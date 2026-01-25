La Fórmula 1 arranca una nueva era: los cinco cambios claves y todo lo que hay que saber de los tests en Barcelona

El Alpine A5256 dando su primera vuelta en Silverstone

La Fórmula 1 de 2026 sale a pista en medio de una enorme expectativa por los autos bajo el nuevo reglamento. Desde este lunes 26 de enero y hasta el viernes 30, en el Circuito de Barcelona-Cataluña, las escuderías tendrán una ardua labor para exprimir al máximo estos primeros contactos con los coches que representan un cambio de era en lo aerodinámico y también con una novedad en la unidad de potencia que comprende a los motores a combustión y el eléctrico.

Ante un estreno de reglamento técnico los equipos le pidieron a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la empresa que maneja los derechos comerciales de la Máxima, Formula One Management (FOM), poder llevar a cabo un ensayo conjunto previo a los oficiales de pretemporada. El escenario elegido es el catalán debido a las condiciones climáticas propicias pese a estar en pleno invierno europeo.

Luego de 49 días, la F1 volverá a la acción de forma plena con diez de las once escuderías, teniendo en cuenta que se sumó para este año la flamante Cadillac que elevará el parque a 22 autos. El dato que marcó las horas previas es la tensión: Williams se ausentará de la cita por problemas de desarrollo y varios equipos no confirmaron en qué momento de los cinco días girarán ante el ajustado trabajo para llegar a tiempo con el nuevo monoplaza.

Las pruebas serán a puerta cerradas y sin presencia de la prensa, para evitar que se filtren posibles inconvenientes en los autos, como pasó en la pretemporada de 2014 cuando se estrenó la tecnología híbrida. En aquellas pruebas hubo monopostos que presentaron muchos problemas y ese panorama inicial no fue alentador, en medio de un sonido que ya no era una sinfonía con las plantas motrices a combustión y eléctricos. De este modo, no habrá televisación oficial y tampoco se espera ver algún tipo de resumen de la jornada.

El nuevo Racing Bulls en Imola

También se buscará mostrar lo menos posible y por eso se espera ver a los autos con un ploteo a lo “cebra”, con líneas blancas y negras, que impide ver con claridad detalles de la carrocería y aditamentos aerodinámicos. El objetivo serán esconder lo máximo posible. Los paneles grandes en manos de los mecánicos cuando un coche ingrese en un garaje o se le meta mano frente a él también estarán presentes.

En el autódromo español el trabajo de los pilotos, ingenieros y demás integrantes será a destajo por cómo responderán los nuevos monopostos. Se probarán los límites de los monopostos, puestas a punto y todo tipo de ensayos aerodinámicos y en los boxes habrá un trabajo de “laboratorio” a pura prueba y error. La telemetría será vital para saber dónde se deberá corregir.

Los horarios estimados para salir a pista serán entre las 9.00 y 10.00 de la mañana hora local (5.00 a 6.00 de Argentina). La actividad se extenderá durante toda la jornada, aprovechando lo máximo posible la luz del día.

Cabe recordar que cada team llevará un auto y habrá diez en pista. Los pilotos se dividirán la actividad y los turnos serán definidos por los equipos. Es posible que el que maneje a la mañana no lo haga a la tarde.

Si bien no se permitirá la presencia de la prensa ni del público, es posible que se filtren imágenes desde alguna zona cercana al trazado. Alguna montaña lindante al escenario o algún otro sector, permitirá a los “paparazzi” dar a conocer qué ocurre. Luego, todo dependerá de lo que muestre cada equipo en sus redes sociales y habrá que ver hasta dónde los pilotos podrán publicar algo. En Alpine puede que ayude algún posteo de su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, como lo hizo este miércoles en Silverstone cuando dio a conocer que estaba con el argentino Franco Colapinto en el filming day con el flamante A526.

La escudería alemana es la primera en realizar pruebas privadas con las nuevas regulaciones

LOS CAMBIOS CLAVES

Autos más chicos y livianos. Reducción a un chasis 100 milímetros más angosto y un recorte de 200 milímetros en la distancia entre ejes que permitirá autos más compactos, ágiles y manejables, aunque exige un delicado equilibrio para no sacrificar seguridad y rendimiento. El nuevo peso mínimo de 770 kilos (30 kilos menos que en 2025).

Menos carga aerodinámica. La decisión de reducir un 40% la resistencia al avance y disminuir la carga aerodinámica entre un 15 y un 30% está pensada para reavivar los duelos rueda a rueda, facilitando los sobrepasos y elevando el nivel de exigencia técnica en cada circuito.

Fin del DRS. El Drag Reduction System (DRS) se mantuvo entre 2011 y 2025 fue el movimiento del alerón trasero que permitió una mejor entrada de aire al coche que venía detrás y por ende más velocidad para plasmar el adelantamiento.

Desde este año, otra de las principales innovaciones figura con la introducción de la aerodinámica activa, mediante la cual los pilotos podrán modificar desde la cabina la configuración de los alerones, alternando entre modos específicos para rectas o curvas. Esta función permitirá maximizar la velocidad en rectas y optimizar la adherencia en curvas, con lo que se espera alterar de forma sustancial las estrategias de adelantamiento.

La Figura del Manual Override Mode (MOM), que reemplaza al DRS, ofrecerá un impulso extra de potencia eléctrica bajo la condición de estar a menos de un segundo del auto precedente en la zona de detección. A diferencia del pasado, la ventaja provendrá del uso eficiente de la energía acumulada y no de la apertura del alerón trasero.

El Cadillac salió a pista con Checo Pérez

Potencia híbrida. El nuevo equilibrio en la unidad de potencia establece que el motor de combustión y el sistema eléctrico tendrán una contribución idéntica a la potencia total (50% y 50%), alcanzando en conjunto aproximadamente 1.000 caballos de fuerza. Se trata de un salto cuantitativo respecto al reglamento vigente desde 2014, donde el aporte eléctrico representaba solo un 30% del total, y robustece el perfil tecnológico de una F1 orientada hacia la eficiencia energética.

Nuevos pontones. Los cambios afectan también la carrocería y la dinámica del flujo aerodinámico: los nuevos pontones y la incorporación de in-wash boards, dispositivos aerodinámicos diseñados para minimizar el aire sucio y mejorar la estabilidad en pista. Esto refleja el objetivo de conseguir carreras más disputadas y permitir que los monoplazas circulen más próximos entre sí.

En lo que respecta a las escuderías, se producen los ingresos de Cadillac (motor Ferrari) y Audi, con impulsor propio y con el remanente que deja Sauber tras 33 años. Alpine reemplazará las históricas plantas motrices de Renault y usará las de Mercedes, al igual que la transmisión y la suspensión. Aston Martin cambió los “fierros” de Mercedes por los de Honda. Mientras que Red Bull y su satélite, Racing Bulls, emplean los del departamento de motores Powetrains en conjunto con Ford.

Esta revolución técnica llega en un contexto de auge para el campeonato, con la audiencia multiplicada por la entrada de nuevos seguidores atraídos por la serie Drive to Survive y las tribunas colmadas en la mayoría de las 24 fechas del calendario. La FIA y FOM diseñaron el nuevo reglamento en respuesta directa a las críticas sobre el desarrollo y el ritmo de las carreras, orientando sus esfuerzos a crear una experiencia más atractiva tanto en pista como a nivel global. Se terminaron las palabras y la nueva era de la Fórmula 1 pondrá primera a partir de mañana.

Hay que tener en cuenta que la Máxima se mudará luego a Baréin para realizar las dos últimas tandas de pretemporada oficiales. Del miércoles 11 al viernes 13 de febrero será la primera tanda (entre las 4 de la mañana y las 13hs de Argentina) y la experiencia volverá a repetirse del 18 al 20 de febrero en los mismos horarios. El detalle es que la primera semana de prueba, según los registros de F1TV, sólo tendrá transmisión de 1 hora. Por el momento, la segunda será emitida en su totalidad.

LOS AUTOS PRESENTADOS DE LA FÓRMULA 1 2026

El RB22 de Red Bull, que vuelve a usar el azul debido a su asociación con Ford (Prensa Red Bull)

El VCARB 03 mantiene el blanco, pero introduce el azul (Prensa Racing Bulls)

El VF-26 de Haas lleva la decoración de Toyota Gazoo Racing, que se reincorpora a la F1 (Prensa Haas F1)

El Audi R26 tiene los clásicos colores de la casa alemana con el gris, negro y rojo (REUTERS/Annegret Hilse)

El Mercedes W17 tiene más presencia de negro que plateado en su decoración (Prensa Mercedes)

El flamante A526 que usarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine (Foto: Alpine oficial)

Ferrari presentó el nuevo SF-26 para la temporada 2026 de la Fórmula 1 (Foto: @ScuderiaFerrari)