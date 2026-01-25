La impresionante acrobacia de Lamine Yamal para convertir un golazo en la victoria del Barcelona sobre el Real Oviedo

En el marco de la 21ª jornada de La Liga de España, Barcelona se impuso por 3-0 sobre el Real Oviedo en el Camp Nou. El elenco catalán, que sumó una importante victoria para mantenerse en la cima del certamen por delante del Real Madrid, se quedó con el triunfo gracias a los tantos de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal. Este último se destacó por ser un auténtico golazo en el que la joya de 18 años realizó una acrobacia fantástica para marcar.

Con el marcador 2-0 a favor del equipo de Hansi Flick y con un desarrollo en el que los azulgranas eran superiores a sus rivales, Lamine Yamal le puso un broche de oro al encuentro del Barcelona. Dani Olmo tiró un centro de cucharita algo impreciso, ya que este obligaba al extremo de España a retroceder sobre sus propios pasos para llegar a la pelota.

Sin embargo, Lamine optó por resolver la jugada de manera inesperada: realizó una pirueta en la que logró impactar el balón con una acrobacia que ingresó pegada al palo del arco defendido por Aarón Escandell. “El gol ha gustado a todo el mundo”, comentó el entrenador Hansi Flick en la conferencia de prensa.

El gol, además de estampar el 3-0 definitivo en el choque, también le permitió enaltecer sus registros en la presente temporada. En los 26 partidos oficiales que disputó, Lamine Yamal convirtió 11 tantos y brindó 12 asistencias.

*El resumen de la victoria 3-0 del Barcelona sobre el Real Oviedo

Respecto al desarrollo del enfrentamiento contra el Real Oviedo, Barcelona manejó los hilos del trámite durante gran parte del encuentro. No obstante, los Culés recién pudieron abrir el marcador en el complemento. A partir de una intensa presión ya característica del cuadro de Hansi Flick, la ofensiva azulgrana provocó el error en una salida desde el fondo de la visita que terminó en el 1-0 parcial.

Después de un rebote suelto, Dani Olmo capturó la pelota en la puerta del área y sacó un remate rasante para convertir. Santiago Colombatto, mediocampista argentino que juega en el Oviedo, no llegó a obstruir su disparo.

Un par de minutos más tarde, nuevamente de la mano de un error defensivo de la visita, Raphinha aumentó la ventaja para la institución catalana. David Costas intentó pasarle la pelota a su arquero desde la mitad de la cancha, pero una pifia le regaló el balón al atacante brasileño. Este se fue solo contra el guardameta Aarón Escandell y definió de manera excelsa al picársela para estampar el 2-0.

La pirueta de Lamine Yamal para marcar un golazo contra el Real Oviedo (REUTERS/Albert Gea)

Este resultado le permitió al Barcelona mantenerse en la cima de La Liga de España. El cuadro culé lidera con 52 unidades y supera al Real Madrid, que suma 51. Cabe recordar que el equipo merengue venció 2-0 al Villarreal con una buena actuación del argentino Franco Mastantuono. Además, en dicho partido, Juan Foyth sufrió una lesión de gravedad que podría dejarlo afuera de la próxima Copa del Mundo. Por debajo de los líderes se ubica el Atlético de Madrid con 44 puntos.

La agenda del Barcelona seguirá con el cierre de la fase de liga de la UEFA Champions League. En el Camp Nou, el elenco de Hansi Flick recibirá al Copenhague el miércoles desde las 17:00 (hora argentina). Los catalanes, que suman 13 unidades, están obligados a ganar para meterse dentro de los ocho primeros equipos de la tabla de posiciones y sacar su boleto directo a los octavos de final. Caso contrario, deberá disputar la fase de playoffs.

Su próxima presentación en La Liga de España será el sábado 31 de enero en condición de visitante contra el Elche, a partir de las 17:00.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA