. Posteriormente, los equipos se trasladarán a Bahréin, donde tendrán dos tandas de ensayos del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero, antes del inicio oficial de la temporada el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.